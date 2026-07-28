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Не прятать фигуру, а направлять взгляд: семь приёмов cделают живот менее заметным

Моя семья » Красота и стиль

Небольшой живот — естественная особенность женской фигуры, которая часто становится поводом для неоправданной неуверенности. Чтобы скорректировать силуэт, вовсе не обязательно изнурять себя тренировками или прятаться в бесформенные балахоны.

Стильный женский образ
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Стильный женский образ

Секрет гармоничного образа кроется в физике света, плотности тканей и геометрии линий. Правильно подобранный гардероб позволяет не просто замаскировать объемы, а перераспределить внимание, создавая цельный и современный имидж.

Ткань важнее фасона: на что смотреть при покупке

Многие ошибки в стиле начинаются с выбора материала. Даже самый удачный крой проиграет, если ткань подчеркивает лишнее. Глянцевый атлас или сатин отражают свет, визуально увеличивая выпуклости. Тонкий трикотаж, в свою очередь, не держит форму и предательски облегает каждую складку тела.

"Выбирайте матовые ткани средней плотности. Они должны быть достаточно пластичными, чтобы мягко обволакивать фигуру, но при этом иметь достаточную жесткость, чтобы скрывать рельеф кожи и белья", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Стилисты рекомендуют отдавать предпочтение материалам с гладкой фактурой. Крупная вязка или активное плиссе именно в проблемной зоне создают ненужный акцент. Если вам нравится текстурная одежда, лучше перенести такие элементы в область плеч или декольте, уводя взгляд от талии.

Оптические иллюзии: как работают вертикали и принты

Визуальная коррекция строится на методе "дробления" силуэта. Когда взгляд видит сплошное цветовое пятно, объем считывается мгновенно. Но стоит добавить вертикальные линии, как фигура начинает казаться стройнее. Этого легко добиться с помощью распахнутых жакетов, кардиганов или удлиненных жилетов контрастного цвета.

"Вертикаль, созданная распахнутым вторым слоем одежды, буквально 'срезает' бока, делая центральную часть туловища визуально уже. Это классический совет экспертов, который работает безотказно для любого типа фигуры", — подчеркнула в разговоре с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Важно помнить, что визуальная стройность зависит и от расположения аксессуаров. Например, сумка кросс-боди, висящая спереди прямо на линии живота, сработает как указатель на проблемную зону. Лучше сдвинуть ее на бок или носить на плече.

Слои и фактуры: создаем правильный объем

Существует миф, что многослойность полнит. На самом деле, продуманный многослойный образ помогает выглядеть стройнее. Главное — следить за тем, где заканчиваются края одежды. Линия низа жакета или рубашки не должна проходить по самой широкой части живота, лучше, если она будет чуть выше или ниже.

"Используйте контрастный верх и низ, чтобы разбить монохромность, но будьте осторожны с ремнями. Тонкий ремешок на выступающем животе только подчеркнет его, в то время как свободная рубашка навыпуск в сочетании с плотными брюками создаст правильный женский стиль", — отметила в интервью Pravda.Ru специалист по антивозрастному уходу Елена Соколова.

Опасный чехол / ошибка Стильное решение / результат
Тонкий облегающий трикотаж Ткани средней плотности (хлопок, шерсть)
Блестящий атлас и шелк Матовые фактуры, поглощающие свет
Крупный принт на талии Однотонные вертикали, разбитые жакетом
Жесткий, 'стоячий' материал Пластичные материалы, создающие мягкие линии

Ответы на популярные вопросы о коррекции фигуры

Многие женщины стремятся найти идеальное платье, которое скрывает живот, но не всегда знают, на какие детали кроя обращать внимание.

Помогает ли утягивающее белье скрыть живот?

Корректирующее белье эффективно для особых случаев, но для повседневной носки оно неудобно. Стилистические приемы с одеждой дают тот же визуальный эффект без дискомфорта.

Спасет ли оверсайз, если нужно спрятать объемы?

Слишком большой оверсайз может сделать фигуру громоздкой. Лучше выбирать вещи умеренно свободного кроя, сохраняя воздух между телом и тканью.

Можно ли заправлять блузку в брюки при наличии живота?

Да, если использовать прием "французской заправки" (только спереди по центру) и сочетать это с брюками с высокой посадкой из плотной ткани.

Какой принт лучше всего маскирует недостатки?

Мелкий, невыразительный принт или "размытая" абстракция работают лучше, чем крупные цветы или четкий горох, которые могут деформироваться на выпуклых частях тела.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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