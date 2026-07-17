Гусиные лапки становятся заметнее раньше ожидаемого: ежедневный уход способен замедлить этот процесс

Мелкие складки в уголках глаз, известные как гусиные лапки, часто становятся первым признаком возрастных изменений. Из-за отсутствия жировой прослойки кожа в этой зоне теряет эластичность быстрее остального лица. Правильный подход к уходу помогает замедлить процесс и сохранить тонус тканей.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Морщины вокруг глаз

Особенности зоны вокруг глаз

Кожа век в несколько раз тоньше, чем на щеках или подбородке. В ней практически отсутствуют сальные железы, что делает ее беззащитной перед сухостью. Постоянная работа круговой мышцы глаза при моргании и мимике создает механическую нагрузку на ткани. Со временем эти движения формируют устойчивые линии, которые не исчезают даже в расслабленном состоянии.

После 25 лет естественные процессы восстановления замедляются. Снижение выработки белков, отвечающих за упругость, ведет к тому, что кожа перестает быстро возвращаться в исходную форму после улыбки. Если не обеспечивать тканям уход за кожей век, заломы становятся глубже и заметнее.

"Тонкая структура кожи вокруг глаз требует бережного обращения. Любое растягивание при демакияже или использование агрессивных средств разрушает хрупкий защитный барьер, провоцируя раннее старение", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Внешние факторы и привычки

Активная мимика — не единственный виновник появления гусиных лапок. Ультрафиолетовое излучение разрушает структуру тканей, вызывая фотостарение. Пренебрежение защитными очками в солнечную погоду заставляет человека постоянно щуриться, что закрепляет мышечный зажим. Часто мимические морщины появляются из-за неправильного положения головы во время сна или работы за монитором.

Недостаток влаги в организме и сухой воздух в помещениях напрямую влияют на состояние лица. Хронический стресс и дефицит сна лишают клетки возможности полноценно восстанавливаться. Курение и несбалансированное питание ухудшают микроциркуляцию крови, из-за чего зона вокруг глаз приобретает сероватый оттенок и покрывается сетью мелких линий.

Способы уменьшения морщин

Для борьбы с первыми признаками изменений используют косметику с пептидами, гиалуроновой кислотой и антиоксидантами. Эти компоненты помогают удерживать влагу и поддерживать плотность тканей. Легкий самомассаж по линиям наименьшего растяжения улучшает лимфоток, снимая отечность, которая визуально углубляет складки. Если домашние средства не справляются, применяют эстетическую медицину для более глубокого воздействия.

Метод воздействия Результат для кожи Сыворотки с пептидами Укрепление структуры и повышение плотности Микротоковая терапия Снятие отеков и улучшение обмена веществ Ботулинотерапия Расслабление мышц и разглаживание заломов RF-лифтинг Стимуляция синтеза естественного коллагена

"Аппаратные методы позволяют работать с качеством кожи без длительной реабилитации. Например, микротоки отлично справляются с застоем жидкости, возвращая взгляду свежесть", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Андрей Корнеев.

Типичные ошибки при использовании косметики

Многие наносят плотные питательные кремы прямо перед сном, что провоцирует застой жидкости и утренние мешки под глазами. Оптимальное время для ухода — за полтора-два часа до отдыха. Другая ошибка — использование агрессивных скрабов или спиртовых тоников в зоне век. Кожа здесь лишена защиты, и подобные средства вызывают ожоги или сильное шелушение.

Растягивание век при нанесении макияжа или интенсивное трение полотенцем после умывания травмируют волокна. Важно помнить, что антивозрастной уход должен быть деликатным. Косметику следует вбивать подушечками пальцев легкими движениями, не сдвигая кожу с места.

Меры профилактики

Контроль мимики и своевременная проверка зрения помогают избежать лишнего напряжения мышц. Если вы часто щуритесь, стоит посетить офтальмолога — возможно, очки или линзы решат проблему лучше любого крема. Использование средств с SPF-фильтрами необходимо даже в городской среде, так как отраженные лучи влияют на состояние лица не меньше прямых.

"Домашний уход должен быть системным. Разовые процедуры не заменят ежедневного увлажнения и защиты от солнца, которые являются базой для сохранения молодости", — отметила специально для Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу Ирина Воронцова.

Ответы на популярные вопросы о морщинах

В каком возрасте пора начинать пользоваться кремом для век?

Косметологи рекомендуют начинать базовое увлажнение уже с 20-22 лет. В этом возрасте достаточно легких гелей или сывороток, чтобы предотвратить потерю влаги и появление первых мимических линий.

Помогает ли гимнастика для лица убрать гусиные лапки?

Упражнения помогают укрепить мышцы и улучшить кровообращение, что положительно сказывается на цвете кожи. Однако при неправильном выполнении можно перенапрячь мышцы и усугубить заломы, поэтому важна техника.

Можно ли использовать обычный крем для лица в зоне вокруг глаз?

Обычно кремы для лица имеют более плотную текстуру и другой состав pH, что может вызвать раздражение или отечность век. Лучше выбирать специализированные продукты, прошедшие офтальмологический контроль.

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