Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фамилия больше не имеет значения: дочь Тома Круза дебютирует в классической постановке
Оригинальный рассол для томатов: яблочный уксус и специи творят волшебство за 12 часов
Живое серебро и тихий шелест: 8 злаков, которые сделают ваш сад дорогим
Новый коронавирус уже добрался до России: почему штаммом "Цикада" в основном болеют дети
Британский престол на пороге перемен: роковая черта характера Уильяма поссорила его с королём
Ученые обнаружили связь между физическими нагрузками и эффективностью глимфатической системы
Скандал с Пересильд лишь вершина айсберга: Юрий Лоза назвал главную беду российского кино
Россельхознадзор обнаружил хинолоны в куриных яйцах из Ярославской области
Свекла без ржавых колец и грубых волокон: сладкая подкормка даёт невероятный эффект

Лебединый силуэт: как остановить увядание тонкой кожи на шее и вернуть ей былую плотность

Моя семья » Красота и стиль

Шея часто выдает возраст раньше, чем лицо, из-за специфического анатомического строения: тонкая кожа, минимум сальных желез и слабая мышечная поддержка делают эту зону крайне уязвимой. Постоянный наклон головы к экрану смартфона и игнорирование солнцезащитных средств ускоряют деградацию коллагена, превращая едва заметные линии в глубокие "кольца Венеры". 

Уход за шеей и декольте
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уход за шеей и декольте

Почему шея стареет быстрее лица: анатомический ликбез

Кожа в области шеи в два раза тоньше, чем на щеках, а дефицит сальных желез делает её беззащитной перед трансэпидермальной потерей влаги. Без надежной гидролипидной мантии эпидермис быстро истончается, теряя способность к самовосстановлению. Главный "держатель" формы в этой зоне — платизма, тонкая подкожная мышца, которая не крепится к костям, а буквально "вплетена" в мягкие ткани. С возрастом или из-за неправильной нагрузки она либо спазмируется, либо перерастягивается, что мгновенно отражается на микроциркуляции и питании дермы.

"Инволюция межклеточного матрикса в области шеи протекает интенсивнее из-за слабого сосочкового слоя дермы. Когда капиллярная сеть перестает полноценно снабжать ткани кислородом, кожа теряет плотность и начинает провисать под действием земного притяжения", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян.

Привычки-разрушители: от "текстовой шеи" до фотостарения

Современный синдром "компьютерной шеи" — одна из главных причин ранних морщин. Наклон головы под углом 60 градусов создает колоссальную нагрузку на шейный отдел, заставляя мышцы задней поверхности спазмироваться, а переднюю платизму — укорачиваться. Это приводит к фиксации глубоких заломов. Параллельно с этим ультрафиолет разрушает фибробласты, замедляя синтез коллагена, который и так падает на 1% каждый год после 25 лет. Отражается на внешности и мужской подход к имиджу: сегодня ухоженность мужчин стала карьерным активом, и профилактика возрастных изменений шеи актуальна для обоих полов.

Как вернуть упругость дома: упражнения и массаж

Укрепить мышечный каркас можно с помощью фейспластики. Изометрические упражнения, такие как давление лбом на ладони или вытяжение платизмы с выдвижением нижней челюсти, создают необходимый тонус. Массаж, в свою очередь, активирует лимфодренаж, избавляя ткани от застойных отеков. Важно помнить, что агрессивное растяжение кожи недопустимо — все движения должны быть плавными, строго по массажным линиям и с использованием скользящих основ.

