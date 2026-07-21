Летний сезон 2026 года окончательно прощается с диктатурой тяжелых люксовых тканей и строгих форм, отдавая предпочтение расслабленности и тактильному комфорту. Главным вектором моды становится умение интегрировать одну выразительную деталь в привычную базу: будь то шелковый платок, возвращающаяся танкетка или свободные пижамные брюки, которые теперь легальны не только в спальне, но и на городских улицах.
Свободные брюки на кулиске из хлопка, сатина или вискозы стали полноценной заменой джинсам в 2026 году. Подобные модели не сковывают движений и обеспечивают циркуляцию воздуха, что критично при высоких температурах. Чтобы образ не выглядел слишком домашним, стилисты рекомендуют сочетать такой низ с более структурированным верхом — например, с жилетом или приталенной рубашкой.
Еще одним универсальным инструментом трансформации стал шелковый платок. В этом сезоне его используют не только как головной убор, защищающий от солнца, но и в качестве пояса, украшения на сумку или даже импровизированного топа. Аксессуар, который носили хиппи, вновь на пике популярности, позволяя освежить нейтральный образ без добавления лишних слоев одежды.
Обувные тренды лета 2026 года демонстрируют крайности: от абсолютного минимализма вьетнамок до архитектурности танкетки. Современная танкетка лишилась грубых платформ, став более изящной и тонкой. Лаковая кожа и фактура под крокодила делают такую обувь уместной в офисе, если сочетать её с бермудами или юбками миди. При этом важно помнить, что неправильный выбор фактур может сделать лицо уставшим и перегрузить силуэт, поэтому в обуви лучше придерживаться чистых линий.
"Танкетка — идеальный компромисс между ростом и комфортом, но для города выбирайте модели с минималистичным декором. В противном случае образ рискует уйти в пляжную эстетику, неуместную на деловой встрече", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.
Бахрома и кисти в 2026 году вышли за пределы стиля бохо. Сегодня это лаконичный декор на сумках, серьгах или ремнях, который добавляет образу динамики. Аналогичную роль играют украшения из бисера и бусин: одна акцентная деталь способна превратить простую белую майку с джинсами в завершенный модный ансамбль.
Эстетика "тихой роскоши" уступает место насыщенным палитрам. В тренде смелые дуэты: аквамарин с белым, красный с розовым или солнечный желтый с глубоким синим. Яркие акценты визуально омолаживают образ, однако стоит аккуратно подбирать средства ухода, так как некоторые бьюти-ритуалы после 35 лет могут подчеркнуть несовершенства кожи на фоне интенсивных цветов одежды.
"Выбирая объемные шорты или бермуды, следите за плотностью ткани — она должна держать форму. Это позволяет скрыть нюансы фигуры и сделать образ более статусным по сравнению с короткими трикотажными моделями", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.
|Летний тренд 2026
|С чем сочетать (совет стилиста)
|Пижамные брюки
|Аскетичные майки, кожаные сандалии, структурированный жилет
|Шелковый платок
|На голову в стиле "французский шик" или в качестве пояса к джинсам
|Бермуды (объемные шорты)
|Футболки поло, классические рубашки, обувь на танкетке
|Сумка из рафии
|Льняные костюмы, белые платья-макси, офисные шорты
Как носить вьетнамки в городе, чтобы это не выглядело дешево?
Выбирайте модели из качественной кожи с лаконичным дизайном и плотной подошвой. Сочетайте их с "серьезными" вещами: широкими классическими брюками, костюмными бермудами или структурированными платьями.
Не будут ли пижамные брюки полнить фигуру?
Секрет в ткани и принте. Вертикальная полоска визуально вытягивает силуэт, а ткани с мягким падением (шелк, вискоза) не создают лишнего объема на бедрах в отличие от жесткого льна.
С какими вещами лучше всего сочетается танкетка в 2026 году?
Самый актуальный дуэт — танкетка и свободные бермуды или юбки-миди. Это создает правильный баланс пропорций, добавляя рост и сохраняя устойчивость при передвижении по городу.
Как интегрировать спортивный стиль в повседневные образы?
Используйте принцип контраста: футбольную джерси надевайте с юбкой-миди, а олимпийку (трек-топ) — с широкими джинсами и нарядными балетками. Не собирайте полный спортивный костюм.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.