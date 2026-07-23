Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Магия уютного вечера: горячие картофельные трубочки с сыром, перед которыми невозможно устоять
Люди годами отдают лишнее государству: обнаружена лазейка для обнуления платежей за сотки
Гадюка уже рядом? Эти признаки говорят, что ваш участок стал идеальным убежищем для змей
Искусство легкого уюта: мастерим стильный деревянный настил своими руками без лишней пыли и грязи
Внешность собаки обманула ожидания: специалисты предупредили о скрытых сложностях воспитания
Пока печень молчит, болезнь разрушает организм: ученые нашли молекулу, способную изменить правила игры
Нефтяной экспорт оказался на паузе: Казахстан пошел на болезненный шаг после атак на морской терминал
Тьма накроет оживленные трассы: аномальное небесное явление спровоцировало жесткие запреты
Не сдавайте старый АКБ, пока не узнаете правду: эта ошибка может стоить вам тысячи рублей и нервов

Платья и юбки снова правят летом: модный код для незабываемого пикника словно с обложки

Моя семья » Красота и стиль

Сезон пикников в самом разгаре, и если вы до сих пор откладывали выезд на природу, самое время исправить это упущение. Пока вы планируете меню и выбираете локацию, мы продумали ваш образ. Стиль, который идеально вписывается в формат отдыха на свежем воздухе, сегодня активно завоевывает подиумы и социальные сети.

Воздушное летнее платье с белыми теннисными кроссовками
Фото: Pravda.Ru by Вера Ермакова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Воздушное летнее платье с белыми теннисными кроссовками

Для создания атмосферы свободы и негой летнего дня не нужно перегружать гардероб аксессуарами. Главное — выбрать вещи, в которых будет комфортно проводить время на траве, наслаждаясь хорошей погодой, и при этом выглядеть так, будто вы — героиня кадра из модного журнала.

Миди-юбка как универсальная база

Юбки средней длины в этом сезоне остаются главным элементом гардероба. Выбирая варианты в клетку, горошек или модели с мелкими цветочными и фруктовыми принтами, вы сразу задаете нужный тон образу. Такая вещь — это идеальная инвестиция, так как ее легко внедрить в городские комплекты, сочетая с базовыми футболками или лаконичными рубашками.

Для пикника можно позволить себе чуть больше свободы. Комбинируйте юбку с "подростковыми" майками в духе нулевых или топами, повторяющими принт низа. Этот прием сделает аутфит выразительным без лишних усилий.

"Выбор правильной одежды для отдыха — это баланс между эстетикой и практичностью. Ткани должны позволять коже дышать, а крой не сковывать движения при сидении на пледе", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru байер Яна Климова.

Эстетика загородного дома

Платья в стиле кантри или "деревенский шик" стали фаворитами лета. Белые модели с вышивкой, рюшами или кружевными вставками буквально созданы для отдыха на природе. Такие вещи транслируют расслабленность, легкость и близость к естественной красоте. Это отличная альтернатива белым брюкам, которые не всегда удобны для активного пикника.

Романтичные детали — банты, объемные рукава и пышные юбки — подчеркивают наивный и нежный характер образа. Если вам хочется разнообразия, добавьте к наряду соответствующие аксессуары. Не забывайте о защите от солнца, ведь стиль — это не только фасон, но и грамотно подобранные летние головные уборы.

Возвращение топов с акцентом

Мода циклична, и топы с баской спустя десятилетие вновь оказались в списках трендов. Сейчас их стилизуют иначе, чем в начале 2010-х. Забудьте об узких джинсах и громоздких украшениях: сегодняшний стандарт — сочетание архитектурного топа со свободными льняными брюками, струящимися юбками или короткими шортами.

Для тех, кому традиционная баска кажется слишком строгой, дизайнеры предлагают корсетные топы, которые плавно расширяются книзу. Наличие бретелей на завязках добавляет образу нотку игривости, что как нельзя лучше подходит для загородного отдыха.

"При выборе образа для отдыха важно учитывать не только тренды, но и уместность материалов. Натуральный лен или хлопок с легким плетением обеспечат комфорт даже в самый жаркий день", — объяснила в беседе с Pravda.Ru дизайнер одежды Ксения Малышева.

Как подготовить гардероб к лету

Элемент гардероба Бьюти-совет
Платья с рюшами Минимальный макияж и акцент на увлажнение
Льняные брюки Использование натуральных баз для сияния кожи

Подготовка к лету — это комплексный процесс. Помимо поиска идеальных платьев, стоит обратить внимание на то, как ухаживать за собой, чтобы всегда выглядеть свежо и ухоженно. Понимание того, как работает ваш восточный уход за кожей, поможет сохранить лицо сияющим в любых условиях.

Помните, что состояние кожи напрямую зависит от того, что мы едим. Корректировка рациона - самый простой способ добиться ровного тона, а качественная антиоксидантная защита станет отличным подспорьем в борьбе с активным солнцем.

"Гармония образа начинается с уверенности в собственном стиле. Не бойтесь экспериментировать с фактурами, но придерживайтесь одной выбранной палитры, чтобы наряд смотрелся целостным", — отметила в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Ответы на популярные вопросы о стиле для пикника

Чем можно дополнить образ с миди-юбкой, чтобы он не выглядел официально?

Добавьте вещи из других категорий: кеды, плетеные сумки или майки с винтажным принтом. Это сбалансирует строгость длины и добавит расслабленности.

Подходит ли корсетный топ для активного отдыха на траве?

Да, если он выполнен из мягкой хлопковой ткани или льна без жестких косточек. Такой вариант обеспечит поддержку, не стесняя движений.

Какие ткани лучше выбирать для пикника в жаркую погоду?

Выбирайте дышащие натуральные материалы: лен, тонкий хлопок или муслин. Они легко переносят активную эксплуатацию и высыхают быстрее синтетики при необходимости.

Можно ли использовать белый цвет, если мы едем на природу?

Белый цвет — один из лучших вариантов для лета. Он отражает солнечные лучи и подчеркивает загар, создавая эффектный и чистый образ.

Читайте также

Экспертная проверка: байер Яна Климова, дизайнер одежды Ксения Малышева, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Еда и рецепты
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Авторские статьи
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Еда и рецепты
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Последние материалы
Магия уютного вечера: горячие картофельные трубочки с сыром, перед которыми невозможно устоять
Люди годами отдают лишнее государству: обнаружена лазейка для обнуления платежей за сотки
Гадюка уже рядом? Эти признаки говорят, что ваш участок стал идеальным убежищем для змей
Искусство легкого уюта: мастерим стильный деревянный настил своими руками без лишней пыли и грязи
Внешность собаки обманула ожидания: специалисты предупредили о скрытых сложностях воспитания
Пока печень молчит, болезнь разрушает организм: ученые нашли молекулу, способную изменить правила игры
Платья и юбки снова правят летом: модный код для незабываемого пикника словно с обложки
Нефтяной экспорт оказался на паузе: Казахстан пошел на болезненный шаг после атак на морской терминал
Тьма накроет оживленные трассы: аномальное небесное явление спровоцировало жесткие запреты
Не сдавайте старый АКБ, пока не узнаете правду: эта ошибка может стоить вам тысячи рублей и нервов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.