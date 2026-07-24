Меньше блеска, больше свежести: как правильно ухаживать за лицом в жару

В жару кожа часто преподносит неприятный сюрприз: уже через час после умывания лицо начинает лосниться, а поры становятся пугающе заметными. Пытаясь исправить ситуацию, многие совершают критическую ошибку — очищают лицо "до скрипа" агрессивными средствами, чем провоцируют ответную, еще более мощную волну выработки себума.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Девушка умывается пенкой

Биохимия блеска: почему жара активирует сальные железы

Основными стимуляторами сальных желез являются андрогены. В условиях высоких температур сосуды расширяются, кровоток ускоряется, что вынуждает железы работать в форсированном режиме. Пот, смешиваясь с кожным салом (себумом), образует плотную липкую пленку. Это не просто эстетическая проблема: такая эмульсия становится идеальной почвой для размножения бактерий, ведущих к воспалениям и комедонам.

"Ошибка, которую я вижу у 80% девушек с жирной кожей: они начинают агрессивно сушить лицо. Спиртовые тоники, умывания до скрипа, бесконечные скрабы. Кожа воспринимает это как сигнал: "меня иссушают, надо производить ещё больше себума". Замкнутый круг. Выход — не сушить, а нормализовать", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян.

Пять шагов к матовости: корректируем уход

Первое правило — бережное очищение. Умываться следует строго дважды в день теплой водой. Горячая вода стимулирует расширение пор, а ледяная является стрессовым фактором. Используйте средства с pH 5.0-5.5. Оптимально, если в составе есть салициловая кислота или цинк для мягкого контроля жирности, но отсутствуют жесткие сульфаты (SLS/SLES).

Второй этап — тонизирование. Безалкогольные тоники с ниацинамидом или экстрактом гамамелиса помогают вернуть pH-баланс в норму и визуально сузить поры. После этого обязательно увлажнение. В летний период стоит подбирать увлажняющий крем с максимально легкой, флюидной текстурой. Обезвоженная кожа всегда будет вырабатывать больше жира, пытаясь защититься от потери влаги.

"В жару замените плотный крем на увлажняющий гель или флюид с гиалуроновой кислотой, алоэ или ниацинамидом. Текстура должна быть легкой и строго некомедогенной. Наносите средство на влажную кожу — так активные компоненты работают эффективнее", — пояснила Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Завершающим штрихом утреннего ухода должна стать матирующая сыворотка и SPF-защита. Выбирайте солнцезащитные средства с пометкой oil-free. Современные эмульсии и гидрогели не создают эффекта маски и не забивают поры.

Питание и макияж: как помочь коже изнутри и снаружи

Для стабильного результата важна диета. Быстрые углеводы и молочные продукты часто провоцируют скачки инсулина, что напрямую связано с активностью сальных желез. Включите в рацион овощи с низким гликемическим индексом и жирную рыбу, богатую омега-3.

В макияже также стоит придерживаться принципа облегчения: вместо плотных тональных основ используйте BB-кремы или тонирующие флюиды. Вместо того чтобы постоянно припудривать лицо в течение дня, наслаивая косметику и забивая поры, используйте матирующие салфетки.

"Летом кожа особенно остро реагирует на солнце и избыток себума. Важно понимать, что правильный график очищения касается не только лица, но и кожи головы, так как излишки жира с волос могут попадать на лоб, провоцируя высыпания", — констатировал в интервью Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Ошибка в уходе Правильное решение / Результат Умывание "до скрипа" мылом или сульфатами Мягкий гель с pH 5.5 — сохранение барьера без гиперсекреции Использование спиртовых тоников Тоник с ниацинамидом или цинком — матовость без раздражения Отказ от увлажнения из-за страха жирности Легкий безмасляный флюид — кожа перестает "самоувлажняться" жиром Наслаивание пудры в течение дня Матирующие салфетки — удаление блеска без закупорки пор

Ответы на популярные вопросы о жирном блеске

Нужно ли умываться чаще двух раз в день, если лицо блестит? Нет, это приведет к пересушиванию и ответному усилению жирности. В течение дня лучше использовать термальную воду и промакивать лицо салфетками. Поможет ли холодная вода "закрыть" поры? Ледяная вода вызывает спазм сосудов и стресс. Лучше использовать умеренно прохладную воду в конце умывания, но не ледяную. Можно ли использовать скрабы летом для очищения пор? Грубые скрабы травмируют кожу. Лучше заменить их на деликатные пилинги с салициловой или миндальной кислотой, которые работают изнутри поры. Почему диета влияет на матовость лица? Сахар и молоко повышают уровень гормонов, стимулирующих сальные железы. Снижение их потребления — самый быстрый способ уменьшить жирность естественным путем.

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