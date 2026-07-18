Макияж "снежной королевы": как добавить взгляду глубины и свежести с помощью белого цвета

Белый макияж перестал быть исключительно подиумным приемом и официально закрепился в списке самых актуальных бьюти-трендов. Однако этот цвет крайне капризен: он работает как светоотражающая панель, моментально подчеркивая любые неровности кожи, сосудистую сетку и ошибки в растушевке.
Белый макияж выглядит ярко, но его интенсивность можно регулировать. Для тех, кто не готов к плотному белому веку, подойдут деликатные акценты: высветление внутреннего уголка или нанесение кайала на слизистую. Важно учитывать, что чистый кипельно-белый цвет — прерогатива "холодного" цветотипа. Обладательницам теплой кожи лучше выбирать производные оттенки: молочный, кремовый или мягкий жемчужный.
"Белый цвет требует идеального холста. Если кожа вокруг глаз плохо подготовлена, белые тени подчеркнут малейшие морщины вокруг глаз, превратив макияж в неопрятную маску", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова.
В визаже белый цвет используется для визуального расширения пространства. Тёмные тона создают глубину, а светлые — выдвигают зону вперед и увеличивают её площадь. Белые тени идеальны для глубоко посаженных или небольших глаз, так как они делают взгляд распахнутым. Белый акцент на слизистой нижнего века — проверенный способ скрыть следы усталости и сделать белок глаза визуально чище.
Для чистого и стойкого результата одних сухих теней недостаточно — они быстро осыпаются и выглядят на коже прозрачными. Профессиональный протокол требует многослойности:
"При использовании белых теней важно помнить про укрепление ресниц, так как на светлом фоне любая проплешина в ресничном ряду становится очевидной. Контраст должен быть безупречным", — отметила в беседе с Pravda.Ru визажист Анастасия Коршунова.
"Белый макияж сегодня — это не только тени. Тренд на призрачные ресницы и минимализм позволяет использовать белый цвет как единственный графичный акцент на лице", — добавила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.
|Ошибка в макияже
|Как исправить / Решение
|Тени без подложки
|Использовать белый карандаш как базу для яркости
|Резкие границы цвета
|Растушевать края нейтральным бежевым оттенком
|Светлые ресницы
|Использовать угольно-черную тушь в 2 слоя
|Сухость и шелушение
|Заменить матовые тени на сатиновые текстуры
Можно ли носить белый макияж женщинам 40+?
Да, но стоит избегать плотных матовых текстур, которые подчеркивают рельеф кожи. Лучше отдать предпочтение мягким атласным теням или ограничиться белым акцентом во внутреннем уголке глаза.
Какой белый выбрать для смуглой кожи?
На темной и загорелой коже чистый белый может выглядеть инородно. Используйте оттенки слоновой кости, шампань или сливочные тона — они создадут эффект сияния без эффекта "мела".
Как сделать макияж стойким, чтобы он не скатывался в полоску?
Секрет в послойности: обезжиривание века, консилер, кремовый тинт и обязательная фиксация сухими тенями. Эта "слоеная" техника блокирует выделение себума.
Нужно ли ярко красить губы при белом макияже глаз?
Поскольку белые глаза — это сильный акцент, губы лучше оставить нейтральными. Подойдет прозрачный блеск или нюдовая помада, чтобы не перегружать образ.
На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.