Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Элегантность в жару: как собрать волосы так, чтобы чувствовать себя королевой
Принесут только боль и разочарование: эти кустарники обрекают дачников на постоянную борьбу
Чужие стали своими: как пленные и ссыльные превратились в защитников Сибири
Баклажаны в собственном соку съедают до последней банки: всю зиму вкус как будто с грядки
Шильдик больше не спасает: отсутствие всего одной технической детали выдает вашу бедность
Ягоды будто обваляли в муке: крыжовник ещё можно спасти, пока налёт не погубил урожай
Пока одни платят за зал, другие тренируются дома: ягодицы начинут меняться уже через месяц
Диагноз для хрусталя: почему обычная мойка делает стекло матовым и как это остановить
Эти ползучие гады сожрут всё: на какие меры садоводы идут против постоянных вредителей на огороде

Секреты длинных ресниц: 5 шагов к густоте, о которых не рассказывают в рекламе

Моя семья » Красота и стиль

Мечта о густых и длинных ресницах часто упирается в генетический потолок, однако неправильные привычки и агрессивный демакияж способны заметно проредить даже заложенный природой объем. Вместо того чтобы полагаться исключительно на наращивание, важно разобраться в биологических циклах роста и внедрить систему укрепления волосяных фолликулов. 

Выраженный взгляд девушки
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Выраженный взгляд девушки

Биология взгляда: что определяет длину ресниц

Жизненный путь каждой ресницы строго регламентирован и занимает от одного до трех месяцев. Процесс разбит на четыре этапа: активное формирование (анаген), отмирание корня (катаген), стадия покоя (телоген) и созревание нового ростка (ранний анаген). Перепрыгнуть через эти фазы невозможно, а итоговая длина волоска во многом продиктована наследственностью и гормональным фоном.

Помимо внутренних факторов, на густоту влияет общее состояние организма. Дефицит витаминов группы B, железа или цинка делает волоски хрупкими, из-за чего они ломаются, не успевая достичь максимальной длины. Иногда кажется, что густота волос и ресниц исчезает без видимых причин, однако корень проблемы часто кроется в скрытых дефицитах или хроническом напряжении мимических мышц.

Алгоритм домашнего ухода и активации роста

Фундамент здоровых ресниц — деликатное очищение. Сон с нанесенной тушью — главный враг их эластичности. Застывший состав пересушивает стержень волоса, делая его ломким. При демакияже категорически запрещено тереть веки: достаточно приложить смоченный диск с мягким средством на 30-60 секунд, чтобы растворить пигмент.

"Чтобы ускорить процесс отрастания и восстановления ресниц, я советую принимать витамины, влияющие на рост волос: омега-3 и витамины A и Е. Также можно наносить масла, в частности масло усьмы", — подчеркнула в интервью Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян.

Для укрепления структуры эффективно использовать натуральные масла (касторовое, миндальное, жожоба) или специализированные сыворотки. При выборе готовых составов стоит искать пептиды для стимуляции обмена веществ, гиалуроновую кислоту для эластичности и пантенол для защиты от внешних факторов. Важно наносить средство тонким слоем, избегая попадания на слизистую, чтобы не спровоцировать отек или раздражение.

Ошибка в уходе Правильное действие / Результат
Интенсивное трение глаз при демакияже Метод компресса на 30 секунд — сохранение целостности фолликулов
Сон с остатками туши на ресницах Обязательное вечернее очищение — профилактика ломкости и сухости
Использование просроченной декоративной косметики Обновление туши каждые 3 месяца — отсутствие раздражений и инфекций
Игнорирование расчесывания Ежедневное использование чистой щеточки — стимуляция кровообращения

Реабилитация после наращивания

Ощущение "лысых глаз" после снятия искусственных ресниц чаще всего связано с визуальным эффектом привыкания к избыточному объему. Однако при некачественной работе мастера или самостоятельном вырывании пучков натуральные волоски действительно нуждаются в помощи. В этот период стоит минимизировать использование водостойких средств и на время отказаться от механических щипцов для завивки.

