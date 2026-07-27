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У таблеток для похудения выявили побочный эффект: такого удара по внешности никто не ждал

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Популярные препараты для коррекции веса и терапии диабета, такие как семаглутид и тирзепатид, могут провоцировать неожиданный побочный эффект — заметное выпадение волос. Исследователи из Пенсильванского университета проанализировали данные более 39 000 пациентов и пришли к выводу, что прием агонистов рецепторов GLP-1 значительно чаще сопровождается алопецией, чем использование иных средств для поддержания здоровья обмена веществ.

Выпадение волос
Фото: https://i.pinimg.com/736x/6b/1e/a5/6b1ea59f8bae05e1152055fbc5a10a03.jpg
Выпадение волос

Результаты исследования: что показала статистика

Масштабная работа, опубликованная в журнале The BMJ, сравнивала показатели пациентов, принимающих агонисты рецепторов GLP-1, с двумя контрольными группами. Первая группа использовала ингибиторы SGLT-2, вторая — ингибиторы ДПП-4. Оказалось, что риск возникновения нерубцовой алопеции у "группы GLP-1" на 37% выше, чем у пациентов на SGLT-2, и на 68% выше по сравнению с теми, кто принимал ДПП-4.

"Важно понимать, что выпадение волос на фоне приема фармакологических препаратов часто связано не с прямым токсическим действием на фолликул, а с резким изменением метаболического фона организма", — отметила в беседе с Pravda.Ru трихолог Оксана Левченко.

Почему возникает потеря волос: влияние дефицита нутриентов

Ученые классифицируют выявленную проблему как нерубцовую алопецию. Это обратимый процесс, при котором волосяные фолликулы не разрушаются, а лишь преждевременно переходят в фазу покоя. Основной причиной такой реакции организма считается стремительная потеря веса. При быстром таянии килограммов тело испытывает мощный стресс, сопровождающийся дефицитом критически важных элементов, таких как цинк, железо и белковые соединения.

"Когда организм сталкивается с дефицитом микронутриентов, он первым делом отключает второстепенные функции, к которым, с точки зрения биологии, относится питание волосяных сумок. Поэтому при коррекции веса подход должен быть комплексным: это не только диета, но и грамотный нутрицевтический контроль", — пояснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алесей Дорофеев.

Как сохранить густоту прядей при похудении

Специалисты подчеркивают: выявленные риски не являются поводом для отказа от терапии, которая доказала свою высокую эффективность в снижении уровня глюкозы и улучшении общего состояния здоровья. Вместо исключения препаратов врачи советуют сосредоточиться на мониторинге организма. Пациенты должны следить за балансом питания, чтобы не допускать катастрофического падения уровня витаминов и минералов, необходимых для синтеза волосяного стержня.

"Волосяной фолликул очень чувствителен к системным изменениям. Если вы заметили повышенное количество волос на расческе, стоит незамедлительно проверить уровень ферритина и сывороточного белка, чтобы скорректировать рацион до развития выраженного дефицита", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач Елена Морозова.

Таблица: риск и способы предотвращения

Привычка или фактор Совет или лайфхак
Резкое ограничение калорий Снижение веса должно быть постепенным — не более 0,5-1 кг в неделю
Дефицит белка Обеспечьте в рационе норму аминокислот для строительства волоса
Недостаток цинка и железа Сдайте анализы и при необходимости восполните уровень нутриентов

Ответы на популярные вопросы о здоровье волос

Означает ли выпадение волос, что препарат мне не подходит?
Нет, это лишь сигнал о необходимости коррекции питания и восполнении состава крови необходимыми нутриентами.

Восстановятся ли волосы после окончания приема GLP-1?
Поскольку эта алопеция нерубцовая и фолликулы не разрушаются, при возвращении нутриентного баланса рост волос обычно возобновляется.

Какие витамины помогают при похудении?
В первую очередь необходимо следить за уровнем ферритина, витамина D, цинка и полноценным поступлением белка.

Может ли укладка спасти ситуацию?
Правильная голливудская волна или иная бережная укладка помогут визуально добавить объема, но для решения самой проблемы необходимо обращаться к внутренним факторам здоровья.

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Экспертная проверка: трихолог Оксана Левченко, нутрициолог Алексей Дорофеев, врач общей практики Елена Морозова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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