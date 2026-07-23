Чек-лист покупателя: 5 правил выбора головного убора, в котором не будет жарко даже в полдень

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Летний головной убор перестал быть исключительно функциональным предметом для защиты от перегрева. Сегодня панамы, бейсболки и косынки — это полноценные элементы стиля, способные преобразить базовый гардероб из денима или льна. 

Девушка в панаме
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в панаме

Виды летних головных уборов: от кепок до беретов

Современная мода предлагает широкую палитру форм, где каждая решает свои задачи. Бейсболка остается лидером в сегменте унисекс. Ее жесткий козырек эффективно экранирует глаза от бликов и защищает лоб от солнечных ожогов. Однотонные модели из хлопка нейтральных оттенков — бежевого, темно-синего или хаки — легко интегрируются в образы с льняными жакетами или платьями. Тем, кто ищет способ сделать свой стильный образ с джинсами более завершенным, стоит присмотреться к кепкам с мягким корпусом.

"Панамы из натуральных тканей, таких как лен или хлопок, считаются самыми практичными для жары. Они закрывают не только макушку, но и шею, что критически важно при длительном нахождении на солнце", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Для создания элегантных аутфитов незаменимы соломенные шляпы. Канотье с плоским верхом идеально сочетается с льняными костюмами, а широкополые шляпы из рафии незаменимы у воды. Текстильные платки и косынки предлагают вариативность: их можно повязать как бандану, использовать в качестве повязки или классическим способом, защищая полотно волос от выгорания и сухости.

Критерии выбора: материалы и пропорции

При покупке важно смотреть на состав ткани. Синтетические материалы создают "парниковый эффект", что провоцирует раздражение кожи головы и портит прическу. Натуральная солома, хлопок и лен обеспечивают необходимую циркуляцию воздуха. Цвет также играет роль в терморегуляции: светлые тона меньше поглощают тепло, тогда как темные могут привести к перегреву в пик солнечной активности.

"Выбирая головной убор, учитывайте масштаб своей фигуры. Объемные шляпы с очень широкими полями могут визуально уменьшить рост невысоких девушек, в то время как миниатюрные кепки иногда теряются на фоне высокого роста", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Рекомендации специалистов по стилю

Головной убор должен соответствовать контексту. В городской среде уместны береты из легкого текстиля или лаконичные панамы. Они гармонично смотрятся даже в расслабленном офисном стиле, если выполнены в спокойной цветовой гамме. Для загородных поездок лучше выбирать модели с максимальной площадью покрытия, чтобы минимизировать риск получения теплового удара.

"Аксессуары из рафии и соломки требуют бережного обращения. Чтобы шляпа не потеряла форму, ее нельзя сминать в сумке. При посадке она должна сидеть плотно, но не сдавливать виски, иначе головная боль гарантирована", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru руководитель салона красоты Марина Кузьмина.

Тип модели Оптимальное сочетание и результат
Бейсболка Льняной жакет + шорты-бермуды. Защита глаз и спортивный акцент.
Панама (хлопок) Сарафаны, рубашки. Защита ушей и шеи, расслабленный вид.
Шляпа канотье Платья миди, костюмы. Элегантный городской образ.
Косынка/платок Топы, открытые платья. Сохранение здоровья волос.

Ответы на популярные вопросы о летних аксессуарах

Какой головной убор лучше защищает от солнца?

Наилучшую защиту обеспечивают панамы и широкополые шляпы. В отличие от кепок, они закрывают не только лицо, но и ушные раковины, а также заднюю поверхность шеи, которая часто обгорает во время долгих прогулок.

Как подобрать цвет аксессуара?

Для универсального гардероба выбирайте нейтральную базу: песочный, белый или оливковый. Если вы хотите сделать аксессуар центральным элементом, присмотритесь к ярким цветам, ориентируясь на палитру летней красной юбки или других акцентных вещей.

Можно ли носить бейсболку с классической одеждой?

Да, это актуальный прием. Однотонная кепка из качественного хлопка или денима хорошо комбинируется с брючными костюмами и легкими пальто, снижая градус официальности образа.

Как ухаживать за соломенной шляпой?

Шляпы из натуральной соломки не рекомендуется мочить, так как они могут деформироваться. Чистку лучше проводить сухой мягкой щеткой, а хранить аксессуар стоит на специальной болванке или в коробке, набив тулью бумагой.

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Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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