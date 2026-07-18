Элегантность в жару: как собрать волосы так, чтобы чувствовать себя королевой

Летний зной и повышенная влажность становятся жестким испытанием для любой укладки: тщательно выпрямленные пряди превращаются в пушистое облако, а аккуратные локоны безвозвратно теряют форму уже через час после выхода из дома. В таких условиях единственным спасением становятся собранные прически, которые не только обеспечивают комфорт, но и позволяют сохранить опрятный вид до самого вечера.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain укладка волос в жару

Высокий небрежный пучок: максимум воздуха

Высокий пучок — классический метод борьбы с жарой, позволяющий полностью открыть шею. Актуальная версия этой укладки исключает чрезмерную стянутость. Волосы собираются на макушке и скручиваются в свободный жгут, который фиксируется шпильками или массивным крабом. Чтобы пряди не выскальзывали, можно предварительно использовать текстурирующий спрей.

"Для создания правильной текстуры на гладких волосах нанесите немного сухого шампуня на корни и длину еще до сборки пучка. Это создаст необходимое сцепление, и прическа не развалится при ходьбе", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Низкий гладкий пучок: защита от влажности

Если прогноз обещает тропическую влажность, лучше сделать ставку на гладкость. Низкий пучок с четким пробором — самая стойкая конструкция. Использование геля или дисциплинирующего крема создает барьер для влаги, препятствуя пушению. Важно добиться зеркального блеска, не создавая при этом эффекта несвежих волос: средство наносится понемногу, начиная от корней и распределяясь щеткой с густой щетиной.

"Ракушка": французская классика в новом прочтении

Французский твист выглядит статуснее обычного хвоста, но выполняется за пару минут. Достаточно собрать волосы в ладонь, закрутить их вертикально вверх и закрепить U-образными шпильками. Для тонких волос, склонных к быстрой потере объема, рекомендуется использовать пудру у корней.

"При работе с тонкими волосами важно избегать тяжелых масел. Вместо этого используйте легкий спрей с морской солью для придания плотности перед плетением или скручиванием прически", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Расслабленная коса: практичность и объем

Коса — идеальный способ спасти длину волос от ломкости и трения в течение дня. В сезоне 2026 в моде свободные плетения ("рыбий хвост" или колосок), из которых намеренно вытягивают пряди для придания объема. Чтобы коса выглядела современно, закрепите ее не стандартной резинкой, а шелковой лентой или заколкой-автоматом.

Аксессуары как спасение: платки и повязки

Шелковые платки и эластичные повязки работают как функциональный элемент: они удерживают мелкие волоски у лба и маскируют корни, если мытье головы пришлось отложить. Платок можно вплести в косу или повязать поверх пучка, создавая дополнительный акцент в образе.

"Летние аксессуары помогают дольше сохранять свежесть укладки в прикорневой зоне, так как они ограничивают контакт волос с кожей лица и потом. Это особенно актуально для обладательниц челок", — констатировала в беседе с Pravda.Ru трихолог Оксана Левченко.

Проблема волос в жару Решение и лайфхак Сильное пушение от влажности Низкий пучок с использованием геля сильной фиксации. Отсутствие объема у корней Сухой шампунь или пудра перед созданием высокого пучка. Тонкие, рассыпающиеся волосы Спрей с морской солью для создания "шершавой" текстуры. Постоянно падающая челка Текстильная повязка или шелковый платок-лента.

Ответы на популярные вопросы о летних прическах

Какие средства стайлинга лучше использовать в жару?

Отдавайте предпочтение продуктам с пометкой "anti-humidity" (защита от влажности). Сухие текстурирующие спреи и пудры работают лучше, чем классические лаки, так как они не склеивают пряди и позволяют прическе "дышать".

Как закрепить пучок, чтобы он не развалился без использования лака?

Используйте шпильки-спирали (spin pins) — они держат массу волос гораздо надежнее десятка обычных невидимок. Также эффективны заколки-крабы из качественного ацетата.

Можно ли делать собранные прически на влажные волосы?

Это не рекомендуется, так как во влажном состоянии волосы максимально растяжимы и хрупки. Тугая резинка может привести к механическим повреждениям и заломам.

Как быстро превратить дневной пучок в вечернюю укладку?

Выпустите несколько прядей у лица и добавьте один яркий аксессуар: массивную заколку со стразами или атласный платок, подходящий к платью. Это мгновенно изменит статус образа с "домашнего" на "выходной".

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