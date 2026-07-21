Секретов нет, а укладка как у блогеров: эта легкая техника поднимет даже тяжелую длину

Сложные многоступенчатые укладки часто теряют вид уже через час после выхода из дома. Пряди опадают под собственным весом, а привычный начес превращается в спутанный ком, который невозможно расчесать без потерь. Многие списывают это на структуру волос, хотя проблема кроется в отсутствии надежной опоры у самого основания.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стрижка средней длины до ключиц

Инструменты и последовательность действий

Для создания стойкого лифта потребуется минимальный набор: тонкая расческа с частыми зубьями, лак средней фиксации и узкий утюжок. Процесс начинается с выделения пряди, которую нужно поднять строго перпендикулярно поверхности головы. Это критический момент, так как любое отклонение угла приведет к заломам и неопрятному виду.

Легкими движениями у самого корня создается небольшое уплотнение — буквально пара взмахов расческой. Этот участок сбрызгивается лаком и на 2 секунды зажимается горячим инструментом. Температуру стоит выставить в районе 160 градусов, чтобы закрепить состав, но не пересушить кутикулу. После прогрева прядь нельзя опускать сразу — она должна полностью остыть в поднятом состоянии для фиксации решения.

"Главная ошибка при использовании утюжка — спешка. Если накрыть горячую, только что обработанную прядь верхним слоем волос, она примнется и потеряет форму под тяжестью. Нужно дать структуре буквально полминуты на охлаждение", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Особенности для коротких форм

На коротких стрижках вроде пикси каркас создает необходимую динамику, без которой прическа выглядит плоской. Здесь работа идет выборочно: достаточно обработать три-четыре участка на макушке и затылке. Главное — оставить нетронутыми контурные линии у лица, чтобы сохранить естественность образа. После завершения термообработки достаточно аккуратно взбить корни пальцами.

Такой метод позволяет избежать эффекта парика, часто возникающего при избыточном начесе. Короткие волосы легче держат заданный угол, поэтому движения расчески должны быть максимально деликатными. Важно следить, чтобы лак не попадал на кожу головы, концентрируясь исключительно на самом волосяном стержне у основания, что предотвращает быстрое загрязнение прически.

Работа с каре и боб-каре

При стрижке каре важно учитывать геометрию среза. Если срез ровный и плотный, акцент смещается на затылочную зону, создавая мягкий округлый силуэт. В случае с градуированными вариантами можно прорабатывать боковые стороны, добавляя прическе воздуха. Этот вариант универсален для любой густоты.

Тип волос Рекомендация по объему Тонкие и мягкие Минимальный прогрев при 140–150°C, акцент на макушке Густые и тяжелые Температура 170°C, обязательная фиксация лаком каждой пряди

Слой за слоем создается невидимая подушка, на которую ложатся верхние гладкие пряди. Это исключает видимость начеса даже при порывах ветра. Боковые зоны обрабатываются с особой осторожностью, чтобы не нарушить чистоту линий у лица, которая является визитной карточкой классического боба.

Специфика длинного полотна

Длинные волосы требуют серьезной поддержки, так как их собственный вес постоянно тянет укладку вниз. Одной термической обработки может быть недостаточно. На практике хорошо работает комбинирование стайлинга и бигуди-липучек большого диаметра. После того как прядь прогрета утюжком, её накручивают на бигуди и оставляют до полного остывания на пять-десять минут.

Такой подход обеспечивает двойную фиксацию. Важно понимать, что на большой длине объем у корней должен сочетаться с общей текстурой волос. Если концы остаются слишком прямыми и тяжелыми, прикорневой лифт может выглядеть инородно. Весь процесс должен быть направлен на создание гармоничного силуэта.

Защита и профессиональные тонкости

Регулярное использование горячих инструментов требует особого внимания к здоровью волос. Прямой контакт с пластинами утюжка, даже кратковременный, может привести к ломкости, если не использовать защитные составы. Термозащита в виде спрея или легкого флюида наносится перед началом работы, создавая барьер, который предотвращает перегрев стержня.

На финише стоит избегать излишнего расчесывания корней. Лучше всего использовать расческу с широкими зубьями или просто направить поток холодного воздуха из фена, чтобы уложить верхний слой. Это сохранит созданную архитектуру и не позволит разрушить внутренний материал, удерживающий объем.

"Использование термозащитных средств — это не просто рекомендация, а обязательный этап. При работе с корнями мы воздействуем на самую живую часть волоса, и здесь любая неосторожность может привести к потере качества всей длины в будущем", — отметил дерматокосметолог Илья Руднев.

Ответы на популярные вопросы о создании объема

Портит ли этот метод волосы больше, чем обычный начес

Напротив, метод легкой тупировки с термофиксацией менее травматичен. При обычном начесе чешуйки волоса сильно вздыбливаются и путаются, что ведет к повреждениям при распутывании. В данной технике начес минимален, а основную работу делает стайлинг и температура.

Можно ли использовать этот способ на мокрых волосах

Категорически нет. Работа утюжком допускается только на полностью сухих волосах. Влага внутри волоса при резком нагреве превращается в пар, который буквально разрывает стержень изнутри.

Как долго держится такой объем

При соблюдении техники и использовании лака объем сохраняется до следующего мытья головы. Даже после сна его легко восстановить, слегка взбив корни руками.

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