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Сияющие и здоровые волосы: как копеечный, аптечный препарат заменит вам дорогой салонный уход

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Летний зной превращает уход за волосами в бесконечную борьбу с сальным блеском. Из-за высокой температуры и влажности кожа головы начинает вырабатывать себум в удвоенном режиме, из-за чего укладка теряет вид уже через пару часов после душа. Ежедневное мытье лишь усугубляет ситуацию, нарушая защитный барьер скальпа. 

Полотенце на голове
Фото: www.pexels.com by Los Muertos Crew is licensed under Бесплатное использование
Полотенце на голове

Почему аспирин эффективен для кожи головы

Ацетилсалициловая кислота — это не только лекарство от жара, но и мощный кератолитик. В косметологии аналогичные кислоты используют для глубокого пилинга. При добавлении в шампунь препарат растворяет излишки кожного сала и ороговевшие чешуйки, которые забивают поры и мешают коже "дышать". Благодаря антисептическим свойствам, средство подавляет рост бактерий, вызывающих раздражение и неприятный запах.

"Кислотный пилинг на основе аспирина помогает нормализовать pH-баланс скальпа, что критически важно в период агрессивного солнца. Это отличная профилактика себореи", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян.

Регулярное использование метода создает накопительный эффект: железы постепенно снижают активность, адаптируясь к глубокому очищению. Это особенно актуально, когда летняя жара забирает объём у корней, превращая волосы в неопрятные пряди.

Рецепт очищающего состава с ацетилсалициловой кислотой

Для приготовления смеси не нужно покупать дорогостоящую косметику. Достаточно одной классической таблетки аспирина без защитной оболочки и вкусовых добавок. Процесс подготовки занимает меньше минуты:

  1. Разотрите таблетку в мелкую пудру (удобнее всего это сделать между двумя столовыми ложками).
  2. Смешайте полученный порошок с разовой порцией вашего привычного шампуня непосредственно перед применением.
  3. Тщательно перемешайте до однородности — крупинки не должны царапать кожу.

"Глубокое очищение скальпа сегодня называют скинификацией. Это база для роста здоровых луковиц, так как чистые фолликулы лучше усваивают питательные вещества", — отметила в беседе с Pravda.Ru трихолог Оксана Левченко.

Проблема ухода Решение с помощью аспирина
Быстрое засаливание корней Регулирует работу сальных желез, продлевая чистоту до 4-5 дней
Отсутствие прикорневого объема Убирает "тяжелый" слой себума, приподнимая волосы
Остатки стайлинга на коже Растворяет лаки и пенки, которые не смыл обычный шампунь

Техника нанесения и правила безопасности

Эффективность метода зависит от механического воздействия. Состав нужно наносить исключительно на прикорневую зону по проборам. Массируйте кожу подушечками пальцев в течение двух минут — это усилит кровоток и позволит кислоте воздействовать на глубокие слои эпидермиса. Оставьте пену на 2-3 минуты, после чего промойте голову большим количеством теплой воды.

"При использовании подсушивающих компонентов важно не забывать про увлажнение длины. Чтобы предотвратить ломкость, обязательно наносите кондиционер, отступая 5-7 сантиметров от корней", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru парикмахер Светлана Козлова.

Важно помнить, что аспирин — это активное вещество. Перед первым применением проведите тест на аллергию на сгибе локтя. Метод идеально подходит для жирных волос, но обладательницам сухой кожи головы стоит использовать его с осторожностью, не чаще одного раза в 10 дней. Если вы заметили, что волосы могут позеленеть или изменить оттенок после бассейна, кислотный пилинг поможет быстрее вымыть нежелательный пигмент.

Ответы на популярные вопросы о жирности волос летом

Можно ли использовать аспирин при каждом мытье?

Нет, это может привести к пересушиванию. Оптимальный график для жирных волос — 1 раз в неделю, для нормальных — 2 раза в месяц в качестве глубокого очищения.

Поможет ли метод избавиться от перхоти?

Да, ацетилсалициловая кислота борется с грибком Malassezia, который часто является причиной перхоти, и устраняет зуд.

Влияет ли аспирин на цвет окрашенных волос?

Кислота может слегка ускорить вымывание пигмента, особенно на ярких или темных оттенках. Блондинкам же такой пилинг, напротив, помогает убрать желтизну и налет солей.

Можно ли заменить таблетки шипучим аспирином?

Не рекомендуется. Шипучие формы содержат дополнительные добавки и соду, которые могут вызвать непредсказуемую химическую реакцию и раздражение слизистых.

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Экспертная проверка: эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян, трихолог Оксана Левченко, парикмахер Светлана Козлова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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