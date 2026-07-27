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Узелки, бусины и хищный принт: 6 сумок, которые станут главной изюминкой вашего гардероба

Моя семья » Красота и стиль

Инвестиции в аксессуары во время сезонных распродаж — это стратегия, позволяющая сформировать функциональный гардероб без лишних трат. Сегодня на смену строгой лаконичности приходит концепция активного самовыражения, где сумка перестает быть просто утилитарным предметом и превращается в центральный элемент образа. 

Девушка с сумкой
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Девушка с сумкой

Анималистичный принт: стабильная классика

Животные орнаменты — леопард, зебра или кожа рептилий — давно перешли из разряда дерзких экспериментов в категорию базовых принтов. Сумка в такой расцветке работает как визуальный маркер, делая даже самый простой монохромный наряд завершенным. При выборе стоит ориентироваться на жесткие формы тоутов или мягкие хобо, которые сохранят актуальность в течение многих лет.

"Аксессуар с принтом под леопарда или питона — это самый быстрый способ поднять градус стиля в повседневном выходе, не прибегая к сложной многослойности", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Деревянные бусины и крафтовые фактуры

Тренд на тактильность и ручную работу вывел в топ модели из дерева. Такие сумки идеально дополняют летние городские комплекты, создавая игру контрастов. Например, сочетание сумки из бусин с маскулинной обувью или актуальными стильными лоферами подчеркивает глубину образа и внимание к деталям.

Сумка-кисет: вечерний фаворит 2026

Мягкие сумки-мешочки стали безусловным хитом подиумов. Это изящная альтернатива жестким клатчам, которая гармонично смотрится с женственными босоножками на устойчивом каблуке. Кисет добавляет наряду мягкости и непринужденности, оставаясь при этом статусным аксессуаром.

Восточный "узелок" для базовых сетов

Азиатская эстетика привнесла в моду лаконичные "узелки". Необычная архитектура этой сумки превращает её в арт-объект. Такая модель лучше всего раскрывается в паре с минималистичными вещами: прямыми джинсами, юбками А-силуэта или шортами-бермудами. Чтобы аксессуар не выглядел инородно, важно следить за ухоженностью рук, вовремя выполняя естественный педикюр и маникюр в нейтральных тонах.

Макси-клатч: вместительность и стиль

Современный клатч существенно вырос в размерах. Теперь это не миниатюрный футляр для помады, а полноценный спутник на каждый день, способный вместить все необходимое. Огромные мягкие клатчи носят под мышкой, комбинируя их с рабочими жакетами или платьями макси. Это выбор тех, кто ценит моду, но не готов жертвовать практичностью.

"Гипертрофированные клатчи — это ответ индустрии на запрос о функциональности. Они сочетают в себе элегантность и возможность носить с собой ноутбук или документы", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Плетеные модели: от пляжа до офиса

Соломенные корзины и сумки из рафии давно перестали быть атрибутом исключительно приморских курортов. В 2026 году их смело носят в мегаполисе, сочетая с легкими пальто или льняными брюками. Плетеная фактура добавляет образу легкости и "воздуха", напоминая о стиле Джейн Биркин.

Тип модели Лучшее сочетание / Лайфхак
Анималистичный принт Однотонный костюм-тройка или деним
Деревянные бусины Контрастные классические брюки и строгая рубашка
Макси-клатч Офисный образ с оверсайз жакетом
Сумка-узелок Базовая белая футболка и юбка миди

Ответы на популярные вопросы о выборе сумок

Какая модель самая практичная для офиса?

Макси-клатч или тоут с анималистичным принтом. Они вместительны и при этом выглядят актуально, превращая строгий дресс-код в стильное заявление.

Можно ли носить плетеную сумку осенью?

Только в начале сентября, если погода позволяет сочетать её с легким тренчем и закрытой обувью. Позже лучше перейти на более плотные материалы.

С чем сочетать сумку-узелок, чтобы не выглядеть странно?

Используйте правило "упрощения". Чем сложнее форма сумки, тем лаконичнее должна быть одежда: прямые джинсы, базовые топы и минимум украшений.

Актуальны ли маленькие сумки в 2026 году?

Маленькие формы остаются преимущественно в вечернем сегменте (например, кисеты). В повседневной моде доминирует тренд на большой объем.

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Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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