"Работа с шеей всегда должна начинаться с расслабления воротниковой зоны. Если мышцы трапеции зажаты, никакой крем не поможет восстановить контур, так как нарушен лимфоток и приток крови к лицу", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Аппаратные технологии и микротоки для лифтинга

Когда ресурсов косметики не хватает, на помощь приходят микротоки. Эта технология восстанавливает мембранный потенциал клеток и увеличивает выработку АТФ — "топлива" для фибробластов. Эффективным решением для домашнего использования является микротоковый массажер гуаша, сочетающий импульсную терапию и LED-излучение. Регулярные процедуры помогают "прошить" дермальный матрикс свежим коллагеном. Если же проблема требует более радикального вмешательства, летом возможны безопасные косметические процедуры, такие как RF-лифтинг или биоревитализация, которые интенсивно насыщают ткани влагой.

"Микротоковая терапия — это самый физиологичный способ омоложения. Она не просто маскирует проблему, а заставляет клетки работать в молодом режиме, постепенно сокращая кожный лоскут и разглаживая рельеф", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Фактор старения / Ошибка Решение / Результат
Постоянный наклон головы к смартфону Подъем гаджета на уровень глаз — устранение заломов
Сухость кожи и дефицит себума Слоистое увлажнение и сыворотки с пептидами
Игнорирование SPF на шее Защита от фотостарения и распада коллагена
Сон на высокой мягкой подушке Ортопедическая подушка — профилактика утренних морщин

Ответы на популярные вопросы о подтяжке шеи

Можно ли убрать "кольца Венеры" только гимнастикой?

Гимнастика укрепляет мышцы, но не восстанавливает структуру кожи. Для борьбы с глубокими кольцевыми складками необходим синтез ухода (пилинги, ретинол) и аппаратных методик (микротоки, лазер), чтобы уплотнить саму дерму в местах заломов.

Почему кожа на шее иногда выглядит "жеваной" даже при отсутствии лишнего веса?

Это признак сильного обезвоживания и деградации эластиновых волокон. В этой зоне почти нет жировой прослойки, поэтому любые структурные изменения матрикса сразу становятся заметны на поверхности в виде мелкой сетки морщин.

Безопасно ли использовать массажеры в зоне щитовидной железы?

Категорически нельзя воздействовать на область проекции щитовидной железы любыми аппаратами или интенсивным ручным массажем. Все манипуляции проводятся только по боковым и задней поверхностям шеи.

Как быстро виден эффект от микротоков?

Первичный лимфодренажный эффект заметен после 2-3 процедур. Однако структурное омоложение и лифтинг требуют накопительного эффекта, который проявляется через 4-6 недель регулярного использования, когда созреет новый коллаген.

Читайте также:

Экспертная проверка: эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян, эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова, дерматокосметолог Илья Руднев
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова
Азия
Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Еда и рецепты
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Рыбы фугу мешают промыслу в Приморье из-за массового скопления у лодок
Приморский край
Рыбы фугу мешают промыслу в Приморье из-за массового скопления у лодок
Популярное
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге

Инновационный подход к созданию многослойного кондитерского изделия позволяет обойтись без использования духового шкафа и значительно ускорить процесс готовки.

Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Магия загородного уюта: когда ненужный хлам становится душой и гордостью вашего участка
Магия загородного уюта: когда ненужный хлам становится душой и гордостью вашего участка
Последние материалы
Новый коронавирус уже добрался до России: почему штаммом "Цикада" в основном болеют дети
Британский престол на пороге перемен: роковая черта характера Уильяма поссорила его с королём
Ученые обнаружили связь между физическими нагрузками и эффективностью глимфатической системы
Скандал с Пересильд лишь вершина айсберга: Юрий Лоза назвал главную беду российского кино
Россельхознадзор обнаружил хинолоны в куриных яйцах из Ярославской области
Лебединый силуэт: как остановить увядание тонкой кожи на шее и вернуть ей былую плотность
Свекла без ржавых колец и грубых волокон: сладкая подкормка даёт невероятный эффект
Администрация Калининграда обнаружила брак при ремонте покрытия площади Победы
В Нью-Йорке установили 20-метровую скульптуру гигантского хот-дога
На Васильевском острове откроют новый съезд к Западному скоростному диаметру до сентября
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.