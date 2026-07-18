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Пляжная мода сменила палитру: нежный морской оттенок вытеснил пестроту с подиумов

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Этим летом модная индустрия сделала ставку на глубину морских оттенков. Эксперты институтов цвета WGSN и Coloro официально провозгласили "Преобразующий бирюзовый" — Transformative Teal — главным фаворитом сезона. Этот сине-зеленый тон оказался универсальным решением для гардероба, вытеснив привычные яркие цвета на второй план.

девушка в бирюзовом купальнике
Фото: https://www.magnific.com is licensed under public domain
девушка в бирюзовом купальнике

Секрет популярности этого оттенка кроется в его многогранности. Он не ограничен строгими рамками одного спектра: в тренде как холодные мятные полутона, напоминающие классический цвет Тиффани, так и глубокие, почти чернильные морские цвета. Это позволяет гармонично вписать лазурные акценты в любой тип внешности и стиль одежды.

Бирюзовый как основа капсулы

Бирюзовый цвет стал фундаментом для отпускных коллекций 2026 года. Многие дизайнеры, включая Giorgio Armani, продемонстрировали, что этот оттенок выглядит достаточно ярко, но при этом сдержанно. Его легко сочетать с нейтральной базой, что делает цвет идеальным для путешествий, где важна вариативность вещей.

Важно понимать, что грамотно составленный гардероб опирается на баланс фактур. При выборе бирюзовых вещей стоит обращать внимание на ткани: для летнего сезона лучше всего подходят натуральный лен или легкий шелк, которые раскрывают всю глубину модных укороченных брюк или струящихся юбок.

"Бирюзовый цвет обладает мощным успокаивающим действием, поэтому в одежде он подсознательно воспринимается как признак уверенности. Выбор правильного подтона — теплого или холодного — помогает освежить цвет кожи лица даже после долгого дня под солнцем", — отметила в беседе с Pravda.Ru дизайнер одежды Ксения Малышева.

Пляжные образы и купальники

Бирюзовая палитра особенно эффектно смотрится на контрасте с золотистым песком и лазурью воды. Купальник в цвете Transformative Teal — это инвестиция, которая никогда не выйдет из моды. При этом стоит учитывать, что уход за волосами в этот период требует особого внимания, так как осветленные локоны могут изменить оттенок при контакте с водой в бассейне.

Для создания целостного пляжного образа эксперты рекомендуют дополнять купальники легкими накидками светлых оттенков. Это уравновесит яркость бирюзы и создаст атмосферу беззаботного отпуска без лишней драматичности в деталях.

Как сочетать лазурные оттенки

Основное правило работы с "Преобразующим бирюзовым" — не перегружать образ. Он отлично соседствует с белоснежным цветом, молочными оттенками и пастельной гаммой. Белые брюки-палаццо или прямые джинсы станут идеальным компаньоном для лазурного топа.

Трендовый оттенок Лучшее сочетание
Мятный (Тиффани) Бежевый, белый, серебро
Темная бирюза (Teal) Молочный, золотой, песочный

Для тех, кто предпочитает более сложные решения, стилисты предлагают комбинировать бирюзу с фактурными тканями, например, с юбками с пайетками. Такая игра света придает образу динамику и делает его уместным не только на пляже, но и на вечернем мероприятии.

"При выборе сочетаний одежды важно учитывать, как оттенок ткани взаимодействует с естественным тоном кожи. Бирюзовая гамма визуально делает кожу более чистой и сияющей, поэтому она так популярна в летних коллекциях", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru байер Яна Климова.

Аксессуары морской тематики

Завершающим этапом создания образа являются аксессуары. В нынешнем сезоне актуальны серьги в виде ракушек, колье с морскими звездами и браслеты из натуральных материалов. Они подчеркивают летнее настроение и перекликаются с общей цветовой концепцией.

Наравне с украшениями важную роль играет и обувь. Аккуратные слингбэки или вьетнамки с минималистичным декором будут смотреться безупречно. Помните, что летом важно не только выглядеть на все сто, но и заботиться о здоровье, особенно если вы прибегаете к сложным процедурам для поддержания густоты ресниц или ухода за кожей век.

"Стилевое решение образа — это всегда диалог между аксессуарами и основной базой. Бирюза требует чистоты линий, поэтому украшения лучше выбирать лаконичные, не перетягивающие внимание на себя", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о бирюзовом цвете

Кому подходит бирюзовый оттенок?

Бирюзовый считается универсальным цветом. Его холодные вариации подходят обладателям светлой кожи, а более насыщенные и глубокие — смуглым девушкам.

С какими цветами бирюзовый сочетается хуже всего?

Стоит избегать сочетания бирюзового с неоновыми цветами, так как они могут упростить образ и создать визуальный диссонанс.

Можно ли носить бирюзовый в офис?

Да, если выбирать приглушенные, темные подтоны или использовать аксессуары в этом цвете на фоне нейтрального делового костюма.

Какие украшения идеально дополнят такой цвет?

Серебро и белое золото идеально подчеркивают холодную природу бирюзы. Также уместны изделия из натурального жемчуга или морских материалов.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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