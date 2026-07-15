Жара забирает объём, а влажность добавляет хаос: эти причёски держат форму до самого вечера

Летний зной и высокая влажность часто превращают аккуратную укладку в хаотичный объем. Контролировать состояние прядей в таких условиях помогают прически, которые фиксируют форму без жесткого стайлинга. Пять проверенных вариантов позволяют сохранить опрятный вид в течение всего дня.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Французский твист

Высокий небрежный пучок

Этот вариант подходит для максимально жарких дней, когда нужно полностью убрать волосы от шеи и лица. Для создания укладки локоны собирают на макушке и закручивают в свободный жгут. Фиксация шпильками обеспечивает подвижность конструкции, что соответствует современным трендам причесок, исключающим избыток лака.

Если структура слишком гладкая, пряди предварительно обрабатывают сухим шампунем. Это создает необходимое сцепление и предотвращает распадание пучка. Несколько свободных прядей у висков помогут скорректировать овал лица и добавят образу естественности.

"В жару важно не перетягивать кожу головы слишком тугими резинками, так как это нарушает кровообращение и может спровоцировать выпадение волос", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян.

Гладкий низкий пучок

Для деловых встреч или офисного регламента оптимален вариант с низкой фиксацией. Волосы зачесывают назад, используя небольшое количество разглаживающего крема или геля. Это помогает решить проблему, когда заметно поредение волос или пушистость у корней.

Сформированную "улитку" закрепляют тонкой резинкой в тон. Такая прическа остается статичной даже при сильном ветре или поездке в общественном транспорте. Главное правило — наносить стайлинг только на полотно волос, избегая излишков у корней, чтобы не создать эффект несвежей головы.

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Французский твист

Классическая "ракушка" снова актуальна благодаря своей способности скрывать текстуру волос, поврежденных солнцем. Техника требует закручивания хвоста вертикально вверх вдоль затылка. Закреплять конструкцию лучше крупным зажимом или гребнем, что визуально делает волосы гуще за счет объема в затылочной зоне.

Для тонких волос рекомендуется использовать пудру для объема. Она приподнимает корни и не дает шпилькам скользить. Французский твист отлично сочетается с любым стилем одежды, от льняных костюмов до открытых вечерних платьев.

"Современный твист не требует идеальной гладкости, легкая небрежность в укладке сегодня считается признаком хорошего вкуса", — отметила специально для Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Расслабленная коса

Плетение — один из самых надежных способов дисциплинировать непослушные пряди. Коса в стиле "рыбий хвост" или обычный низкий колосок удерживают форму в условиях субтропической влажности. Чтобы прическа выглядела современно, звенья плетения нужно слегка вытянуть в стороны, создавая воздушность.

Вместо стандартных резин можно использовать шелковые ленты, которые предотвращают ломкость волос в местах зажима. Такая укладка идеальна для длительных прогулок, так как даже если несколько прядей выбьются из плетения, это будет выглядеть как задуманный элемент стиля.

Использование аксессуаров

Шелковые платки и широкие повязки — функциональное дополнение к летнему образу. Они не только фиксируют прическу, но и защищают кожу головы от прямых солнечных лучей. Платок можно вплести в косу или обвязать им основание хвоста, скрывая резинку.

Грамотно подобранные советы по уходу рекомендуют использовать аксессуары из натуральных тканей. Они не создают парникового эффекта и не электризуют локоны. Это особенно важно для тех, кто стремится сохранить здоровье волос в период агрессивного ультрафиолета.

"Аксессуары должны быть не только красивыми, но и безопасными: выбирайте заколки без острых металлических краев, которые травмируют структуру стержня", — подчеркнула в разговоре с Pravda.Ru имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Ответы на популярные вопросы о летних прическах

Как закрепить прическу без лака?

Используйте текстурирующие спреи на основе морской соли или сухие шампуни. Они создают каркас, не склеивая волосы и оставляя их подвижными.

Что делать, если волосы сильно пушатся?

Перед укладкой нанесите небольшое количество несмываемого кондиционера или специальной сыворотки с антистатик-эффектом. Это утяжелит пушок и сделает пряди послушными.

Как быстро сменить дневную прическу на вечернюю?

Распустите низкий пучок, слегка взбейте волосы пальцами и заколите одну сторону крупной декоративной заколкой — это мгновенно преобразит образ.

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