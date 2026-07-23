Французский педикюр возвращается: стилисты предложили свежие цветовые акценты для френча

Классический педикюр с акцентом на кончики ногтей — это один из тех бьюти-трендов, которые регулярно вызывают жаркие споры. Однако нейл-мастера сходятся во мнении: френч на ногах остается вневременной базой, если адаптировать его под современные реалии. Чтобы педикюр выглядел свежо, достаточно отойти от строгих традиций. В этом сезоне стилисты предлагают делать ставку на необычные текстуры и цветовые сочетания. Тонкий штрих на краях ногтей в сочетании с качественным уходом за кожей стоп поможет создать лаконичный и завершенный образ.

Фото: https://i.pinimg.com/originals/25/2c/36/252c363960d2cdfeb9809f151b0617eb.jpg Ногти на ногах

Желейный френч

Тренд на полупрозрачные, "стеклянные" текстуры плавно перешел из макияжа в нейл-индустрию. Основная идея заключается в использовании базы с эффектом желе. Вместо плотного покрытия выбирается легкий молочно-розовый оттенок, который мягко просвечивает ногтевую пластину, создавая эффект ухоженных и здоровых ногтей.

На такой базе классическая белая линия улыбки выглядит мягче и естественнее. Это идеальный выбор для тех, кто ищет баланс между классикой и актуальными веяниями индустрии красоты. Подобный дизайн гармонично дополняет гардероб в стиле тихая роскошь, не перетягивая на себя лишнее внимание.

"Полупрозрачные текстуры визуально омолаживают стопу и придают ногтям аккуратный, влажный финиш, который особенно выигрышно смотрится с летней открытой обувью", — отметила в беседе с Pravda.Ru мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина.

Красочный кончик

Забудьте о догме, что френч обязан быть белым. Лето — лучшее время для колористических экспериментов. Замена стандартного белого цвета на неоновые, пастельные или глубокие тона полностью меняет восприятие дизайна. Можно использовать контрастные цвета для каждого пальца или выбрать один яркий оттенок, подчеркивающий загар.

Такой подход делает педикюр ярким акцентом образа. Он отлично сочетается с трендами на сочный маникюр, создавая единую стилистическую историю. Кроме того, яркий педикюр избавляет от необходимости подбирать одежду строго под цвет обуви.

Вариант покрытия Эффект Персиковое желе Натуральный вид, незаметное отрастание Сливочный кончик Акцент на загар, свежий летний образ

"Выбирая цветной френч, важно соотносить оттенок с подтоном кожи. Холодные неоны подчеркнут бледность, тогда как теплые пастельные тона идеально смотрятся на загорелых ногах", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru нейл-эксперт Инна Серова.

Градиент и сливочные тона

Техника омбре — отличная альтернатива графичной линии френча. Плавный переход от нюдовой основы к высветленному кончику создает иллюзию мягкости. При этом отсутствие четкой границы делает такой педикюр крайне практичным: даже через две-три недели отросшая часть ногтя не будет бросаться в глаза.

Не менее популярен цвет сливочного масла. Этот мягкий желтый подтон стал фаворитом летнего сезона. Использование сливочного оттенка для френча придает образу солнечную нотку и прекрасно оттеняет загорелую кожу ног и тела.

"Френч в оттенке сливочного масла — это самый щадящий способ попробовать цветной дизайн, так как пастель выглядит неброско, но при этом стильно", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru технолог ногтевых материалов Наталья Белова.

Ответы на популярные вопросы о педикюре

Как часто нужно обновлять педикюр с френчем?

Благодаря нейтральной базе и мягким краям, такой дизайн может носиться до 4-5 недель без потери опрятного вида, так как граница отрастания практически не видна.

Подходит ли френч для коротких ногтей на ногах?

Да, тонкая линия, нарисованная у самого края, визуально удлиняет ногтевое ложе и делает стопу более изящной, даже если ногти совсем короткие.

Можно ли делать френч при грибковых поражениях ногтей?

Категорически нет. Любые декоративные покрытия противопоказаны до полного выздоровления и консультации с дерматологом, так как лак создает "парниковый эффект".

Что выбрать для пляжного отпуска?

Лучше всего подходят "желейные" или стойкие гель-лаковые покрытия. Они менее подвержены выгоранию на солнце и лучше выдерживают контакт с песком и морской водой.

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