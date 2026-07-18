Вторая молодость кожи: простые привычки, которые помогут сохранить лицо подтянутым

Выражение лица напрямую влияет на то, как нас считывают окружающие, и иногда даже приподнятое настроение не спасает от уставшего или озабоченного вида. Главными виновниками визуальной угрюмости становятся морщины-марионетки — вертикальные складки, спускающиеся от уголков рта к подбородку. Свое название они получили из-за сходства с конструкцией театральных кукол, у которых нижняя челюсть отделена от головы.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина выполняет упражнения для лица

Что такое морщины-марионетки и почему они возникают

Морщины-марионетки, часто называемые линиями скорби, — это не просто поверхностные несовершенства. Это глубокие структурные изменения, затрагивающие дерму, подкожно-жировую клетчатку и мышечный каркас. Когда уголки губ опускаются, кожа перераспределяется, формируя устойчивый залом. Со временем ткани над этой линией начинают нависать, образуя так называемые "брыли", что окончательно портит овал лица.

"Важно понимать, что кожа вокруг губ первой реагирует на возрастную нехватку влаги и коллагена. Использование средств на основе масел может поддержать липидный барьер, но для коррекции глубоких залом требуется работа с мышцами", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Основные причины появления линий скорби

Проблема редко возникает по одной причине. Чаще всего это комбинация факторов. После 30 лет синтез коллагена замедляется, эпидермис теряет упругость. Параллельно в игру вступает гравитационный птоз: жировые пакеты щек сползают вниз и упираются в связки подбородка, создавая характерный валик.

Особую роль играет гипертонус мышц-депрессоров. Мышца, опускающая угол рта, при частом напряжении (из-за привычки поджимать губы или хмуриться) укорачивается и фиксирует ткани в опущенном состоянии. Также нельзя забывать о стоматологии: уход за лицом теряет смысл, если у человека нарушен прикус или отсутствуют жевательные зубы — мягкие ткани лишаются опоры и неизбежно провисают.

Профилактика: как замедлить старение нижней трети лица

Предотвратить глубокие борозды легче, чем их лечить. Эффективная профилактика включает контроль мимики, поддержание правильной осанки (сутулость тянет платизму и ткани лица вниз) и грамотный подбор косметики с пептидами. Стоит обратить внимание и на "сонные" заломы — сон на боку или лицом в подушку ускоряет формирование вертикальных линий в окологубной зоне.

"Регулярное использование активных сывороток с ретинолом помогает уплотнить кожу, но не забывайте о защите. Правильно подобранный домашний ритуал способен на треть уменьшить визуальную глубину марионеток", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Домашние методы коррекции: гимнастика и гаджеты

Для борьбы с заломами необходим комплексный подход. Фейсфитнес помогает растянуть спазмированные мышцы и укрепить леваторы, поднимающие уголки рта. Эффективны упражнения "Улыбка Джоконды" и аккуратный буккальный самомассаж (через полость рта).

Когда ручных техник недостаточно, на помощь приходят аппараты. Современные девайсы для RF-лифтинга и EMS-стимуляции позволяют работать на уровне мышечного каркаса, который не под силу обычным кремам. Эти методы стимулируют выработку нового коллагена и возвращают тканям плотность, подтягивая овал лица не хуже салонных процедур.

"Аппаратные методики, такие как микротоки, восстанавливают тонус мышц и устраняют застои жидкости, что мгновенно освежает взгляд и подтягивает нижнюю треть лица", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по аппаратной косметологии Андрей Корнеев.

Салонные процедуры против глубоких складок

Метод коррекции Результат Филлеры (гиалуроновая кислота) Заполнение объема, механическое выравнивание рельефа. Ботулинотерапия Расслабление тяжей, поднимание уголков губ. Нитевой лифтинг Фиксация тканей в молодом положении, устранение брылей. Лазерная шлифовка Обновление структуры дермы и сокращение площади кожи.

Ответы на популярные вопросы о морщинах-марионетках

В каком возрасте закладываются линии скорби?

Первые признаки часто намечаются к 30-35 годам из-за активной мимики, а глубокими они становятся после 45 лет на фоне гравитационного птоза.

Могут ли патчи убрать морщины в углах рта?

Патчи лишь временно увлажняют эпидермис, создавая краткосрочный эффект гладкости, но они не влияют на мышечный тонус и глубокие связки.

Как прикус влияет на глубину морщин?

Неправильный прикус или утрата коренных зубов лишают кожу опоры, из-за чего мягкие ткани провисают гораздо быстрее обычного.

Эффективен ли самомассаж от глубоких складок?

Да, регулярный массаж снимает спазм с мышц-депрессоров и улучшает кровоток, что замедляет углубление морщин-марионеток.

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