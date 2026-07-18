Вчера украшали, сегодня старят: какая косметика после 35 начинает работать против кожи

После 35 лет состояние кожи меняется: снижается естественная выработка коллагена и способность удерживать влагу. Средства, которые годами выручали в макияже и уходе, начинают давать обратный эффект, подчеркивая морщины и текстуру ткани вместо их маскировки.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Уход за кожей лица

Плотные текстуры и матовый финиш

Тяжелые тональные кремы с высоким содержанием пигмента создают на лице эффект неподвижной маски. В движении мимики такой слой неизбежно скапливается в мелких складках, делая их визуально глубже. Для коррекции тона лучше использовать легкие флюиды или увлажняющие кремы с тоном, которые сливаются с кожей.

"Матовый финиш после 35 лет часто придает лицу усталый вид. Светоотражающие частицы в современных составах работают как мягкий фильтр, скрывая неровности рельефа", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение продуктам с пометкой BB или CC. Они обеспечивают достаточную коррекцию цвета, сохраняя естественное сияние. Важно учитывать, что качественный уход за лицом является базой для любого макияжа в этом возрасте.

Сухая пудра и тяжелый контур

Плотная компактная пудра вытягивает остатки влаги из эпидермиса. Это приводит к шелушению, которое становится заметным только после нанесения макияжа. Если фиксация необходима, стоит использовать рассыпчатые транспарентные варианты тончайшего помола, нанося их только на Т-зону.

Черная подводка на нижнем веке — еще один прием, от которого стоит отказаться. Темная линия визуально сужает глаза и подчеркивает отечность или круги под глазами. Замена черного цвета на коричневый или приглушенный серый делает взгляд более открытым и спокойным.

Средство в косметичке Рекомендуемая замена Плотный тональный крем BB-флюид или сыворотка с тоном Черный каял Коричневый карандаш или тени Матовая помада Сатиновый блеск или бальзам Крупный шиммер Мелкодисперсный сатин

Коварство матовых помад

С возрастом контур губ становится менее четким, а их поверхность теряет объем. Стойкие матовые помады сильно сушат слизистую и подчеркивают каждую трещинку. Вместо них профессионалы советуют использовать кремовые текстуры, которые поддерживают эластичность тканей в течение дня.

"Губы требуют не только цвета, но и защиты. После 35 лет важно выбирать помады с маслами и витаминами, чтобы предотвратить преждевременное старение этой зоны", — отметила специально для Pravda.Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Критичные компоненты в составе

Спирт в составе тоников и лосьонов разрушает липидный барьер, что критично для зрелой кожи. Постоянная потеря влаги провоцирует появление мелкой сетки морщин. Также стоит с осторожностью относиться к тяжелым силиконам, которые могут затруднять естественные процессы в тканях.

При выборе средств стоит изучать этикетки. Вместо агрессивных очищающих компонентов лучше выбирать мягкие пенки. В некоторых случаях полезно включать в рацион натуральные масла, если они подходят вашему типу кожи и не забивают поры.

Переход на антивозрастные компоненты

Основой косметички должны стать сыворотки с активными веществами. Ретинол и пептиды стимулируют восстановление клеток и укрепляют структуру лица. Однако внедрение таких средств требует аккуратности и обязательного использования SPF, особенно если вы практикуете минималистичный уход в летний период.

"Составы с ретинолом лучше оставлять на вечернее время. Это помогает избежать гиперпигментации и дает компонентам возможность работать во время ночного восстановления", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Не стоит забывать и о безопасности. Любые домашние рецепты должны проверяться на аллергические реакции, так как реактивность кожи с возрастом может повышаться. Грамотный подбор активов позволяет сохранить тонус без агрессивных вмешательств.

Ответы на популярные вопросы о смене косметички

Почему нельзя использовать пудру каждый день?

Пудра абсорбирует не только кожный жир, но и необходимую влагу. В возрасте 35+ это приводит к сухости и подчеркивает рельеф, который без косметики мог быть незаметен.

Чем опасен черный лайнер?

Он создает слишком резкий контраст. На фоне возрастных теней под глазами черный цвет делает лицо визуально старше и подчеркивает выраженность носослезной борозды.

Какие тени лучше выбрать?

Оптимальны мелкодисперсные сатиновые или матовые текстуры. Крупные блестки осыпаются и забиваются в складки подвижного века, создавая неопрятный вид.

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