Секрет молодости в зеркале: какие цвета волос стирают возраст после 50 лет

Кожа лица после 50 лет меняет тон и становится тоньше, поэтому привычный цвет волос может неожиданно состарить. Излишняя контрастность, которая раньше выглядела ярко, теперь лишь подчеркивает неровности и следы усталости. Выбор правильного оттенка — это не погоня за переменами, а простой способ вернуть лицу свежесть и здоровое сияние.

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Почему темные тона теряют привлекательность

Чрезмерно темные цвета, особенно иссиня-черные, создают на лице жесткую тень. С возрастом этот контраст работает против образа: глубокий черный оттенок выделяет каждую морщинку и делает вид болезненным. Интенсивный холодный блонд также создает проблемы, так как он подчеркивает бледность и требует частой коррекции корней, что при тонких волосах выглядит неаккуратно.

Тот самый секрет заключается в поиске мягких переходов. Избегайте резких границ, которые перегружают лицо. Любой неудачный «вариант» всегда можно исправить, если сместить акцент с контраста на естественное обрамление лица.

"Резкие тона вытягивают из кожи всё тепло, оставляя её серой. Лучше всего работают цвета, которые перекликаются с натуральным пигментом глаз и кожи, делая образ слитным и органичным", — отметил парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Сила теплых оттенков

Золотистые, медовые и карамельные ноты визуально уплотняют кожу, избавляя её от визуальной прозрачности. Если хочется оставить темный цвет, стоит присмотреться к шоколадным или каштановым тонам с золотистым подтоном — они выглядят глубоко, но без излишней мрачности. В этом кроется тонкое решение для обновления внешности.

"Свет должен играть на волосах, как на шелковой ткани. Когда мы добавляем теплые блики, лицо как будто подсвечивается изнутри, что сразу скрадывает мелкие несовершенства", — объяснила эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян.

Как носить цвет правильно

Окрашивание в один плотный цвет после 50 лет часто выглядит как парик. Подвижность прически создают блики и современные техники: балаяж или шатуш. Они создают визуальный объем и имитируют естественное выгорание на солнце, что сглаживает контуры лица.

Любой качественный процесс окрашивания должен учитывать состояние волос, которые с годами теряют естественную влагу. Выбирайте мягкие формулы, чтобы сохранить здоровье прядей, а также не забывайте, что такой подход к волосам сейчас становится стандартом для всех, кто ценит свой статус.

"Главное правило — уходить от плоских цветов. Пусть это будет игра оттенков, которая делает прическу многогранной. Такой стиль позволяет посещать салон значительно реже, так как корни не бросаются в глаза", — подчеркнула парикмахер Светлана Козлова.

Ответы на популярные вопросы о подборе оттенка

Какие оттенки визуально делают кожу более свежей?

Теплые мягкие тона: золотистый, карамельный, ореховый. Они избавляют лицо от серого подтона и создают эффект подсвечивания.

Почему стоит избегать иссиня-черного цвета?

Он создает резкий контраст с кожей, подчеркивая пигментацию и делая морщины более заметными.

Как часто нужно обновлять цвет, чтобы выглядеть ухоженно?

Техники с мягким переходом, такие как балаяж, позволяют посещать мастера раз в 3-4 месяца, так как отрастающие корни выглядят естественно.

Правда ли, что холодный блонд старит?

Часто — да, так как он делает кожу визуально бледнее и подчеркивает сосудистые звездочки на лице.

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