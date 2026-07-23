Чек-лист покупателя: 5 правил выбора головного убора, в котором не будет жарко даже в полдень

Летний головной убор перестал быть исключительно функциональным предметом для защиты от перегрева. Сегодня панамы, бейсболки и косынки — это полноценные элементы стиля, способные преобразить базовый гардероб из денима или льна.
Современная мода предлагает широкую палитру форм, где каждая решает свои задачи. Бейсболка остается лидером в сегменте унисекс. Ее жесткий козырек эффективно экранирует глаза от бликов и защищает лоб от солнечных ожогов. Однотонные модели из хлопка нейтральных оттенков — бежевого, темно-синего или хаки — легко интегрируются в образы с льняными жакетами или платьями. Тем, кто ищет способ сделать свой стильный образ с джинсами более завершенным, стоит присмотреться к кепкам с мягким корпусом.
"Панамы из натуральных тканей, таких как лен или хлопок, считаются самыми практичными для жары. Они закрывают не только макушку, но и шею, что критически важно при длительном нахождении на солнце", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова.
Для создания элегантных аутфитов незаменимы соломенные шляпы. Канотье с плоским верхом идеально сочетается с льняными костюмами, а широкополые шляпы из рафии незаменимы у воды. Текстильные платки и косынки предлагают вариативность: их можно повязать как бандану, использовать в качестве повязки или классическим способом, защищая полотно волос от выгорания и сухости.
При покупке важно смотреть на состав ткани. Синтетические материалы создают "парниковый эффект", что провоцирует раздражение кожи головы и портит прическу. Натуральная солома, хлопок и лен обеспечивают необходимую циркуляцию воздуха. Цвет также играет роль в терморегуляции: светлые тона меньше поглощают тепло, тогда как темные могут привести к перегреву в пик солнечной активности.
"Выбирая головной убор, учитывайте масштаб своей фигуры. Объемные шляпы с очень широкими полями могут визуально уменьшить рост невысоких девушек, в то время как миниатюрные кепки иногда теряются на фоне высокого роста", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.
Головной убор должен соответствовать контексту. В городской среде уместны береты из легкого текстиля или лаконичные панамы. Они гармонично смотрятся даже в расслабленном офисном стиле, если выполнены в спокойной цветовой гамме. Для загородных поездок лучше выбирать модели с максимальной площадью покрытия, чтобы минимизировать риск получения теплового удара.
"Аксессуары из рафии и соломки требуют бережного обращения. Чтобы шляпа не потеряла форму, ее нельзя сминать в сумке. При посадке она должна сидеть плотно, но не сдавливать виски, иначе головная боль гарантирована", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru руководитель салона красоты Марина Кузьмина.
|Тип модели
|Оптимальное сочетание и результат
|Бейсболка
|Льняной жакет + шорты-бермуды. Защита глаз и спортивный акцент.
|Панама (хлопок)
|Сарафаны, рубашки. Защита ушей и шеи, расслабленный вид.
|Шляпа канотье
|Платья миди, костюмы. Элегантный городской образ.
|Косынка/платок
|Топы, открытые платья. Сохранение здоровья волос.
Какой головной убор лучше защищает от солнца?
Наилучшую защиту обеспечивают панамы и широкополые шляпы. В отличие от кепок, они закрывают не только лицо, но и ушные раковины, а также заднюю поверхность шеи, которая часто обгорает во время долгих прогулок.
Как подобрать цвет аксессуара?
Для универсального гардероба выбирайте нейтральную базу: песочный, белый или оливковый. Если вы хотите сделать аксессуар центральным элементом, присмотритесь к ярким цветам, ориентируясь на палитру летней красной юбки или других акцентных вещей.
Можно ли носить бейсболку с классической одеждой?
Да, это актуальный прием. Однотонная кепка из качественного хлопка или денима хорошо комбинируется с брючными костюмами и легкими пальто, снижая градус официальности образа.
Как ухаживать за соломенной шляпой?
Шляпы из натуральной соломки не рекомендуется мочить, так как они могут деформироваться. Чистку лучше проводить сухой мягкой щеткой, а хранить аксессуар стоит на специальной болванке или в коробке, набив тулью бумагой.
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