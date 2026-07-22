Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимние дороги станут проще: новая сборка в Шушарах решила главную проблему кузовов
Неожиданное открытие: препарат от импотенции остановил метастазы рака
Один метр меняет всё: сарай у соседского забора может обернуться спором и штрафом
Жизнь на селе за счет бюджета: Бурятия запустила механизм возвращения бойцов в гражданский бизнес
Машины есть, а тока нет: дисбаланс в России обесценил поездки между городами на электрокарах
Эффект натуральных бровей без ежедневного макияжа: техника, которая стремительно набирает популярность
Природа Перми под ударом: разлив нефти привел к экстренному развертыванию беспилотников
Земля больше не выдержит: в Ярославской области нашли способ остановить рост токсичных свалок
Цифровой барьер больше не помеха: Ульяновская область внедрила механизм с господдержкой

Спасаем ногти-тряпочки после гель-лака: липидная схема быстро возвращает плотность

Моя семья » Красота и стиль

Тонкие, гнущиеся ногти, которые напоминают лист бумаги после каждого снятия покрытия, — типичный признак того, что защитный слой пластины нарушен. Часто кажется, что проблема лишь в химии лака, но на деле ситуацию усугубляет постоянное спиливание верхних чешуек кератина и воздействие резких растворителей. Вернуть рукам ухоженный вид можно, если вовремя изменить привычный алгоритм действий.

дизайн ногтей
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
дизайн ногтей

Почему пластина теряет прочность

Основной каркас ногтя состоит из плотно прилегающих друг к другу пластинок кератина, между которыми находится жировая прослойка и вода. При частом использовании агрессивных методов снятия покрытия этот баланс нарушается. Аппаратная фреза при неосторожном движении может убрать не только старый слой, но и живую ткань, делая ее мягкой и чувствительной.

"Важно понимать, что ноготь не дышит в привычном понимании, но он нуждается в естественном увлажнении и защите. Когда мы пересушиваем его ацетоном или перепиливаем, структура разрушается изнутри", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Постоянное ношение искусственного материала создает парниковый эффект, который со временем может привести к расслоению. Если пластина стала слишком гибкой, это сигнал о критическом истончении. В такой ситуации стандартная процедура маникюра может стать болезненной, а обычные варианты укрепляющих лаков не принесут пользы без внутреннего восстановления.

Правила восстановительного периода

Первым шагом к здоровому виду станет полный отказ от полимерных материалов минимум на один месяц. Этот срок необходим, чтобы корень ногтя начал вырабатывать здоровую, неповрежденную ткань. Свободный край стоит убирать максимально коротко, используя только мягкие пилки. Это минимизирует риск появления заломов и трещин на ослабленных участках.

Тот самый секрет успешной реабилитации заключается в отказе от любых баз, даже лечебных. Многие средства содержат формальдегид, который создает лишь видимость твердости, фактически еще сильнее высушивая пластину. Натуральный стиль в этот период позволит тканям насыщаться кислородом и лучше впитывать уходовые составы.

Липидная терапия в домашних условиях

Масло — главный союзник в борьбе за эластичность. Миндальное масло холодного отжима идеально подходит для этой задачи, так как его молекулярная структура позволяет проникать глубже других аналогов. Достаточно распределить две капли по поверхности ногтей и кутикуле перед сном. Массаж улучшает кровообращение в матриксе, что стимулирует рост более плотных слоев.

"Масляные ванночки с добавлением лимонного сока помогают не только укрепить структуру, но и убрать желтизну, которая часто появляется после длительного ношения темных пигментов", — отметила специально для Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Ванночки стоит проводить дважды в неделю, используя подогретое оливковое или миндальное масло. Тепло повышает проницаемость тканей, позволяя витаминам и жирным кислотам запечатывать микротрещины на поверхности. Это проверенный процесс, который возвращает здоровый блеск без применения химии.

Ежедневная защита и питание

В течение дня необходимо использовать сыворотки с гидролизованным кератином. Они работают как строительный материал, временно заполняя пустоты в поврежденной пластине. При этом крайне важно исключить любой контакт с агрессивной бытовой химией. Моющие средства моментально вымывают из ногтя те немногие липиды, которые удалось накопить за время процедур.

Важный нюанс: кутикулу в период восстановления лучше не обрезать. Она исполняет роль естественного барьера, защищающего зону роста от инфекций. Достаточно аккуратно отодвигать ее палочкой после размягчения. Такой бережный подход к деталям позволяет сохранить целостность всей системы ногтевого аппарата.

Средство ухода Основной эффект
Миндальное масло Восстановление эластичности и блеска
Кератиновая сыворотка Уплотнение кератинового слоя
Лимонный сок Осветление и антисептическая обработка

Через шесть недель системного ухода ногти полностью обновляются. На смену истонченным кончикам приходит здоровая пластина с ровным рельефом. Главное после завершения курса — не возвращаться к старым привычкам в маникюре и всегда делать паузы между покрытиями.

Ответы на популярные вопросы о восстановлении ногтей

Можно ли использовать обычный лак во время отдыха от гель-лака?

Лучше воздержаться от любого декоративного покрытия в первые две недели. Растворители, необходимые для снятия даже обычного лака, будут препятствовать восстановлению гидролипидного баланса.

Как быстро отрастает полностью здоровый ноготь?

В среднем полное обновление пластины на руках занимает от трех до четырех месяцев. Однако заметное улучшение состояния поврежденных участков наступает уже через 20—25 дней регулярного масляного ухода.

Помогает ли прием кальция укрепить ногти?

Кальций важен, но за твердость отвечает не только он, а еще кремний, сера и цинк. Рацион должен быть сбалансированным, а витаминные комплексы лучше подбирать после консультации со специалистом.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Лето ещё не закончилось, а урожай уже осыпается: яблоня сбрасывает зелёные плоды по трём причинам
Садоводство, цветоводство
Лето ещё не закончилось, а урожай уже осыпается: яблоня сбрасывает зелёные плоды по трём причинам
Громкий скандал в российском шоу-бизнесе: окружение певицы жёстко раскритиковало поведение Шамана
Шоу-бизнес
Громкий скандал в российском шоу-бизнесе: окружение певицы жёстко раскритиковало поведение Шамана
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Аграрный сектор
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Популярное
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать

Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.

Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Никакой лепки: ленивые котлеты с сочностью беляша исчезнут со сковороды мгновенно
Никакой лепки: ленивые котлеты с сочностью беляша исчезнут со сковороды мгновенно
Последние материалы
Земля больше не выдержит: в Ярославской области нашли способ остановить рост токсичных свалок
Цифровой барьер больше не помеха: Ульяновская область внедрила механизм с господдержкой
Скрыться в камышах больше не получится: техническое обновление рыбнадзора привело к новым рискам
Рынки сменили вектор влияния: Оренбургская область создала условия для притока крупного капитала
Спасаем ногти-тряпочки после гель-лака: липидная схема быстро возвращает плотность
Бензин стал слишком дорогим: Lada перевела водителей на новый формат расхода топлива
Природа в шоке от масштабов: Астраханская область обеспечила Волге мощный рывок в биоразнообразии
Любимое летнее блюдо россиян: врачи предупредили о скрытой опасности привычной заправки
Расчет на удаленность провалился: иногородние агентства в Пермском крае лишились крупных сумм
Забудьте про кипяток: холодный метод радикально меняет привычный вкус утреннего напитка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.