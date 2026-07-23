Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жить у дороги стало опасно: звуки города привели к пугающим изменениям в мозге
Забытый билетный бонус: десятки категорий россиян могут бесплатно добраться до места отдыха
Терпение властей окончательно лопнуло: суд в Тюмени вынес вердикт по делу о промышленном свалке
Сон в баночке стал новым трендом: почему миллионы россиян ищут спасение в мелатонине
Опаснее, чем кажется: кому категорически нельзя делать березку и чем ее безопасно заменить
Удар по складу Wildberries стал испытанием для Кубани: бизнесу включили спасательный механизм
Эмоциональные качели приносят пользу: найден универсальный механизм эффективной терапии в психологии
Магия утренней чашки: даем вторую жизнь чайной заварке на любимом дачном участке
Лекарство от Альцгеймера или опасная иллюзия? Вся правда о препарате, который обсуждает мир

Ошибка начинается ещё в ванной: правильный график мытья поможет волосам дольше оставаться свежими

Моя семья » Красота и стиль

Миф о приучении корней к редкому мытью не выдерживает критики. Частота водных процедур зависит от активности сальных желез, климата и образа жизни. Попытки перетерпеть лишний день без шампуня чаще приводят к воспалениям, чем к обещанному саморегулированию кожи головы.

Девушка моет голову
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка моет голову

Определение типа кожи головы

Для подбора графика очищения нужно оценить скорость появления жирного блеска. Если корни выглядят слипшимися через несколько часов после душа, кожа относится к жирному типу. Нормальное состояние характеризуется сохранением объема в течение двух суток. При сухом типе свежесть волос остается неизменной до четырех дней.

Часто состояние корней не совпадает с качеством полотна. Окрашенные или поврежденные волосы могут быть сухими и ломкими на концах, при этом быстро пачкаться у основания. В таких случаях густота волос и их вид напрямую зависят от комбинированного подхода к косметике.

"Сальные железы работают под управлением гормонов и генетики, поэтому попытки изменить их ритм через редкое мытье бесполезны. Гораздо важнее вовремя удалять избыток секрета, чтобы не допустить размножения бактерий", — объяснил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Оптимальный график для разных типов

Жестких рамок не существует, но специалисты выделяют базовые интервалы. Жирную кожу допустимо очищать ежедневно, используя составы для частого применения. Это предотвращает закупорку пор и сохраняет объем волос, который теряется под тяжестью себума.

Тип кожи головы Рекомендуемая частота
Жирная Ежедневно или через день
Нормальная Раз в 2–3 дня
Сухая Раз в 4–5 дней

Нормальному типу достаточно двух или трех процедур в неделю. Сухая кожа требует бережного отношения, так как частое мытье провоцирует зуд и шелушение. Здесь важно не только расписание, но и температура воды — она должна быть умеренно теплой, а не горячей.

Правильная техника очищения

Шампунь предназначен в первую очередь для кожи, поэтому его наносят только на прикорневую зону. Пене, стекающей по длине при ополаскивании, достаточно для очистки остальной части волос. Такой метод помогает избежать пересушивания кончиков и ломкости.

Кондиционеры и маски работают иначе. Их распределяют от середины длины вниз, избегая попадания на корни, чтобы не провоцировать преждевременное загрязнение. Если вы используете много средств для фиксации, укладка волос в жару требует более тщательного промывания кожи, иногда в два этапа.

"Выбор шампуня должен основываться только на состоянии кожи. Если использовать питательные средства на жирных корнях, свежесть пропадет уже к вечеру. Длину же спасают маски и несмываемые уходы", — отметила специально для Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Внешние факторы и состав себума

Активность желез меняется в зависимости от сезона и физических нагрузок. Интенсивные тренировки и летняя пыль заставляют мыть голову чаще обычного. В отпуске у моря стоит учитывать, что защита волос от хлорки и соли требует обязательного ополаскивания пресной водой после каждого купания.

Питание и уровень стресса также влияют на вязкость кожного сала. Рацион, богатый жирными и сладкими продуктами, может сделать себум более плотным, что затрудняет его удаление. В восточных практиках считается, что питание для волос и регулярный массаж скальпа помогают поддерживать здоровый баланс без агрессивной химии.

Распространенные ошибки в уходе

Основная ошибка — использование слишком горячей воды, которая стимулирует работу желез и лишает волосы блеска. Также вред наносит привычка ложиться спать с влажной головой: теплая и влажная среда идеальна для развития грибков, вызывающих перхоть.

"Важно не только когда мыть, но и чем. Сульфатные шампуни при жирной коже иногда необходимы для глубокого очищения, а бессульфатные лучше оставить для сухих и поврежденных прядей", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Ответы на популярные вопросы о мытье волос

Можно ли использовать сухой шампунь вместо обычного мытья?

Сухой шампунь — это средство экстренной помощи, которое абсорбирует жир, но не удаляет грязь и ороговевшие клетки. Его частое использование без качественного очищения водой может привести к воспалению фолликулов.

Нужно ли дважды намыливать голову?

Если вы моете голову раз в два-три дня или используете стайлинг, двойное намыливание необходимо. Первый раз смывается основная грязь и средства укладки, второй — происходит очищение кожи.

Правда ли, что жирные волосы нужно мыть реже, чтобы они привыкли?

Нет, это заблуждение. Редкое мытье при избыточной жирности приводит к образованию сальных пробок и может спровоцировать выпадение волос.

Читайте также

Экспертная проверка: дерматокосметолог Илья Руднев, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, эксперт по составам косметики Алина Чернова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Челябинская область
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Еда и рецепты
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Последние материалы
Тайна древнего рациона: археологи узнали главный продукт в рационе майя
Срыв мотивации и боль в суставах: три роковые ошибки, коварно губящие новичков
Ни дрели, ни сверла: 3 дедовских способа пробить ровное отверстие в толстом металле
Котлеты больше не в моде: готовим потрясающие праженки с тягучим сырным сюрпризом внутри
Горькая правда о фертильности: почему здоровый образ жизни бессилен перед биологией
«Опасный перекос»: в богатых странах сильно завышено потребление мощных антибиотиков, в бедных - не хватает препаратов
Опасное онемение рук: 5 признаков, что срединный нерв уже в серьезной опасности
Судьба самостроев изменилась: суды обязали искать способ избежать демонтажа любой ценой
Опасная психологическая ловушка: общение с нейросетью спровоцировало развитие тяжелого состояния
Новая Земля найдена? Что скрывает планета, где впервые заметили атмосферу у далекой скалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.