В отпуск уехала блондинка, а вернулась русалка: почему волосы могут позеленеть летом

Летний отдых у бассейна часто оборачивается неприятным сюрпризом для обладательниц осветленных прядей: волосы приобретают выраженный зеленоватый оттенок. Многие винят в этом хлорку, но истинная причина кроется в химической реакции металлов.
Ионы меди, которые нередко содержатся в воде бассейнов, оседают на пористой структуре обесцвеченных волос. При контакте с кислородом этот металл окисляется, из-за чего локоны меняют цвет. Проблема требует грамотного подхода и очищения прядей от накопившихся минеральных отложений.
Осветленные волосы после процедур становятся более пористыми. Это делает их похожими на губку, которая активно впитывает всё содержимое бассейна, включая соли металлов. Регулярная забота о здоровье фолликулов и волосяного полотна помогает минимизировать негативное воздействие, но не всегда защищает от химических процессов.
"Осветленная структура волоса утрачивает свою естественную защиту, поэтому медь из воды проникает глубоко в кортекс. Важно понимать, что обычный шампунь здесь не поможет — нужны профессиональные средства для глубокого очищения", — отметила в беседе с Pravda.Ru парикмахер Анастасия Бурова.
Вернуть волосам прежний оттенок можно как салонными, так и подручными методами. В отпуске, если под рукой нет специализированной косметики, можно использовать продукты с кислым pH, которые помогают закрыть чешуйки и вывести примеси. Подобная фиксация волос в летний период требует особого внимания к составу средств.
|Средство для удаления тона
|Принцип действия
|Томатная паста
|Красный пигмент нейтрализует зеленый спектр
|Аскорбиновая кислота
|Хелатирует металлы, извлекая их из структуры
При использовании кислотных составов крайне важно тщательно промывать пряди, чтобы не спровоцировать сухость. Помните, что уход за волосами требует баланса между очищением и увлажнением.
Лучшая стратегия — создание защитного барьера до захода в воду. Использование несмываемого кондиционера или специальных масел заполняет пустоты в структуре волоса, препятствуя накоплению минералов. Также стоит помнить о трендах, где естественный макияж и здоровье волос являются приоритетами.
"Создание пленки на поверхности волоса перед купанием — самый дешевый и надежный способ избежать инцидентов с цветом. Если вы планируете долго плавать, лучше всего использовать плотную силиконовую шапочку", — разъяснила стилист Алия Садыкова.
Помимо эстетических проблем с оттенком волос, врачи предупреждают об опасностях гигиенических процедур непосредственно на пляже. Удаление волос бритвой перед походом в воду создает микроповреждения кожи, через которые легко проникают бактерии.
Песок и недостаточно чистая морская вода могут стать источником инфекции, вызывающей серьезные воспаления. Специалисты рекомендуют планировать такие манипуляции заранее, чтобы кожа успела восстановиться. В дополнение к этому, правильный уход за ресницами и кожей вокруг глаз также должен быть деликатным в условиях активного солнца.
"Свежие порезы и ссадины на пляже — это прямые ворота для микроорганизмов. Бритва в день заплыва — всегда неоправданный риск для здоровья вашей кожи", — подчеркнула дерматокосметолог Илья Руднев.
Всегда помните о балансе между желанием выглядеть безупречно и защитой собственного здоровья. Использование качественной косметики и правильных методов ухода сохранит красоту ваших волос даже после интенсивных летних нагрузок.
В цветовом круге красный цвет является противоположным зеленому. Нанесение томатной пасты на волосы работает как цветокоррекция, нейтрализуя нежелательный оттенок.
Хлорированная вода сама по себе сильно сушит волосы, вымывая из них липиды и влагу, что делает их более уязвимыми для накопления металлов.
Шапочка — единственный метод, дающий почти 100% гарантию защиты волос от контакта с химически активной водой бассейнов.
Безопасный промежуток составляет 24-48 часов. За это время микроранки затянутся, что снизит риск инфицирования в соленой или хлорированной воде.
Поставщики косточковых культур из Турции столкнулись с серьезным препятствием при попытке доставить свои товары на российский рынок.