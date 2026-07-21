Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Намазал и забыл — тут не работает: почему воск для лап не спасёт питомца от горячего асфальта
Проверенные решения вместо бюрократии: судьбу лунной миссии доверили гражданской спутниковой сети
Забота о себе без компромиссов: как чувствовать себя великолепно в любом возрасте
Красота, которая доводит до белого каления: какие растения превращают жизнь дачника в бесконечную уборку
Заплывшая талия уходит без скручиваний: 4 домашних движения против валиков на боках
Можно ли кормить собаку только сухим кормом: что важнее состава и цены корма
Не каждый яркий лак выглядит дорого: летний маникюр 2026 делает ставку на неожиданные тренды
Уют без тесноты: как создать гармоничный интерьер там, где казалось это невозможным
Завод, который выпускал любимые иномарки, готовит неожиданный поворот: что появится на конвейере

Дыхание чистоты: создаем гармонию и уверенность с помощью естественного аромата кожи

Моя семья » Красота и стиль

Приятный аромат тела — это результат не только дорогой парфюмерии, но и грамотно выстроенных бытовых привычек. Зачастую стремление к стерильности с помощью агрессивных антибактериальных средств дает обратный эффект, провоцируя появление резкого запаха. Чтобы кожа сохраняла естественную свежесть без лишних усилий, достаточно скорректировать вечерние ритуалы, пересмотреть рацион и уделить внимание чистоте текстиля.

Девушка ухаживает за кожей
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Девушка ухаживает за кожей

Как не нарушить баланс микробиома кожи

Многие ошибочно полагают, что использование жесткого антибактериального мыла гарантирует отсутствие запаха пота. Однако доктор медицинских наук Сара Вильяфранко предупреждает: такие средства уничтожают полезную микрофлору, которая служит первичным защитным барьером. В результате агрессивного очищения баланс бактерий нарушается, что делает естественный аромат тела более резким.

"Нарушенный микробиом кожи не способен эффективно сдерживать рост патогенных бактерий, которые и являются основным источником неприятного запаха", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Важным фактором остается время гигиенических процедур. Вечерний душ признан экспертами более эффективным для поддержания долгой свежести. За день на поверхности эпидермиса скапливаются продукты жизнедеятельности сальных желез, пыль и пот. Если не смывать их перед сном, они не только впитываются в постельное белье, но и становятся питательной средой для микроорганизмов в течение всей ночи.

Движение и гигиена спального места

Физическая активность, вопреки стереотипам, помогает коже "пахнуть лучше". Ароматерапевт Хуан Фелипе отмечает, что регулярные тренировки стимулируют процессы самоочищения организма. Усиленное потоотделение во время занятий спортом способствует выведению токсинов, что в долгосрочной перспективе делает состав пота менее концентрированным и пахучим.

"Качество пота напрямую зависит от чистоты пор и метаболизма. Регулярные нагрузки нормализуют работу выделительной системы, снижая интенсивность запаха", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Особое внимание стоит уделить постельному белью. Парфюмер Мэтью Милео рекомендует не только вовремя менять простыни, но и добавлять при стирке натуральные эфирные масла, такие как нероли или герань. Ткань, пропитанная легким ароматом трав, переносит его на разогретую во время сна кожу. Если же под рукой нет привычного антиперспиранта, можно использовать доступные средства для экстренной коррекции запаха.

Влияние рациона на личный аромат

Еда, которую мы употребляем, напрямую влияет на химический состав кожных выделений. Минимизируйте количество ультраобработанных продуктов (фастфуда, сладостей с консервантами) и увеличить долю зелени в меню. Хлорофилл, содержащийся в шпинате и петрушке, работает как природный дезодорант "изнутри".

"Поддержание водного баланса критически важно. Чем больше чистой воды получает организм, тем меньше концентрация солей и пахучих веществ в поте", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Фактор / Ошибка Решение и результат
Использование агрессивного антибактериального мыла Переход на мягкие гели; сохранение защитного слоя кожи
Игнорирование вечернего душа Очищение перед сном; свежесть белья и тела на утро
Редкая смена постельного белья Смена раз в неделю; отсутствие "затхлого" запаха от кожи
Избыток готовых соусов и сахара Добавление в рацион зелени; более тонкий естественный аромат

Ответы на популярные вопросы о свежести тела

1. Может ли одежда спровоцировать неприятный запах?

Да, синтетика не пропускает воздух, создавая эффект парника, что ускоряет размножение бактерий. Лучше выбирать натуральные ткани.

2. Помогает ли хлорофилл от запаха пота?

Да, это растительный компонент, который способствует очищению лимфы и крови, что делает пот почти безвкусным и менее пахучим.

3. Вреден ли душ два раза в день?

Если использовать агрессивные моющие средства, то вреден. При частом мытье лучше ополаскиваться прохладной водой без мыла в зонах с сухой кожей.

4. Как эфирные масла при стирке влияют на тело?

Водорастворимые масла оставляют на ткани микрочастицы аромата, которые при контакте с кожей создают тонкий парфюмерный шлейф.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по составам косметики Алина Чернова, дерматокосметолог Илья Руднев, эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Не зола и не навоз: опытные садоводы выбирают именно эту подкормку для рекордного урожая смородины
Садоводство, цветоводство
Не зола и не навоз: опытные садоводы выбирают именно эту подкормку для рекордного урожая смородины
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Ближний Восток
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Нефть
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Популярное
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай

Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.

Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Поставщики ГСМ в Краснодарском крае массово игнорируют государственные контракты из-за убытков
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Последние материалы
Красота, которая доводит до белого каления: какие растения превращают жизнь дачника в бесконечную уборку
Заплывшая талия уходит без скручиваний: 4 домашних движения против валиков на боках
Можно ли кормить собаку только сухим кормом: что важнее состава и цены корма
Не каждый яркий лак выглядит дорого: летний маникюр 2026 делает ставку на неожиданные тренды
Уют без тесноты: как создать гармоничный интерьер там, где казалось это невозможным
Завод, который выпускал любимые иномарки, готовит неожиданный поворот: что появится на конвейере
Не дайте деньгам сгореть: эксперты назвали идеальную схему распределения накоплений в 2026
Охота за второй Землей выходит на новый уровень: европейский телескоп подошел к главному испытанию
Голливудская актриса восхитилась фигурой женатого коллеги: соцсети взорвались от негодования
Пушистый левша у вас дома: простой тест, чтобы узнать ведущую лапу у кошки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.