"Наращенные ресницы можно носить на постоянной основе, это не портит их, если работа выполнена качественно. Каждая ресничка имеет свой срок жизни и меняется в хаотичном порядке, независимо от процедур", — констатировала в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу Оксана Левченко.

Для восстановления плотности можно использовать аптечные средства. Например, аптечное масло шиповника отлично питает не только кожу, но и волоски, возвращая им здоровый блеск. Стоит помнить, что полный цикл обновления занимает около трех-четырех месяцев, поэтому мгновенного результата ждать не стоит.

Ответы на популярные вопросы о здоровье ресниц

Помогают ли натуральные масла ускорить рост ресниц?

Масла не меняют генетическую скорость роста, но они "запечатывают" влагу внутри волоса и питают его. Это делает ресницы более эластичными и блестящими, предотвращая их преждевременный облом, из-за чего они выглядят гуще и длиннее.

Как часто нужно менять щеточку для расчесывания ресниц?

Многоразовые щеточки следует промывать с мягким мылом после каждого использования или менять раз в месяц. На них скапливаются кожное сало и частички эпителия, что может стать питательной средой для бактерий.

Безопасно ли использовать сыворотки с гормонами?

Средства на основе аналогов простагландинов дают быстрый эффект, но могут иметь побочные действия: от потемнения радужки до сухости глаз. Для домашнего ухода безопаснее выбирать безгормональные пептидные комплексы.

Портит ли ресницы регулярное использование керлера?

Механические щипцы создают залом. Если использовать их ежедневно, чешуйки волоса повреждаются. Чтобы минимизировать вред, завивайте только сухие ресницы до нанесения туши и следите за чистотой и мягкостью резиновой прокладки керлера.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян, трихолог Оксана Левченко
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Такого ажиотажа в Пекине не ждал никто: российские товары начали сметать с полок рекордными темпами
Экономика и бизнес
Такого ажиотажа в Пекине не ждал никто: российские товары начали сметать с полок рекордными темпами
Оцепенел прямо за кулисами: странное физическое состояние Вани Дмитриенко перепугало его преданных фанатов
Шоу-бизнес
Оцепенел прямо за кулисами: странное физическое состояние Вани Дмитриенко перепугало его преданных фанатов
Цены на перелеты взлетят: решение ФАС по Камчатке и Амурской области ударит по кошелькам туристов
Камчатский край
Цены на перелеты взлетят: решение ФАС по Камчатке и Амурской области ударит по кошелькам туристов
Популярное
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку

На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.

Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Сосед России захлопывает зерновые ворота: миллионы тонн пшеницы останутся без привычного маршрута
Италия завидует русским семьям: привычный ритуал в квартирах москвичей поразил известного ведущего
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Стаж в СССР оказался золотым: перерасчет выплат изменит итоговую сумму в кармане пенсионера
Больше нет нужды скрывать истинные чувства: артистка Пелагея призналась в серьёзных переменах
Больше нет нужды скрывать истинные чувства: артистка Пелагея призналась в серьёзных переменах
Последние материалы
Диагноз для хрусталя: почему обычная мойка делает стекло матовым и как это остановить
Эти ползучие гады сожрут всё: на какие меры садоводы идут против постоянных вредителей на огороде
Блогер объехал 15 стран в поисках самого вкусного завтрака: почему запомнились только Иран и Лондон
Одни машины стареют, другие становятся только нужнее: рынок с пробегом снова показал своих любимцев
Наши бабушки не знали сплит-систем: старый способ поможет охладить квартиру даже в сильную жару
Дверь закрылась, а тревога осталась: почему щенок не умеет спокойно ждать один дома
Сытно, необычно и очень ароматно: рецепт перцев, который заставит ваших гостей просить добавку
Макияж "снежной королевы": как добавить взгляду глубины и свежести с помощью белого цвета
Спешка оставит без урожая: выкопанный чеснок может сгнить ещё до осени из-за одной ошибки
Мираж вечной надежности: покупка этих кроссоверов с пробегом оборачивается финансовой ловушкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.