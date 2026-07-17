В отпуск уехала блондинка, а вернулась русалка: почему волосы могут позеленеть летом

Летний отдых у бассейна часто оборачивается неприятным сюрпризом для обладательниц осветленных прядей: волосы приобретают выраженный зеленоватый оттенок. Многие винят в этом хлорку, но истинная причина кроется в химической реакции металлов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Туристка с зелёными волосами

Почему волосы меняют цвет

Ионы меди, которые нередко содержатся в воде бассейнов, оседают на пористой структуре обесцвеченных волос. При контакте с кислородом этот металл окисляется, из-за чего локоны меняют цвет. Проблема требует грамотного подхода и очищения прядей от накопившихся минеральных отложений.

Осветленные волосы после процедур становятся более пористыми. Это делает их похожими на губку, которая активно впитывает всё содержимое бассейна, включая соли металлов. Регулярная забота о здоровье фолликулов и волосяного полотна помогает минимизировать негативное воздействие, но не всегда защищает от химических процессов.

"Осветленная структура волоса утрачивает свою естественную защиту, поэтому медь из воды проникает глубоко в кортекс. Важно понимать, что обычный шампунь здесь не поможет — нужны профессиональные средства для глубокого очищения", — отметила в беседе с Pravda.Ru парикмахер Анастасия Бурова.

Как нейтрализовать нежелательный оттенок

Вернуть волосам прежний оттенок можно как салонными, так и подручными методами. В отпуске, если под рукой нет специализированной косметики, можно использовать продукты с кислым pH, которые помогают закрыть чешуйки и вывести примеси. Подобная фиксация волос в летний период требует особого внимания к составу средств.

Средство для удаления тона Принцип действия Томатная паста Красный пигмент нейтрализует зеленый спектр Аскорбиновая кислота Хелатирует металлы, извлекая их из структуры

При использовании кислотных составов крайне важно тщательно промывать пряди, чтобы не спровоцировать сухость. Помните, что уход за волосами требует баланса между очищением и увлажнением.

Как предотвратить контакт с медью

Лучшая стратегия — создание защитного барьера до захода в воду. Использование несмываемого кондиционера или специальных масел заполняет пустоты в структуре волоса, препятствуя накоплению минералов. Также стоит помнить о трендах, где естественный макияж и здоровье волос являются приоритетами.

"Создание пленки на поверхности волоса перед купанием — самый дешевый и надежный способ избежать инцидентов с цветом. Если вы планируете долго плавать, лучше всего использовать плотную силиконовую шапочку", — разъяснила стилист Алия Садыкова.

Риски удаления волос перед загаром

Помимо эстетических проблем с оттенком волос, врачи предупреждают об опасностях гигиенических процедур непосредственно на пляже. Удаление волос бритвой перед походом в воду создает микроповреждения кожи, через которые легко проникают бактерии.

Песок и недостаточно чистая морская вода могут стать источником инфекции, вызывающей серьезные воспаления. Специалисты рекомендуют планировать такие манипуляции заранее, чтобы кожа успела восстановиться. В дополнение к этому, правильный уход за ресницами и кожей вокруг глаз также должен быть деликатным в условиях активного солнца.

"Свежие порезы и ссадины на пляже — это прямые ворота для микроорганизмов. Бритва в день заплыва — всегда неоправданный риск для здоровья вашей кожи", — подчеркнула дерматокосметолог Илья Руднев.

Всегда помните о балансе между желанием выглядеть безупречно и защитой собственного здоровья. Использование качественной косметики и правильных методов ухода сохранит красоту ваших волос даже после интенсивных летних нагрузок.

Ответы на популярные вопросы о пляжном уходе

Почему томатная паста помогает от "зелени"?

В цветовом круге красный цвет является противоположным зеленому. Нанесение томатной пасты на волосы работает как цветокоррекция, нейтрализуя нежелательный оттенок.

Чем опасна хлорка для волос?

Хлорированная вода сама по себе сильно сушит волосы, вымывая из них липиды и влагу, что делает их более уязвимыми для накопления металлов.

Обязательно ли носить шапочку в бассейне?

Шапочка — единственный метод, дающий почти 100% гарантию защиты волос от контакта с химически активной водой бассейнов.

Через сколько дней можно брить зону бикини перед пляжем?

Безопасный промежуток составляет 24-48 часов. За это время микроранки затянутся, что снизит риск инфицирования в соленой или хлорированной воде.

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