Летний гардероб на высоте: 12 микротрендов, которые мгновенно преобразят ваш образ

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Летний сезон 2026 года окончательно прощается с диктатурой тяжелых люксовых тканей и строгих форм, отдавая предпочтение расслабленности и тактильному комфорту. Главным вектором моды становится умение интегрировать одну выразительную деталь в привычную базу: будь то шелковый платок, возвращающаяся танкетка или свободные пижамные брюки, которые теперь легальны не только в спальне, но и на городских улицах. 

Девушка в штанах и рубашке
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Девушка в штанах и рубашке

Пижамный стиль и акцентные аксессуары

Свободные брюки на кулиске из хлопка, сатина или вискозы стали полноценной заменой джинсам в 2026 году. Подобные модели не сковывают движений и обеспечивают циркуляцию воздуха, что критично при высоких температурах. Чтобы образ не выглядел слишком домашним, стилисты рекомендуют сочетать такой низ с более структурированным верхом — например, с жилетом или приталенной рубашкой.

Еще одним универсальным инструментом трансформации стал шелковый платок. В этом сезоне его используют не только как головной убор, защищающий от солнца, но и в качестве пояса, украшения на сумку или даже импровизированного топа. Аксессуар, который носили хиппи, вновь на пике популярности, позволяя освежить нейтральный образ без добавления лишних слоев одежды.

Танкетка, вьетнамки и возвращение бахромы

Обувные тренды лета 2026 года демонстрируют крайности: от абсолютного минимализма вьетнамок до архитектурности танкетки. Современная танкетка лишилась грубых платформ, став более изящной и тонкой. Лаковая кожа и фактура под крокодила делают такую обувь уместной в офисе, если сочетать её с бермудами или юбками миди. При этом важно помнить, что неправильный выбор фактур может сделать лицо уставшим и перегрузить силуэт, поэтому в обуви лучше придерживаться чистых линий.

"Танкетка — идеальный компромисс между ростом и комфортом, но для города выбирайте модели с минималистичным декором. В противном случае образ рискует уйти в пляжную эстетику, неуместную на деловой встрече", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Бахрома и кисти в 2026 году вышли за пределы стиля бохо. Сегодня это лаконичный декор на сумках, серьгах или ремнях, который добавляет образу динамики. Аналогичную роль играют украшения из бисера и бусин: одна акцентная деталь способна превратить простую белую майку с джинсами в завершенный модный ансамбль.

Сочные цвета и игра с объемами

Эстетика "тихой роскоши" уступает место насыщенным палитрам. В тренде смелые дуэты: аквамарин с белым, красный с розовым или солнечный желтый с глубоким синим. Яркие акценты визуально омолаживают образ, однако стоит аккуратно подбирать средства ухода, так как некоторые бьюти-ритуалы после 35 лет могут подчеркнуть несовершенства кожи на фоне интенсивных цветов одежды.

"Выбирая объемные шорты или бермуды, следите за плотностью ткани — она должна держать форму. Это позволяет скрыть нюансы фигуры и сделать образ более статусным по сравнению с короткими трикотажными моделями", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Летний тренд 2026 С чем сочетать (совет стилиста)
Пижамные брюки Аскетичные майки, кожаные сандалии, структурированный жилет
Шелковый платок На голову в стиле "французский шик" или в качестве пояса к джинсам
Бермуды (объемные шорты) Футболки поло, классические рубашки, обувь на танкетке
Сумка из рафии Льняные костюмы, белые платья-макси, офисные шорты

Ответы на популярные вопросы о летних трендах

Как носить вьетнамки в городе, чтобы это не выглядело дешево?

Выбирайте модели из качественной кожи с лаконичным дизайном и плотной подошвой. Сочетайте их с "серьезными" вещами: широкими классическими брюками, костюмными бермудами или структурированными платьями.

Не будут ли пижамные брюки полнить фигуру?

Секрет в ткани и принте. Вертикальная полоска визуально вытягивает силуэт, а ткани с мягким падением (шелк, вискоза) не создают лишнего объема на бедрах в отличие от жесткого льна.

С какими вещами лучше всего сочетается танкетка в 2026 году?

Самый актуальный дуэт — танкетка и свободные бермуды или юбки-миди. Это создает правильный баланс пропорций, добавляя рост и сохраняя устойчивость при передвижении по городу.

Как интегрировать спортивный стиль в повседневные образы?

Используйте принцип контраста: футбольную джерси надевайте с юбкой-миди, а олимпийку (трек-топ) — с широкими джинсами и нарядными балетками. Не собирайте полный спортивный костюм.

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Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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