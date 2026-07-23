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Хейли Бибер задала новый тренд: стрижка лоб "на продлёнке" стала главным запросом сезона

Моя семья » Красота и стиль

Индустрия красоты вновь обратилась к образу Хейли Бибер, которая задала новый вектор в стрижках. Речь идет о лобе "на продленке" — форме, которая стремительно завоевывает популярность в креслах ведущих мастеров (лоб - это long bob ("длинный боб"). Этот вариант прически стал чем-то средним между дерзким "клавикатом" и спокойными многослойными стрижками средней длины, предлагая баланс между комфортом и выразительностью.

Хейли Бибер
Фото: Личный аккаунт "haileybieber" в Instagram
Хейли Бибер

Что представляет собой новая форма

Данная стрижка, в отличие от тяжелых и графичных контуров прошлых сезонов, делает акцент на подвижности и легкости. Она позволяет сохранить значительную часть длины, при этом создавая видимый объем даже на тонких волосах. Многим женщинам, которые всерьез задумываются о том, как сохранить длину волос, этот вариант придется по душе, так как он минимизирует необходимость в радикальном состригании кончиков.

Лоб "на продленке" — это эволюция классического боба, ставшая более мягкой и адаптивной. Если раньше на пике моды находились идеально ровные срезы, то сейчас индустрия тяготеет к "живым" прядям. Это та самая "золотая середина", которая позволяет собрать волосы в хвост, если это необходимо, или придать им объем за счет градуировки.

Подобные перемены в имидже часто требуют грамотного подхода к уходу. Даже при самой удачной стрижке важно помнить, что образ жизни и питание напрямую влияют на качество волос. Использование салонных процедур в сочетании с качественной стрижкой дает долгосрочный результат.

Кому стоит выбрать этот стиль

Универсальность — главное достоинство данной формы. Она подходит практически любому типу лица, при условии, что мастер грамотно выставит слои. Специалисту важно правильно определить баланс, чтобы прическа корректировала овал лица, а не искажала его.

"Грамотная градуировка слоев позволяет индивидуально подстроить форму под структуру волос, обеспечивая легкость укладки. Это именно тот случай, когда прическа работает на клиента, создавая эффект динамичного объема без изнурительного стайлинга", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стилист Анастасия Бурова.

Баланс текстуры и периметра

Технически секрет успеха кроется в сочетании четкого периметра и "рваных" слоев. Это лишает стрижку скучного и плоского вида, характерного для устаревших вариантов боба. Грамотно выполненная работа мастера гарантирует, что пряди не будут выглядеть как "однородное полотно", а приобретут нужную текстуру.

Тип волос Эффект стрижки
Тонкие волосы Визуальная густота через слои
Густые волосы Легкость и подвижность

Для создания гармоничного образа стилисты нередко рекомендуют дополнять стрижку легким окрашиванием. Правильная база позволяет подчеркнуть архитектуру бровей и сияние кожи лица, создавая законченный эстетический облик.

Варианты укладки на каждый день

Укладка этой стрижки занимает минимум времени. Для повседневного образа достаточно использовать брашинг, приподнимая волосы у корней. Это создает эффект естественной небрежности, которая сейчас является эталоном стиля. Для более строгих выходов подойдет гладкий выдув феном, который подчеркнет здоровый блеск волос.

"Сохранение объема при укладке возможно только при использовании подходящих термозащитных средств. Когда волос напитан и защищен, даже простая стрижка выглядит дорого и ухоженно", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

В летний период, когда волосы подвергаются воздействию ультрафиолета, не стоит забывать про защиту от солнца. Стильная стрижка прослужит дольше, если следовать правилам ухода, включая использование питательных масел и безопасных косметических составов для поддержания здоровья прядей.

"Уходовые привычки — это фундамент красоты волос. Независимо от того, выбрали вы лоб или любую другую форму, дисциплина в очищении и питании кончиков играет решающую роль", — пояснила в беседе с Pravda.Ru трихолог Оксана Левченко.

Ответы на популярные вопросы о новой стрижке

Кому противопоказан такой тип боба?

Стрижка практически универсальна, однако обладательницам очень крутых кудрей стоит обсудить со стилистом адаптацию слоев, чтобы избежать излишнего объема в нижней части головы.

Как часто нужно посещать салон для коррекции?

Для поддержания идеального контура рекомендуется обновлять срез раз в 6-8 недель, даже если визуально кажется, что стрижка в порядке.

Можно ли делать такую стрижку на редкие волосы?

Да, многослойность — отличный прием для визуального увеличения густоты, особенно если сочетать её с правильной укладкой.

Сочетается ли лоб с челкой?

Безусловно, она отлично гармонирует как с удлиненными передними прядями, так и с популярной сейчас "шторкой".

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Экспертная проверка: парикмахер-стилист Анастасия Бурова, эксперт по составам косметики Алина Чернова, трихолог Оксана Левченко
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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