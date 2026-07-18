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Макияж "снежной королевы": как добавить взгляду глубины и свежести с помощью белого цвета

Моя семья » Красота и стиль

Белый макияж перестал быть исключительно подиумным приемом и официально закрепился в списке самых актуальных бьюти-трендов. Однако этот цвет крайне капризен: он работает как светоотражающая панель, моментально подчеркивая любые неровности кожи, сосудистую сетку и ошибки в растушевке.

белый макияж
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
белый макияж

Кому подойдет белый макияж: правила выбора оттенка

Белый макияж выглядит ярко, но его интенсивность можно регулировать. Для тех, кто не готов к плотному белому веку, подойдут деликатные акценты: высветление внутреннего уголка или нанесение кайала на слизистую. Важно учитывать, что чистый кипельно-белый цвет — прерогатива "холодного" цветотипа. Обладательницам теплой кожи лучше выбирать производные оттенки: молочный, кремовый или мягкий жемчужный.

"Белый цвет требует идеального холста. Если кожа вокруг глаз плохо подготовлена, белые тени подчеркнут малейшие морщины вокруг глаз, превратив макияж в неопрятную маску", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Как светлые тени преображают форму глаз

В визаже белый цвет используется для визуального расширения пространства. Тёмные тона создают глубину, а светлые — выдвигают зону вперед и увеличивают её площадь. Белые тени идеальны для глубоко посаженных или небольших глаз, так как они делают взгляд распахнутым. Белый акцент на слизистой нижнего века — проверенный способ скрыть следы усталости и сделать белок глаза визуально чище.

Арсенал для работы: что нужно кроме теней

Для чистого и стойкого результата одних сухих теней недостаточно — они быстро осыпаются и выглядят на коже прозрачными. Профессиональный протокол требует многослойности:

  • Плотный консилер: без него венозная сетка будет просвечивать сквозь тени.
  • Кремовая подложка: белый карандаш или тинт создают липкий слой для интенсивности цвета.
  • Контрастные элементы: угольно-черная тушь необходима, чтобы глаза не "растворились" на лице.

"При использовании белых теней важно помнить про укрепление ресниц, так как на светлом фоне любая проплешина в ресничном ряду становится очевидной. Контраст должен быть безупречным", — отметила в беседе с Pravda.Ru визажист Анастасия Коршунова.

Пошаговая техника нанесения

  1. Подготовка: Нанесите консилер на все верхнее веко до брови и тщательно вбейте его спонжем.
  2. Создание базы: Заполните подвижное веко белым мягким карандашом. Не жалейте продукта — это фундамент цвета.
  3. Растушевка: Пока карандаш не застыл, пушистой кистью размойте границу в складке века, уводя цвет в кожу.
  4. Фиксация: Похлопывающими движениями наслоите сухие белые тени на кремовую основу.
  5. Контур: Обязательно прокрасьте межресничное пространство темным цветом, чтобы выделить разрез глаз.
  6. Финальный штрих: Густо накрасьте ресницы черной тушью, вытягивая их к вискам для эффекта "лисьего" взгляда.

"Белый макияж сегодня — это не только тени. Тренд на призрачные ресницы и минимализм позволяет использовать белый цвет как единственный графичный акцент на лице", — добавила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Типичные ошибки и способы их решения

Ошибка в макияже Как исправить / Решение
Тени без подложки Использовать белый карандаш как базу для яркости
Резкие границы цвета Растушевать края нейтральным бежевым оттенком
Светлые ресницы Использовать угольно-черную тушь в 2 слоя
Сухость и шелушение Заменить матовые тени на сатиновые текстуры

Ответы на популярные вопросы о белом макияже

Можно ли носить белый макияж женщинам 40+?

Да, но стоит избегать плотных матовых текстур, которые подчеркивают рельеф кожи. Лучше отдать предпочтение мягким атласным теням или ограничиться белым акцентом во внутреннем уголке глаза.

Какой белый выбрать для смуглой кожи?

На темной и загорелой коже чистый белый может выглядеть инородно. Используйте оттенки слоновой кости, шампань или сливочные тона — они создадут эффект сияния без эффекта "мела".

Как сделать макияж стойким, чтобы он не скатывался в полоску?

Секрет в послойности: обезжиривание века, консилер, кремовый тинт и обязательная фиксация сухими тенями. Эта "слоеная" техника блокирует выделение себума.

Нужно ли ярко красить губы при белом макияже глаз?

Поскольку белые глаза — это сильный акцент, губы лучше оставить нейтральными. Подойдет прозрачный блеск или нюдовая помада, чтобы не перегружать образ.

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Экспертная проверка: специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, визажист Анастасия Коршунова, эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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