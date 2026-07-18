Как поменять причёску, ничего не меняя: 3 летних плетения вырвут образ из скучной рутины

Лето перестраивает привычки: хочется легкости, комфорта и минимума усилий при создании образа. Радикальные стрижки или кардинальная смена цвета — стратегии рискованные, а вот игра с укладкой позволяет менять имидж ежедневно без вреда для структуры прядей. Плетение кос остается самым доступным и эффектным способом укротить непослушные локоны в жару.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Женщина с заплетенными косами

Техника бохо: акцент на детали

Когда столбик термометра ползет вверх, важно выбрать решение, которое не стягивает кожу головы и выглядит органично. Элегантность в жару часто строится на принципах небрежности, которые создают стильный, расслабленный вид. Разберем три техники, подходящие для разной длины и навыков.

Стиль бохо предполагает свободу и легкий хаос. Вместо того чтобы собирать все волосы, можно ограничиться лишь несколькими прядями у висков. Это отличный способ убрать мешающие волосы от лица, сохранив объем основной массы.

Для создания такой прически достаточно отделить небольшие локоны с обеих сторон и заплести их назад. Не нужно затягивать тугие узлы — лучше оставить плетение свободным. Такое решение идеально для летних прогулок или фестивалей, где излишняя строгость неуместна.

"Частичное плетение — это лучший способ сделать образ более выразительным, не перегружая его сложными конструкциями. При выборе аксессуаров для таких кос лучше отдавать предпочтение легким, текстильным заколкам, чтобы не травмировать структуру волоса", — отметила в беседе с Pravda. Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Две косы как стилистический ход

Многие ошибочно считают две косы исключительно детским вариантом. В 2026 году этот формат трансформировался в инструмент для создания нежного, но уверенного образа. Главное правило успеха — отказ от идеальной гладкости, которая превращает прическу в строгий жгут.

Чтобы достичь нужного эффекта, оставляйте косы свободными. Выбивающиеся пряди у лица только добавят образу мягкости. Такая укладка прекрасно гармонирует с головными уборами, например, кепками или летними шляпами, выполняя при этом важную защитную функцию для волос.

Эффект "живой" косы

Классическая коса — фундамент бьюти-арсенала. Чтобы она не выглядела как школьный вариант, применяйте технику визуального объема: после фиксации кончика аккуратно растяните звенья косы в стороны. Это создает наполненную и текстурную форму.

Такой подход особенно выигрышно смотрится на длинных волосах. Если у вас есть челка, ее можно слегка подкрутить — это придаст лицу обрамление. Метод "растянутых" прядей делает прическу мягкой, создавая впечатление, будто вы только что вышли из салона.

"При растягивании прядей старайтесь работать только с внешними краями косы, чтобы центр оставался функционально надежным и прическа держалась до вечера без большого количества лака", — подчеркнула имидж-стилист Софья Черепанова.

Особенности ухода летом

Летнее время требует особого внимания к качеству стержня волоса. Высокие температуры и ультрафиолет могут привести к сухости. Использование несмываемого ухода перед плетением поможет сохранить эластичность прядей.

Условие Рекомендация для прически Высокая влажность Легкий увлажняющий спрей для фиксации Жирная кожа головы Чистые корни до начала плетения

"Важно помнить, что даже простая защитная прическа нуждается в регулярном очищении. После целого дня с косами на волосах остается пыль и городские загрязнения. Для восстановления баланса можно глубоко очищать скальп безопасными методами", — разъяснила трихолог Оксана Левченко.

Ответы на популярные вопросы о плетении волос

Можно ли делать косы на поврежденных волосах?

Да, но плетение должно быть максимально свободным. Сильное натяжение травмирует хрупкий стержень, поэтому избегайте тугих колосков.

Нужно ли использовать стайлинг для фиксации?

Легкие текстурирующие спреи помогут косам продержаться дольше, но на лето лучше избегать тяжелых гелей, провоцирующих излишки жира.

Подойдут ли косы для работы в офисе?

Классическая коса с аккуратным плетением выглядит уместно даже в деловой обстановке. Выбирайте минималистичные резинки в тон волос.

Как избавиться от "пушка" вокруг лица?

Небольшое количество увлажняющего крема на ладонях поможет пригладить выбивающиеся волоски, не создавая склеенного вида.

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