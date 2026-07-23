Платья и юбки снова правят летом: модный код для незабываемого пикника словно с обложки

Сезон пикников в самом разгаре, и если вы до сих пор откладывали выезд на природу, самое время исправить это упущение. Пока вы планируете меню и выбираете локацию, мы продумали ваш образ. Стиль, который идеально вписывается в формат отдыха на свежем воздухе, сегодня активно завоевывает подиумы и социальные сети.

Фото: Pravda.Ru by Вера Ермакова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Воздушное летнее платье с белыми теннисными кроссовками

Для создания атмосферы свободы и негой летнего дня не нужно перегружать гардероб аксессуарами. Главное — выбрать вещи, в которых будет комфортно проводить время на траве, наслаждаясь хорошей погодой, и при этом выглядеть так, будто вы — героиня кадра из модного журнала.

Миди-юбка как универсальная база

Юбки средней длины в этом сезоне остаются главным элементом гардероба. Выбирая варианты в клетку, горошек или модели с мелкими цветочными и фруктовыми принтами, вы сразу задаете нужный тон образу. Такая вещь — это идеальная инвестиция, так как ее легко внедрить в городские комплекты, сочетая с базовыми футболками или лаконичными рубашками.

Для пикника можно позволить себе чуть больше свободы. Комбинируйте юбку с "подростковыми" майками в духе нулевых или топами, повторяющими принт низа. Этот прием сделает аутфит выразительным без лишних усилий.

"Выбор правильной одежды для отдыха — это баланс между эстетикой и практичностью. Ткани должны позволять коже дышать, а крой не сковывать движения при сидении на пледе", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru байер Яна Климова.

Эстетика загородного дома

Платья в стиле кантри или "деревенский шик" стали фаворитами лета. Белые модели с вышивкой, рюшами или кружевными вставками буквально созданы для отдыха на природе. Такие вещи транслируют расслабленность, легкость и близость к естественной красоте. Это отличная альтернатива белым брюкам, которые не всегда удобны для активного пикника.

Романтичные детали — банты, объемные рукава и пышные юбки — подчеркивают наивный и нежный характер образа. Если вам хочется разнообразия, добавьте к наряду соответствующие аксессуары. Не забывайте о защите от солнца, ведь стиль — это не только фасон, но и грамотно подобранные летние головные уборы.

Возвращение топов с акцентом

Мода циклична, и топы с баской спустя десятилетие вновь оказались в списках трендов. Сейчас их стилизуют иначе, чем в начале 2010-х. Забудьте об узких джинсах и громоздких украшениях: сегодняшний стандарт — сочетание архитектурного топа со свободными льняными брюками, струящимися юбками или короткими шортами.

Для тех, кому традиционная баска кажется слишком строгой, дизайнеры предлагают корсетные топы, которые плавно расширяются книзу. Наличие бретелей на завязках добавляет образу нотку игривости, что как нельзя лучше подходит для загородного отдыха.

"При выборе образа для отдыха важно учитывать не только тренды, но и уместность материалов. Натуральный лен или хлопок с легким плетением обеспечат комфорт даже в самый жаркий день", — объяснила в беседе с Pravda.Ru дизайнер одежды Ксения Малышева.

Как подготовить гардероб к лету

Элемент гардероба Бьюти-совет Платья с рюшами Минимальный макияж и акцент на увлажнение Льняные брюки Использование натуральных баз для сияния кожи

Подготовка к лету — это комплексный процесс. Помимо поиска идеальных платьев, стоит обратить внимание на то, как ухаживать за собой, чтобы всегда выглядеть свежо и ухоженно. Понимание того, как работает ваш восточный уход за кожей, поможет сохранить лицо сияющим в любых условиях.

Помните, что состояние кожи напрямую зависит от того, что мы едим. Корректировка рациона - самый простой способ добиться ровного тона, а качественная антиоксидантная защита станет отличным подспорьем в борьбе с активным солнцем.

"Гармония образа начинается с уверенности в собственном стиле. Не бойтесь экспериментировать с фактурами, но придерживайтесь одной выбранной палитры, чтобы наряд смотрелся целостным", — отметила в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Ответы на популярные вопросы о стиле для пикника

Чем можно дополнить образ с миди-юбкой, чтобы он не выглядел официально?

Добавьте вещи из других категорий: кеды, плетеные сумки или майки с винтажным принтом. Это сбалансирует строгость длины и добавит расслабленности.

Подходит ли корсетный топ для активного отдыха на траве?

Да, если он выполнен из мягкой хлопковой ткани или льна без жестких косточек. Такой вариант обеспечит поддержку, не стесняя движений.

Какие ткани лучше выбирать для пикника в жаркую погоду?

Выбирайте дышащие натуральные материалы: лен, тонкий хлопок или муслин. Они легко переносят активную эксплуатацию и высыхают быстрее синтетики при необходимости.

Можно ли использовать белый цвет, если мы едем на природу?

Белый цвет — один из лучших вариантов для лета. Он отражает солнечные лучи и подчеркивает загар, создавая эффектный и чистый образ.

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