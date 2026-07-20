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Не возраст выдаёт годы, а привычки: макияж может сделать лицо уставшим без единой морщины

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Ошибки в использовании косметики часто превращают ухоженное лицо в уставшую маску. Техники, работавшие десять лет назад, сегодня подчеркивают морщины и лишают кожу сияния. Визажисты выделяют семь критических промахов, которые визуально добавляют возраст даже при аккуратном нанесении средств.

Макияж
Фото: Pravda.Ru by Ирина Воронцова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макияж

Плотный тон и избыток пудры

Стремление полностью скрыть несовершенства под толстым слоем тонального крема дает обратный эффект. Тяжелые текстуры забиваются в мимические складки, делая их заметнее. Современный подход требует перехода на легкие флюиды, которые выравнивают цвет, не создавая эффекта панциря.

Матовый финиш, популярный в прошлом, лишает лицо живого блеска. С годами кожа становится суше, и избыточное припудривание лишь подчеркивает возрастной рельеф. Разумнее использовать пудру локально в Т-зоне, сохраняя естественное свечение на скулах и периферии.

"Плотные матовые текстуры подчеркивают сухость и мелкую сеточку морщин, поэтому после тридцати пяти лет важно пересмотреть содержимое косметички", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян.

Графичные брови и тяжелый взгляд

Четко очерченные, слишком темные брови придают лицу суровость и визуально опускают веки. Резкие линии фокусируют внимание на гравитационных изменениях лица. Для омолаживающего эффекта визажисты рекомендуют мягкую растушевку и оттенки, которые на тон светлее натуральных волосков.

Использование карандашей с жестким грифелем также считается ошибкой. Теневая техника или использование гелей позволяют добиться густоты без эффекта нарисованного лица. Естественная форма бровей всегда выглядит выигрышнее, чем искусственно созданные изломы.

Прием в макияже Эффект на лице
Матовая пудра на все лицо Подчеркивает шелушение и морщины
Черная подводка снизу Сужает глаза и выделяет темные круги
Темные графичные брови Делают взгляд тяжелым и хмурым

Ошибки скульптурирования и нанесения румян

Контуринг темными корректорами под скуловой костью часто создает имитацию впалых щек, что характерно для изможденного вида. Вместо этого актуален дрейпинг — коррекция формы лица при помощи румян. Это освежает тон и дает мягкий лифтинг-эффект без лишних теней.

Расположение румян также критично. Нанесение пигмента слишком низко, ближе к уголкам губ, визуально тянет черты лица вниз. Чтобы придать лицу подтянутость, акценты должны смещаться выше по скуле, стремясь к вискам. Это простое правило помогает избежать эффекта опустившегося овала.

"Правильное распределение румян заменяет сложную пластику цвета, возвращая лицу утраченный объем и свежесть", — подчеркнула специально для Pravda.Ru визажист Анастасия Коршунова.

Нижняя подводка и уменьшение глаз

Акцентная черная линия по нижнему водяному контуру глаза — опасный прием. Он не только визуально уменьшает разрез глаз, но и акцентирует любые покраснения или отечность. Если нужно добавить глубины, лучше использовать благородные коричневые или серые оттенки, тщательно их растушевывая.

Минималистичные тренды, такие как призрачные ресницы, доказывают, что чистое веко смотрится моложе. А использование светлых матовых текстур и белых теней во внутренних уголках глаз помогает скрыть следы усталости и сделать взгляд более открытым.

"Часто женщины используют косметику по инерции, не замечая, как после 35 лет привычные средства начинают подчеркивать возрастные изменения кожи", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Ответы на популярные вопросы о возрастном макияже

От каких текстур стоит отказаться в первую очередь?

Лучше исключить сухие компактные пудры и плотные маскирующие стики. Эти средства вытягивают влагу из эпидермиса и делают морщины рельефными. Переход на кремовые румяна и жидкие хайлайтеры поможет сохранить вид здоровой увлажненной кожи.

Как правильно выбирать оттенок помады?

Слишком темные и коричневые помады сужают губы и делают их плоскими. С возрастом естественный контур размывается, поэтому стоит отдавать предпочтение умеренно насыщенным оттенкам с сатиновым блеском, которые визуально добавляют объем.

Нужно ли полностью отказываться от туши?

Полный отказ не обязателен, но стоит избегать многослойного нанесения. Слишком густо прокрашенные ресницы создают лишнюю тень на нижнем веке, что подчеркивает круги под глазами и мешки. Оптимальный вариант — один слой удлиняющей туши на верхних ресницах.

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Экспертная проверка: эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян, визажист Анастасия Коршунова, эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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