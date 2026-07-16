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Эра "призрачных ресниц": главный бьюти-тренд 2026, который изменит ваше лицо

Моя семья » Красота и стиль

Минимализм в бьюти-индустрии достиг логического завершения: на смену графичным стрелкам и тяжелым текстурам пришел тренд на "призрачные ресницы". Последовательный отказ от угольно-черного пигмента в пользу коричневых оттенков перерос в полный отказ от туши как таковой.

Девушка красит ресницы
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка красит ресницы

Философия "призрачных ресниц" и подиумные кейсы

Тренд Ghost Lashes — это не просто экономия времени, а продуманный визуальный прием. Отказ от туши позволяет сбалансировать пропорции лица, не перегружая верхнюю треть лишними акцентами. На показах сезона весна-лето 2026 ведущие модные дома массово использовали этот метод. У Dior отсутствие темных ресниц подчеркивало безупречную работу с фарфоровой кожей, дополненной лишь мягко зачесанными бровями. Chanel и Prada поддержали концепцию, создавая образы, в которых чистота взгляда стала центральным элементом.

"Полный отказ от туши — это способ сделать лицо визуально моложе и свежее. Тяжелые накрашенные ресницы часто создают ненужную тень под глазами, подчеркивая мимические морщины и усталость", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Интересно, что "призрачные ресницы" органично смотрятся не только в нежных образах. Victoria Beckham сочетает их с небрежной техникой смоки-айс, а Burberry внедряет в макияж с драматичными стрелками. Даже при радикально ярких губах, как на шоу Lacoste, отсутствие туши помогает избежать избыточности, делая образ концептуальным, а не перегруженным.

Как адаптировать тренд: от нюда до Full Glam

Отсутствие туши уместно даже в "тяжелом" вечернем макияже (Full Glam). Плотный тон, активный контуринг и яркий скульптурирующий макияж румянами обретают новую эстетику, когда ресницы остаются естественными. Это создает эффект "дорогого" лица, характерный для клиенток звездных визажистов первой величины.

"При работе без туши критически важно уделить внимание бровям и межресничной линии. Тонкая, едва заметная растушевка карандашом вдоль корней даст необходимую глубину, не нарушая общую легкость образа", — объяснила в беседе с Pravda.Ru визажист Анастасия Коршунова.

Техническая сторона: роль керлера и акцентов

Главная ошибка — думать, что ресницы вообще не нужно трогать. Без туши волоски часто выглядят хаотично или опускаются вниз, сужая глаз. Основа тренда — использование качественного керлера (щипцов для завивки). Подкрученные ресницы "открывают" взгляд и создают эффект лифтинга без капли косметики. Чтобы изгиб держался дольше, визажисты рекомендуют тщательно прорабатывать корни, удерживая зажим несколько секунд.

Проблема без туши Решение / Лайфхак
Взгляд кажется "плоским" Использование керлера от самых корней
Бесцветные кончики ресниц Тонкая растушеванная стрелка во внутреннем уголке
Лицо выглядит бледным Акцент на яркие губы или выразительные брови
Недостаток динамики Добавление сияющего хайлайтера на центр века

"Для поддержания здоровья ресниц при постоянном использовании керлера важно использовать укрепляющие сыворотки. Если кожа век склонна к жирности, ресницы без туши могут быстро распрямляться — в этом случае поможет прозрачный фиксирующий гель", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Звезды уровня Джиджи Хадид и Адрианы Лимы уже продемонстрировали этот прием на крупнейших мировых событиях. Визажисты Патрик Та и Мэри Филлипс все чаще оставляют ресницы своих клиенток "голыми", доказывая, что истинная роскошь в макияже 2026 года заключается в умении вовремя остановиться.

Ответы на популярные вопросы о "призрачных ресницах"

1. Подойдет ли этот тренд обладательницам светлых ресниц?

Да, но в этом случае нужно усилить акцент на бровях или губах, чтобы лицо не "потерялось". Также можно сделать ламинирование без окрашивания, чтобы закрепить форму.

2. Как сделать так, чтобы завивка керлером держалась весь день?

Можно слегка прогреть металлический керлер феном перед использованием (проверив температуру пальцем). Тепло помогает зафиксировать изгиб волосков гораздо надежнее.

3. Не делает ли отсутствие туши взгляд болезненным?

Чтобы избежать этого, следите за состоянием кожи вокруг глаз. Достаточно использовать консилер и освежающие капли, чтобы белки глаз выглядели ярче.

4. Можно ли использовать прозрачную тушь вместо керлера?

Прозрачный гель — отличное дополнение к керлеру. Он зафиксирует подкрученное состояние, но не даст лишнего объема или цвета, сохраняя эффект Ghost Lashes.

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Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, визажист Анастасия Коршунова, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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