Стильные табу, которые пора нарушить: 5 трюков, чтобы выглядеть на миллион

Проблема "нечего надеть" при переполненном шкафе часто вызвана не отсутствием вещей, а привычкой использовать их стандартными способами. Когда привычные сочетания перестают радовать глаз, решением становится не покупка очередной новинки, а изменение логики стилизации.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain стилизация одежды

Акцент на воротник: новая жизнь белой рубашки

Классическая белая рубашка часто воспринимается как слишком строгий или скучный элемент. Однако ее можно трансформировать, используя украшения нестандартным способом. Вместо того чтобы прятать цепочку под воротник, попробуйте надеть массивное ожерелье или колье поверх застегнутого доверху воротника. Этот прием мгновенно превращает офисную базу в нарядный комплект.

"Использование крупных украшений поверх воротника — это быстрый способ добавить образу архитектурности и завершенности, не меняя при этом основные вещи комплекта", — объяснила в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Шарф вместо ремня: как подчеркнуть талию

Если кожаные ремни кажутся слишком тяжелыми для летних образов, обратите внимание на легкие однотонные шарфы. Повязывая их на талии по принципу кушака, вы создаете мягкий акцент на фигуре. Такой прием хорошо работает с легкими платьями или свободными моделями брюк из натуральных тканей, добавляя образу фактурности.

Правило двух маек: эффектная многослойность

Тренд на "двойные" вещи позволяет создавать интересные цветовые переходы. Наденьте две трикотажные майки разного цвета одновременно. Нижний слой может быть нейтральным, а верхний — ярким или контрастным. Это создает эффект многослойности, который выглядит более расслабленно и современно, чем обычное сочетание топа и жакета.

"Комбинация двух маек разной длины или ширины бретелей помогает визуально скорректировать линию плеч и добавить динамики в самый простой повседневный аутфит", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Гольфы и босоножки: выход из зоны комфорта

Сочетание открытой обуви с носками или высокими гольфами перестало считаться ошибкой. Это функциональный прием для переменчивой погоды, который пришел с подиумов в уличную моду. Если классическая макси-юбка кажется вам слишком консервативной, добавление гольфов и сандалий сделает образ более дерзким и концептуальным.

Кардиган на бедрах: расслабленный силуэт

Кардиган не обязательно носить на плечах или надевать привычным способом. Повяжите его на бедрах, застегнув лишь на одну-две верхние пуговицы. Это создаст дополнительный горизонтальный слой, который придает образу необходимую небрежность и сложность. Особенно удачно такой прием сочетается с джинсами или бермудами.

"Смещение акцентов с верхней части туловища на бедра с помощью кардигана позволяет сбалансировать силуэт и сделать образ менее формальным", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Стандартный способ Стилистический лайфхак Колье под воротником Украшение поверх застегнутого воротника Кожаный ремень Однотонный шарф-кушак на талии Кардиган на плечах Кардиган, повязанный на бедрах Одна майка Две контрастные майки слоями

Ответы на популярные вопросы о стилизации

Какие ожерелья лучше всего смотрятся поверх рубашки?

Для этого приема подходят массивные цепи, колье с крупными камнями или жесткие гривны. Тонкие цепочки могут "потеряться" на фоне ткани воротника.

Как зафиксировать шарф на поясе, чтобы он не развязался?

Используйте узел "кушак" или закрепите концы шарфа невидимой брошью с внутренней стороны. Также можно продеть концы под пояс самой одежды.

Не будут ли две майки полнить фигуру?

Чтобы избежать лишнего объема, выбирайте модели из тонкого хлопка или вискозы с добавлением эластана. Важно, чтобы ткани были гладкими и не топорщились.

С какой обувью лучше не носить гольфы?

Гольфы плохо сочетаются с классическими лодочками на шпильке. Лучше выбирать обувь на массивной подошве, лоферы, сандалии спортивного типа или босоножки на устойчивом каблуке.

Читайте также