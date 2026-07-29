Тайна солнечных бликов: как брондирование создает иллюзию объемных и пышных волос

Брондирование стало золотым стандартом колористики для тех, кто ищет баланс между имиджем брюнетки и блондинки. Техника позволяет добиться мягкой игры полутонов без эффекта "полосатого" мелирования, создавая иллюзию густых, выгоревших на солнце волос. Однако за кажущейся естественностью стоит сложная схема нанесения нескольких красителей, ошибка в которой превращает благородные блики в грязные пятна.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain брондирование волос

Суть техники брондирования

Термин "брондирование" (brond) объединяет палитру коричневых (brown) и светлых (blond) нюансов. В отличие от стандартного окрашивания, здесь не существует единого шаблона: мастер подбирает сочетание оттенков индивидуально, ориентируясь на цветотип клиента. Основная задача — создать многомерный рельеф, используя 3-5 тонов одной гаммы. Разница между самым темным и самым светлым цветом не должна превышать трех уровней, что и обеспечивает визуальную плавность.

"Брондирование — это не просто осветление, а архитектурная работа с цветом. Мы создаем глубину за счет растяжки тона от более темных корней к светлым кончикам, имитируя естественные блики", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Обычно используются натуральные палитры: кофейные, ореховые, медовые, янтарные и бежевые. Правильно выполненное брондирование позволяет реже посещать салон, так как отрастающие корни не создают резкой границы, мягко вписываясь в общую концепцию окрашивания.

Отличия от классического мелирования

Главный недостаток старых техник мелирования — графичность. Четкие белые полоски на темном фоне давно вышли из моды. Брондирование же направлено на "растворение" цвета. Если мелирование часто требует использования фольги для изоляции каждой пряди и сильного контраста, то при брондировании мастер может комбинировать открытые техники (нанесение мазками) и закрытые, чтобы добиться максимальной мягкости.

"В брондировании мы уходим от прямолинейности. Здесь важно не 'нарисовать' светлую прядь, а вплавить её в общую массу волос, создавая эффект объема и свежести лица", — объяснила в беседе с Pravda.Ru преподаватель парикмахерского искусства Оксана Селиверстова.

Параметр Мелирование Брондирование Визуальный эффект Контрастные вертикальные полосы Мягкие блики и градиент Количество тонов Обычно один (осветлитель) Минимум 3 близких оттенка Частота коррекции Раз в 1-1,5 месяца Раз в 3-4 месяца Состояние корней Заметный переход при отрастании Естественный вид при любой длине

Сложности окрашивания в домашних условиях

Самостоятельно выполнить брондирование крайне тяжело из-за необходимости одновременно работать с несколькими составами и соблюдать точную выдержку времени на разных участках. Часто попытки сэкономить приводят к появлению "грязного" цвета или рыжины, особенно если исходная база волос была темной или ранее окрашенной. Чтобы результат радовал, важно учитывать и правильный график мытья головы после процедуры, так как агрессивные сульфатные шампуни быстро вымывают дорогостоящий пигмент.

"Наибольшая проблема домашнего брондирования — непредсказуемый фон осветления. Без профессиональных тонеров волосы уходят в ржаво-медный подтон, который невозможно перекрыть обычным бальзамом", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Кроме того, поврежденная структура может привести к тому, что длина волос начнет сечься из-за бесконтрольного использования высоких процентов окислителя в домашних условиях.

Ответы на популярные вопросы о брондировании

1. Подходит ли брондирование для коротких волос? Технически это возможно, но эффект будет менее выраженным. На стрижках короче плеч сложно создать полноценную растяжку цвета, поэтому результат может выглядеть как обычное мелирование. 2. Можно ли скрыть седину этим методом? Да, брондирование отлично маскирует до 30% седины. Светлые блики смешиваются с седыми прядями, делая их незаметными при отрастании. 3. Портит ли эта процедура волосы? Любое осветление влияет на структуру, но поскольку при брондировании не затрагиваются корни и используется щадящий процент окислителя, вред минимален по сравнению с полным обесцвечиванием. 4. Как ухаживать за волосами после салона? Необходимо использовать линейки для окрашенных волос и средства с термозащитой. Также стоит следить за тем, чтобы не провоцировать жирный блеск кожи головы, который может визуально "склеивать" тонкие блики, лишая прическу объема.

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