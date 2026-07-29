Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомобилисты Пензы опасаются дефицита топлива перед предстоящими выходными
Кубанский рынок недвижимости стал одним из самых дорогих в России
Компания BMW сократит до 8 тысяч рабочих мест в подразделениях в Германии
Цветовая аристократия: три тона, способные "облагородить" любую бюджетную вещь
Ростовская область синхронизирует наказания за незаконную торговлю с федеральными нормами
Прокуратура Починковского района обязала власти переложить замерзший водопровод
Администрация Улан-Удэ заказала строительство новой блочной котельной
Минус сантиметры в талии за две недели: легендарное упражнение работает без диет
Второй шанс для королевского цветка: как не погубить луковицу лилии сразу после цветения

Секрет молодости в зеркале: какие цвета волос стирают возраст после 50 лет

Моя семья » Красота и стиль

Кожа лица после 50 лет меняет тон и становится тоньше, поэтому привычный цвет волос может неожиданно состарить. Излишняя контрастность, которая раньше выглядела ярко, теперь лишь подчеркивает неровности и следы усталости. Выбор правильного оттенка — это не погоня за переменами, а простой способ вернуть лицу свежесть и здоровое сияние.

Волосы
Фото: unsplash.com by Ionela Mat is licensed under Free to use under the Unsplash License
Волосы

Почему темные тона теряют привлекательность

Чрезмерно темные цвета, особенно иссиня-черные, создают на лице жесткую тень. С возрастом этот контраст работает против образа: глубокий черный оттенок выделяет каждую морщинку и делает вид болезненным. Интенсивный холодный блонд также создает проблемы, так как он подчеркивает бледность и требует частой коррекции корней, что при тонких волосах выглядит неаккуратно.

Тот самый секрет заключается в поиске мягких переходов. Избегайте резких границ, которые перегружают лицо. Любой неудачный «вариант» всегда можно исправить, если сместить акцент с контраста на естественное обрамление лица.

"Резкие тона вытягивают из кожи всё тепло, оставляя её серой. Лучше всего работают цвета, которые перекликаются с натуральным пигментом глаз и кожи, делая образ слитным и органичным", — отметил парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Сила теплых оттенков

Золотистые, медовые и карамельные ноты визуально уплотняют кожу, избавляя её от визуальной прозрачности. Если хочется оставить темный цвет, стоит присмотреться к шоколадным или каштановым тонам с золотистым подтоном — они выглядят глубоко, но без излишней мрачности. В этом кроется тонкое решение для обновления внешности.

"Свет должен играть на волосах, как на шелковой ткани. Когда мы добавляем теплые блики, лицо как будто подсвечивается изнутри, что сразу скрадывает мелкие несовершенства", — объяснила эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян.

Как носить цвет правильно

Окрашивание в один плотный цвет после 50 лет часто выглядит как парик. Подвижность прически создают блики и современные техники: балаяж или шатуш. Они создают визуальный объем и имитируют естественное выгорание на солнце, что сглаживает контуры лица.

Любой качественный процесс окрашивания должен учитывать состояние волос, которые с годами теряют естественную влагу. Выбирайте мягкие формулы, чтобы сохранить здоровье прядей, а также не забывайте, что такой подход к волосам сейчас становится стандартом для всех, кто ценит свой статус.

"Главное правило — уходить от плоских цветов. Пусть это будет игра оттенков, которая делает прическу многогранной. Такой стиль позволяет посещать салон значительно реже, так как корни не бросаются в глаза", — подчеркнула парикмахер Светлана Козлова.

Ответы на популярные вопросы о подборе оттенка

Какие оттенки визуально делают кожу более свежей?

Теплые мягкие тона: золотистый, карамельный, ореховый. Они избавляют лицо от серого подтона и создают эффект подсвечивания.

Почему стоит избегать иссиня-черного цвета?

Он создает резкий контраст с кожей, подчеркивая пигментацию и делая морщины более заметными.

Как часто нужно обновлять цвет, чтобы выглядеть ухоженно?

Техники с мягким переходом, такие как балаяж, позволяют посещать мастера раз в 3-4 месяца, так как отрастающие корни выглядят естественно.

Правда ли, что холодный блонд старит?

Часто — да, так как он делает кожу визуально бледнее и подчеркивает сосудистые звездочки на лице.

Читайте также:

Экспертная проверка: парикмахер-технолог Алексей Мельников, эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян, парикмахер Светлана Козлова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Садоводство, цветоводство
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Авто
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Такое решение потребовало вмешательства МИД: Филипп Киркоров завершил сложный процесс в Москве
Шоу-бизнес
Такое решение потребовало вмешательства МИД: Филипп Киркоров завершил сложный процесс в Москве
Популярное
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса

Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.

Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Последние материалы
Секрет молодости в зеркале: какие цвета волос стирают возраст после 50 лет
Минус сантиметры в талии за две недели: легендарное упражнение работает без диет
Второй шанс для королевского цветка: как не погубить луковицу лилии сразу после цветения
Слишком модно для улицы: пять трендов, которые могут испортить ваше стильное лето
Иран отменил ракетный удар по украинским портам после извинений Сибиги
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Собака стареет, а суставы болят: 3 компонента, которые могут вернуть ей легкость движений
Симптомы отступили, болезнь осталась: одна ошибка возвращает лечение к самому началу
Тихая охота через сайт знакомств грозит основателю Тelegram Дурову объявлением в международный розыск
Сиреневое облако у вашего дома: как превратить обычные кусты сирени в цветущую иллюзию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.