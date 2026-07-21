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Модный ретинол под вопросом: почему идеальное средство для кожи вызывает споры

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Многие привыкли считать ретинол золотым стандартом в уходе за лицом. Косметические полки заставлены флаконами, обещающими стереть морщины и вернуть сияние кожи за считанные недели. Однако на практике радость от гладкой кожи часто сменяется дискомфортом, шелушением и покраснениями, которые заставляют отложить дорогое средство в дальний ящик.

Лицо крупным планом
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Лицо крупным планом

Как работает витамин А в косметике

Ретинол заставляет клетки кожи обновляться быстрее, чем это заложено природой. В молодом возрасте этот процесс происходит автоматически, но со временем он замедляется. Средства с витамином А помогают взбодрить ткани, стимулируя производство коллагена и эластина, которые отвечают за упругость. Именно поэтому после курса применения лицо выглядит свежее, а мелкие заломы становятся менее глубокими.

"Ретинол не работает на поверхности, он проникает глубже и меняет структуру изнутри. Но важно понимать, что это терапия, а не просто увлажняющий крем. Нужно время, чтобы эпидермис привык к такой нагрузке", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по антивозрастному уходу Елена Соколова.

Кроме борьбы со старостью, компонент отлично справляется с пигментацией и последствиями акне. Тон лица выравнивается за счет того, что верхний роговой слой отшелушивается интенсивнее. Глядя на такой вариант преображения, многие забывают о том, что кожа в этот период становится беззащитной перед внешними факторами.

Почему кожа бунтует против ретинола

Главная проблема заключается в реактивности. В первые две-три недели использования почти каждый сталкивается с так называемым ретиноиевым дерматитом. Это состояние, когда лицо стягивает, появляются красные пятна и чешуйки сухости. Это не аллергия в чистом виде, а сигнал о том, что клетки не успевают восстанавливаться. Если проигнорировать этот нюанс, можно получить серьезный ожог кожи.

Тот самый секрет заключается в том, что ретинол делает кожу крайне чувствительной к ультрафиолету. Даже в пасмурную погоду его применение без мощного солнцезащитного фильтра приведет к обратному эффекту — появлению новых коричневых пятен, от которых человек пытался избавиться. Интенсивность воздействия напрямую зависит от концентрации средства, поэтому начинать с высоких доз — большая ошибка.

Правила безопасности и терпения

Этап ввода ретинола Рекомендация по применению
Первые две недели Использовать средство один раз в три дня вечером
Третья и четвертая недели При отсутствии раздражения — через день
Через месяц использования Переход на ежедневный вечерний уход

Важно помнить, что ретинол наносят только на абсолютно сухую кожу. Влага усиливает проницаемость, что может спровоцировать резкую реакцию. Если после нанесения ощущается сильное жжение, стоит попробовать метод бутерброда — сначала нанести тонкий слой обычного базового крема, затем ретинол, и снова закрыть все увлажняющим средством. Это снизит риск повреждения барьера.

"Часто люди бросают использование через неделю, испугавшись шелушения. Но именно в этот момент важно не бросать, а просто уменьшить частоту. Кожа учится жить в новом ритме", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Новый взгляд на старые формулы

Рынок косметики постоянно предлагает другие пути решения проблем. Сегодня на пике популярности растительные заменители, например, бакучиол. Он не вызывает раздражения, но и работает медленнее. Каждая деталь в составе крема имеет значение — современные производители стараются упаковать молекулы ретинола в капсулы, чтобы они высвобождались постепенно.

Вопрос об эффективности ретинола уже не стоит — она подтверждена десятилетиями. Споры вызывают именно методы его доставки в глубокие слои. Эксперты все чаще говорят о том, что агрессивный подход уходит в прошлое. Теперь ценится бережное отношение к лицу, где результат достигается не через боль и долгое заживление, а через грамотное сочетание активных веществ с успокаивающими добавками.

"При выборе средства нужно смотреть не на яркость упаковки, а на форму ретинола. Есть эфиры, которые действуют очень мягко, а есть чистый ретинол. Новичкам лучше начинать с самого простого состава", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Если смотреть на вещи проще, ретинол — это серьезное решение, которое требует дисциплины. Нельзя мазать лицо мощным активом время от времени или забывать про дневной крем с SPF. Только системный подход даст тот самый эффект отполированной кожи без признаков усталости, за которым все охотятся.

Ответы на популярные вопросы о ретиноле

Можно ли пользоваться ретинолом летом?

Специалисты не рекомендуют начинать курс в период активного солнца. Если вы уже пользуетесь средством давно и кожа привыкла, можно продолжать, но строго при условии использования крема с защитой SPF 50 и выше. При малейшем риске обгорания лучше сделать перерыв.

С какого возраста стоит вводить этот компонент?

Для коррекции возрастных изменений разумно начинать после тридцати лет. В более раннем возрасте ретинол обычно назначается дерматологами для лечения проблемной кожи и борьбы с высыпаниями.

Можно ли сочетать ретинол с кислотами?

В одной процедуре — категорически нет. Это приведет к разрушению кожного барьера. Если хочется использовать и то, и другое, лучше разнести их по разным дням или использовать кислоты утром, а ретинол вечером, но только если кожа не склонна к чувствительности.

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Экспертная проверка: эксперт по антивозрастному уходу Елена Соколова, дерматокосметолог Илья Руднев, эксперт по составам косметики Алина Чернова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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