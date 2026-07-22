Бархатная нежность: превращаем обычное купание в королевскую спа-процедуру

Создание атмосферы восточного спа в собственной ванной требует не только качественных эфирных масел, но и строгого соблюдения технологии их использования. Главная ошибка новичков — добавление чистого концентрата прямо в воду, что неизбежно ведет к химическим ожогам или раздражению слизистых оболочек.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain эфирные масла в ванной

Выбор аромата: от розы до лаванды

Для воссоздания классического "восточного" шлейфа эксперты рекомендуют использовать составы с выраженной глубиной. Роза дает насыщенный цветочный фон, иланг-иланг привносит сладость и тепло, а нероли добавляет изысканную цитрусовую горчинку. Более универсальным и доступным вариантом считается лаванда, обладающая выраженным расслабляющим действием.

"Дозировка эфирного масла не должна превышать двух капель на стандартную ванну. Превышение этой нормы часто провоцирует резкую головную боль и аллергические реакции на коже", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Технология смешивания: роль основы

Чистое эфирное масло не растворяется в воде. Чтобы процедура принесла пользу, концентрат необходимо предварительно соединить с одной столовой ложкой базового носителя. В этой роли отлично выступают жирные растительные масла: миндальное, оливковое, жожоба или виноградной косточки. Если масел под рукой нет, можно сохранить естественную свежесть и мягкость кожи, используя в качестве эмульгатора обычное молоко или сливки. Полученную смесь вводят в теплую воду и тщательно перемешивают до полного распределения.

"Оптимальное время пребывания в воде с эфирными маслами составляет 10-15 минут. После выхода из ванны важно избегать агрессивного растирания полотенцем — лучше мягко промокнуть тело, чтобы сохранить тонкую защитную пленку на эпидермисе", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Ошибка в процедуре Правильное действие / Результат Добавление масла сразу в воду Смешивание с молоком или базовым маслом для защиты кожи Использование более 5-7 капель Дозировка 2 капли предотвращает мигрень и раздражение Растирание кожи полотенцем Аккуратное промакивание сохраняет аромат и увлажненность Прием ванны дольше 20 минут Сеанс 10-15 минут дает максимальный терапевтический эффект

Длительность эффекта и правила фиксации

После процедуры качественный аромат держится на теле от одного до трех часов. Стойкость напрямую зависит от выбранного растения: роза и иланг-иланг являются "тяжелыми" нотами и ощущаются дольше, тогда как лаванда улетучивается быстрее. Замечено, что на предварительно увлажненной коже парфюмерная композиция фиксируется значительно лучше.

"Эфирные масла цитрусовой группы могут существенно повышать фоточувствительность. Если вы планируете выход на солнце, такие ванны лучше отложить", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Меры предосторожности и противопоказания

Ароматерапия имеет ряд медицинских ограничений. Использование эфирных масел противопоказано при астме, острых аллергических реакциях, а в период беременности и для детей допускается только после одобрения врачом. Любое новое средство необходимо тестировать: нанесите каплю разведенной смеси на локтевой сгиб, чтобы убедиться в отсутствии негативной реакции. Помните, что активные компоненты в косметологии требуют осторожного обращения, особенно при повышенной чувствительности эпидермиса.

Ответы на популярные вопросы об аромаваннах

Можно ли заменить базовое масло морской солью?

Да, соль является хорошим абсорбентом. Капните масло на сухую соль, дайте впитаться 5 минут, и только потом растворяйте её в ванне.

Почему после ванны закружилась голова?

Вероятно, превышена дозировка масла или температура воды была слишком высокой. Аромаванны лучше принимать в теплой, а не в горячей воде.

Помогают ли такие процедуры при сухой коже?

Если в качестве основы вы выбрали миндальное или оливковое масло, процедура поможет напитать кожу, однако сами эфирные масла без базы могут усилить сухость.

Как быстро выветривается запах лаванды?

Лаванда относится к маслам средней летучести. Обычно легкий флер на коже сохраняется около 40-60 минут после завершения приема ванны.

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