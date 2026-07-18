Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продукты останутся доступными: правительство выделило средства, которые удержат цены в магазинах
Ночь отменят по вашим заявкам: орбитальный прожектор в США вышел на стартовую прямую
Лук перестанет гнить и вырастет крупным: агрономы раскрыли правило, которое игнорируют почти все дачники
Начальник достаёт прямо с пляжа? Только если вы сами дали на это согласие
Академия ипотеки и недвижимости зафиксировала рост цен на вторичном рынке жилья в России
Региональный бизнес пошел против тренда: долговая нагрузка в Белгороде создала опасный перекос
Не всякая косточка одинаково радует: чем отличаются алыча и слива в средней полосе
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Эти 3 привычки в одежде мгновенно выдают отсутствие вкуса — стилисты советуют отказаться от них

То, что носили хиппи, снова завязывают на голове: этот аксессуар стал символом лета 2026

Моя семья » Красота и стиль

Летний сезон 2026 года вывел бандану в лидеры среди головных уборов. Простой отрез ткани потеснил привычные панамы и кепки, став инструментом для самовыражения в городской среде и во время отпуска. Аксессуар сочетает в себе практичность и отсылки к разным культурным пластам.

Бандана
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бандана

Отличия банданы от платка

В индустрии моды четко разделяют виды головных уборов, хотя внешне они могут казаться похожими. Бандана представляет собой квадратный или треугольный кусок ткани среднего размера, который фиксируется узлом на затылке. Это отличает ее от косынки, имеющей строго треугольную форму, и классического платка, который обычно значительно крупнее по площади.

Выбор конкретного формата влияет на то, как вещь ложится по форме головы. Небольшой размер банданы позволяет создавать аккуратный узел, не создавая лишнего объема на затылке. Это делает аксессуар удобным для активного передвижения по городу, когда важно, чтобы головной убор сидел плотно и не мешал обзору.

Популярные фактуры и рисунки

Хлопок остается базовым материалом благодаря гигроскопичности и способности держать форму. В текущем сезоне спросом пользуется не только традиционный узор пейсли, но и монохромные решения. Черный, темно-синий и приглушенный красный цвета считаются каноническими, однако на подиумах все чаще мелькают цветочные мотивы и абстрактная геометрия.

Для тех, кто следит за деталями, важно подбирать аксессуар так, чтобы он перекликался с общим настроением комплекта. Варианты из тонкого льна или шелка выглядят менее спортивно и могут дополнить более спокойный, созерцательный образ. При выборе стоит обращать внимание на край изделия: качественная обработка швов гарантирует, что ткань не деформируется после первой стирки.

Тип принта С чем сочетать
Классический пейсли Джинсы, белые лонгсливы, кожаные куртки
Однотонный хлопок Шорты-бермуды, майки-алкоголички
Цветочные мотивы Летние платья, легкие блузы

Правила сочетания в образе

Существует несколько способов интеграции банданы в повседневный вид. Наиболее востребованный метод — полная фиксация на волосах, что обеспечивает защиту от прямых солнечных лучей. Также ткань можно сложить в узкую полоску и использовать как повязку, что отсылает к эстетике уличной моды конца прошлого века. Это удачно дополняет стиль нулевых, который сейчас переживает очередную волну интереса.

В мужском и женском гардеробах бандана одинаково хорошо смотрится с трикотажными брюками и лаконичной обувью. Важно избегать избыточности: если на голове яркий аксессуар, остальные элементы одежды должны быть спокойными по цвету и крою. Единственным ограничением для использования этого головного убора остаются строгие вечерние мероприятия и официальный офисный дресс-код.

"Аксессуары в 2026 году направлены на подчеркивание индивидуальности через простые формы и понятные материалы", — отметил специально для Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Важно помнить, что общую картину создают не только головные уборы, но и мелкие акценты. К примеру, украшения на ногу могут стать логичным завершением летнего образа, если вы носите разом бандану и открытую обувь. Такой подход демонстрирует внимание к деталям и глубокое понимание контекста.

Культурное значение аксессуара

Бандана за десятилетия прошла путь от рабочего элемента одежды до символа протеста и свободы. В разные периоды она была частью формы фермеров, атрибутом байкерской культуры и рок-сообществ. Сегодня этот шлейф смыслов делает ее не просто защитой от солнца, а осознанным выбором человека, ценящего историю моды. Современная интерпретация позволяет сочетать бандану даже с такими элементами, как черепаховый принт на оправах очков.

Возвращение этого аксессуара говорит о стремлении к утилитарности. В мире, где тренды сменяются слишком быстро, люди ищут устойчивые вещи, которые не теряют актуальности. Бандана легко помещается в карман, не требует сложного ухода и служит годами, что полностью соответствует принципам рационального потребления.

"Любой аксессуар должен прежде всего работать на комфорт, и бандана справляется с этим лучше многих современных аналогов", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Ответы на популярные вопросы о банданах

Заменяет ли бандана кепку при сильной жаре?

Да, хлопковая бандана отлично справляется с защитой от перегрева, так как натуральный материал позволяет коже дышать лучше, чем плотные бейсболки. Однако она не дает такой тени для глаз, как козырек.

Как правильно стирать хлопковую бандану с принтом?

Рекомендуется ручная стирка в прохладной воде с мягким моющим средством. Это сохранит яркость рисунка и предотвратит преждевременный износ волокон ткани.

Можно ли носить бандану на шее или на руке?

Это классические способы использования аксессуара, когда он не нужен на голове. Намотанная на запястье бандана может служить ярким цветовым пятном в монохромном образе.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Назад в будущее: почему советские стандарты формы стали главным трендом 2026 года
Красота и стиль
Назад в будущее: почему советские стандарты формы стали главным трендом 2026 года
Десять лет прогресса смыло в бак: новое постановление обрекает современные иномарки на гибель
Авто
Десять лет прогресса смыло в бак: новое постановление обрекает современные иномарки на гибель
Популярное
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?

Масштабный налет беспилотников на склады в двух регионах РФ привёл к трагедии, а неожиданные изменения в договорах создали правовой вакуум для бизнеса.

Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Десять лет прогресса смыло в бак: новое постановление обрекает современные иномарки на гибель
Семейный автомобиль перестал быть доступным: сменил статус и переехал в премиум-сегмент
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Спешка оставит без урожая: выкопанный чеснок может сгнить ещё до осени из-за одной ошибки
Котлы сгорели на восемьдесят процентов: Севастополь примет решение, которое изменит быт миллионов
Дилеры разводят руками: за этими автомобилями россияне выстроились в огромную очередь
Дилеры разводят руками: за этими автомобилями россияне выстроились в огромную очередь
Последние материалы
Лук перестанет гнить и вырастет крупным: агрономы раскрыли правило, которое игнорируют почти все дачники
Начальник достаёт прямо с пляжа? Только если вы сами дали на это согласие
Академия ипотеки и недвижимости зафиксировала рост цен на вторичном рынке жилья в России
Региональный бизнес пошел против тренда: долговая нагрузка в Белгороде создала опасный перекос
Не всякая косточка одинаково радует: чем отличаются алыча и слива в средней полосе
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Эти 3 привычки в одежде мгновенно выдают отсутствие вкуса — стилисты советуют отказаться от них
Астрахань построит модульный комплекс Всероссийской федерации лёгкой атлетики до конца 2026 года
Белоруссия: жителей страны призвали использовать сезонные лисички и боровики для домашних блюд
Мозг работает против себя: обнаружили путь по которому болезнь Альцгеймера захватила нейроны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.