Не каждый цвет молодит одинаково: после 60 одни оттенки освежают лицо, другие прибавляют возраст

Выбор оттенка волос после шестидесяти лет напрямую влияет на восприятие возраста. Правильная палитра заменяет инъекционные методики, смягчая черты лица и скрывая возрастные изменения кожи. Стилисты делают ставку на многослойные цвета, которые работают с падающим светом.

Фото: Pravda.Ru by Алексей Мельников, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Окрашивание волос

Принципы омолаживающего окрашивания

С возрастом кожа теряет пигмент и становится бледнее, поэтому слишком темные красители создают жесткий контраст. Это делает тени под глазами и носогубные складки более заметными. Современный уход за волосами предполагает отказ от плотных монохромных красок в пользу прозрачных текстур.

Многогранные оттенки лучше отражают свет, создавая эффект подсвечивания изнутри. Это визуально разглаживает рельеф лица. Важно учитывать подтон кожи: теплые оттенки требуют золотистых нюансов, холодные — жемчужных или пепельных баз.

"Главная задача в этом возрасте — уйти от четких границ. Плавная растяжка цвета и мягкие блики у лица работают как софт-фильтр в камере смартфона", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Самые удачные решения для зрелых дам

Бежевый блонд лидирует в списке омолаживающих цветов. Он выглядит естественно и не требует агрессивного обесцвечивания. Медовые и карамельные тона подходят тем, кто хочет придать лицу здоровый румянец и теплое сияние. Если вы предпочитаете темные волосы, стоит выбрать деликатное осветление отдельных прядей.

Интересным решением стал грибной оттенок — смесь холодного коричневого и серого. Он смотрится сдержанно и дорого, при этом отлично маскирует отрастающие светлые корни. Для брюнеток спасением станет светлый каштан с едва заметными бликами, которые добавляют прическе необходимый объем.

Тип внешности Рекомендуемый оттенок Теплый цветотип Медовый, карамель, золотистый беж Холодный цветотип Пепельный блонд, жемчуг, холодный каштан Нейтральный тип Натуральный русый, пшеничный, орех

Как благородно носить натуральную седину

Полное закрашивание седых волос постепенно уходит в прошлое. Сегодня актуально подчеркивать природную белизну волос серебристым тонированием. Это избавляет от необходимости подкрашивать корни каждые две недели и сохраняет структуру прядей здоровой.

Чтобы избежать желтизны, часто используется нейтрализация желтизны с помощью специальных шампуней. Добавление нескольких тонких светлых прядей в массу седых волос создает игру бликов и делает образ более стильным и современным.

Цвета, которые подчеркивают морщины

Глубокий черный и темный шоколад без переходов — главные враги после 60 лет. Они подчеркивают каждую линию на лице и визуально опускают контуры. Также стоит избегать яркого желтого блонда, который придает коже уставший, болезненный вид и дешевит образ.

Плоское окрашивание в один тон лишает волосы жизненной силы. В зрелом возрасте волосы истончаются, и отсутствие цветовых переходов только подчеркивает нехватку густоты. Правильно выбранное безаммиачное окрашивание решит проблему без вреда для луковиц.

"Многие совершают ошибку, выбирая слишком яркие, неестественные цвета в надежде казаться моложе. На деле же работает только естественная палитра", — отметила специально для Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Роль современных техник нанесения

Техники балаяж и шатуш позволяют создать эффект выгоревших на солнце волос. Это добавляет прическе динамики. Особое внимание стоит уделить контуру лица — пряди у висков должны быть на один-два тона светлее основной массы. Это создает мгновенный лифтинг-эффект.

Блеск волос остается ключевым фактором успеха. Матовые, сухие пряди всегда прибавляют возраст. Регулярные уходовые процедуры восстанавливают кутикулу, позволяя пигменту дольше оставаться насыщенным и радовать глаз зеркальным сиянием.

"Качество полотна волос после окрашивания важнее самого цвета. Если волосы выглядят сухими, никакой оттенок не спасет положение", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Ответы на популярные вопросы о цвете волос в 60+

Можно ли оставить натуральную седину без окрашивания?

Да, это актуальный тренд. Однако седине нужен специальный уход для блеска и нейтрализации посторонних оттенков, иначе она будет выглядеть неопрятно.

Почему темные цвета старят?

Они создают резкую графичную линию у лица и подчеркивают пигментацию и неровности кожи за счет сильного контраста.

Как часто нужно обновлять многослойное окрашивание?

Сложные техники хороши тем, что позволяют посещать салон раз в три-четыре месяца, так как корни отрастают плавно и незаметно.

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