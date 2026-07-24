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Звёзды отказываются от плотного грима: летний макияж вышел на новый уровень естественности

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Летний сезон диктует свои правила: плотные тональные основы и стойкие текстуры уступают место легким покрытиям. Основная задача — позволить коже дышать, демонстрируя ее природную текстуру. Макияж-"невидимка" при этом требует совершенно иного подхода к подготовке. Если раньше акцент делался на маскировку, то теперь все усилия направлены на качественную себорегуляцию и здоровое сияние. Декоративные средства здесь выступают лишь инструментом, который слегка расставляет акценты, не перегружая черты лица тяжелым слоем косметики.

Хейли Бибер
Фото: commons.wikimedia.org by Kira143, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хейли Бибер

Звездный отказ от сложного грима

Примеры известных личностей показывают, что тренд на естественность прочно вошел в повседневную жизнь звезд. Алекса Деми, известная своими графичными образами, сменила агрессивные стрелки и четкий контуринг на нюдовую палитру. Такой переход подчеркивает сдвиг индустрии в сторону "живой" красоты.

Хейли Бибер сделала ставку на минимализм, опираясь на продукты из собственной линейки уходовой косметики. Ее появление на красных дорожках демонстрирует, как легкое увлажнение и минимум декора становятся полноценным вечерним стилем. Зендея, в свою очередь, недавно показала образ, полностью исключающий тушь, что лишь подчеркнуло сияние ее кожи и вызвало волну одобрения среди поклонников простоты.

"Макияж без косметики — это не отсутствие усилий, а результат долгой работы над здоровьем дермы. Когда кожа увлажнена и ухожена, ей не требуется плотный слой грима для того, чтобы выглядеть привлекательно", — отметила в беседе с Pravda.Ru косметолог-эстетист  Татьяна Громова.

Основа макияжа — правильный уход

Визуальная "невидимость" макияжа обманчива: за ней стоит серьезная рутина. Подготовка начинается с очищения, для которого могут быть полезны мягкие средства, не нарушающие липидный барьер. Поиск идеальных текстур, которые подходят под ваш тип кожи, — это процесс, требующий времени и экспериментов с компонентами.

Важно помнить, что даже при глубоком уходе летом аппаратные процедуры помогают поддерживать тонус. Однако в домашних условиях лучше ограничиться деликатным отшелушиванием и увлажнением. Отказ от тяжелых кремов в жару — залог того, что макияж не "поплывет" под воздействием себума.

Как повторить невидимый образ

Техника исполнения строится на полупрозрачности. После подготовки кожи необходимо защитить ее средствами с SPF. Если вы все же используете корректирующие продукты, отдавайте предпочтение текстурам с низкой плотностью — например, BB или CC-кремам. Они выравнивают тон, но сохраняют текстуру кожи видимой.

Цветовые акценты лучше создавать кремовыми продуктами. Кремовые румяна или тинты дают эффект "свечения изнутри", который крайне сложно воспроизвести пудровыми текстурами. При оформлении бровей достаточно использовать прозрачный фиксирующий гель, чтобы придать им ухоженный, но естественный вид.

Этап макияжа Тип используемого средства
Тон CC-крем или легкий увлажняющий флюид
Румяна Кремовые текстуры с сатиновым финишем
Брови Прозрачный гель для укладки без цвета

Для губ эксперты рекомендуют использовать карандаши в естественном природном оттенке. Это помогает добавить визуального объема без создания четких контуров, которые часто выглядят инородно при "невидимом" подходе.

"Качественный состав косметики позволяет коже сохранять дыхание в течение дня. Выбирая средства для облегченного макияжа, обращайте внимание на увлажняющие компоненты", — пояснила эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Базовый набор продуктов

Минимализм в макияже оправдан не только эстетикой, но и комфортом. Использование легких продуктов снижает риск закупоривания пор при высокой температуре воздуха. Ваша косметичка должна содержать средства, которые легко наносятся пальцами, что упрощает процесс создания образа буквально на ходу.

Помимо косметики, важно не забывать про аксессуары, дополняющие свежий летний образ. Подбор солнцезащитных очков или головных уборов гармонизирует общий вид. Как и в случае с лицом, здесь действуют правила баланса между защитой и стилем.

"При создании макияжа, который не должен быть заметным, лучше отказаться от туши. Если ресницы светлые, используйте коричневые оттенки, которые выглядят мягче черного пигмента", — подчеркнула визажист Анастасия Коршунова.

Ответы на популярные вопросы о невидимом макияже

Можно ли делать невидимый макияж при акне?

Да, этот тренд не запрещает использование корректоров. Главное — точечно перекрыть несовершенства, не покрывая плотным слоем всё лицо.

Нужна ли пудра в таком образе?

Лучше использовать матирующие салфетки или пудру только на Т-зоне, чтобы сохранить естественное сияние на остальных участках.

В чем отличие этого макияжа от простого отсутствия косметики?

Невидимый макияж — это структурированная коррекция тона и формы, которая выглядит "натурально", тогда как полное отсутствие косметики оставляет лицо без акцентов.

Как быстро сменить дневной такой макияж на вечерний?

Достаточно добавить немного яркости на губы или чуть интенсивнее выделить ресницы, не меняя при этом общую базу продукта.

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Экспертная проверка: косметолог-эстетист Татьяна Громова, эксперт по составам косметики Алина Чернова, визажист Анастасия Коршунова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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