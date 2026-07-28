Свобода в крое, строгость в деталях: шорты после 50 работают лучше привычной юбки

Шорты в гардеробе женщины после 50 лет долгое время оставались спорным элементом, закрепленным исключительно за пляжной зоной. Однако современные подходы к крою и фактурам превратили их в полноценную базу для городского стиля, способную конкурировать с классическими брюками.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Белые шорты

Секрет успеха кроется в отказе от чрезмерного облегания и переходе к благородным силуэтам, которые подчеркивают достоинства фигуры, сохраняя при этом сдержанность и статусность образа.

Золотые правила выбора модели для города

Основной страх зрелых женщин связан с риском выглядеть нелепо. Чтобы этого избежать, первым делом стоит пересмотреть длину. Идеальный вариант — шорты, заканчивающиеся на уровне колена или чуть выше. Именно джинсовые бермуды сегодня считаются эталоном элегантности в летнем сезоне, так как они создают правильные пропорции и скрывают нюансы, которые не хочется подчеркивать.

Важно помнить, что высокая или средняя посадка гораздо выгоднее, чем заниженные модели. Она красиво формирует линию талии и позволяет аккуратно заправлять вовнутрь блузы или расслабленные рубашки, создавая завершенный и продуманный стильный городской образ.

Ткани и фактуры: на что сделать ставку

Выбор материала определяет 80% успеха. Для создания дорогого образа стоит выбирать плотный лен, хлопок с добавлением вискозы или легкую костюмную шерсть. Такие ткани хорошо держат форму и не мнутся так сильно, как тонкий ситец. Если же вы хотите добавить уверенности, можно рассмотреть красные шорты из плотной ткани — это смелый, но вполне допустимый акцент при условии спокойного верха.

"Помимо фасона, важно уделить внимание подготовке тела. Чтобы чувствовать себя увереннее в открытой одежде, используйте специальные масла для тела, которые возвращают коже плотность и визуальное сияние", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-косметолог Мария Полякова.

Стилистические приемы: как не упростить образ

Даже самые качественные шорты могут превратиться в пляжную одежду, если надеть их с обычной майкой на тонких бретелях. Для городского выхода используйте принцип контраста объемов и стилей. Сочетайте шорты со структурированным жакетом, жилетом мужского кроя или классической белой рубашкой с закатанными рукавами.

Особое внимание уделите обуви. Забудьте про резиновые сланцы. Лоферы, мюли на небольшом каблуке или кожаные сандалии с тонкими ремешками мгновенно поднимают градус стиля. Завершенность ансамблю придадут аксессуары: сумка жесткой формы и качественный кожаный ремень, который подчеркнет благородство образа.

"В элегантном возрасте детали решают всё. Пара лаконичных золотых серег и качественные солнцезащитные очки способны превратить прогулочный комплект в полноценный Fashion-выход", — рассказала в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Ошибка в выборе Элегантное решение Чрезмерно короткие и облегающие модели Свободные бермуды длиной до колена Тонкий трикотаж и блестящая синтетика Лен, деним, хлопок и костюмные ткани Сочетание с майками-алкоголичками Рубашки, блузы и структурированные жилеты Спортивная обувь для бега или сланцы Лоферы, слингбеки, кожаные сандалии

Ответы на популярные вопросы о шортах после 50

Какая цветовая гамма считается наиболее выигрышной?

Для создания статусного образа лучше выбирать природные и пастельные тона: песочный, оливковый, молочный, нежно-голубой или классический темно-синий. Они выглядят дороже и легче сочетаются с остальными элементами гардероба.

Можно ли носить джинсовые шорты в городе?

Да, если это модель свободного кроя без лишнего декора (дыр, страз и потертостей). Важно, чтобы край был обработан, а не представлял собой рваную бахрому, так как это упрощает образ.

Как скрыть возрастные изменения коленей при ношении шорт?

Выбирайте длину ровно до середины коленной чашечки или на пару сантиметров ниже. Это создаст прямую вертикаль ног, визуально стройня и скрывая те зоны, которые вызывают неуверенность.

Нужны ли колготки к шортам в зрелом возрасте?

В теплое время года лучше отказаться от колготок. Для придания ногам красивого оттенка используйте увлажняющие средства с легким эффектом загара или специальные светоотражающие масла.

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