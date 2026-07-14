Макияж 80-х, который взорвал 2026-й: как правильно скульптурировать лицо румянами

Если в вашей ленте замелькали образы с активным акцентом на скулах и румянцем, уходящим к вискам, — это не случайный фильтр. В бьюти-индустрию триумфально вернулся дрейпинг: техника скульптурирования лица, ставшая визитной карточкой звезд 80-х. Сегодня этот метод переживает ренессанс, предлагая альтернативу тяжелому контурингу.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain контуринг румянами

Что такое дрейпинг: скульптурирование без границ

Дрейпинг — это метод моделирования формы лица исключительно с помощью румян. Термин происходит от английского drape (драпировать), что точно описывает процесс: пигмент наслаивается постепенно, создавая мягкие цветовые переходы. Главное отличие от классического контуринга заключается в отказе от серо-коричневых подтонов, имитирующих впадины. Здесь работают розовые, коралловые, персиковые и ягодные оттенки.

"Дрейпинг позволяет сделать лицо более объемным и живым за счет игры цвета, а не тени. Это идеальный выбор для тех, кто хочет освежить образ, не перегружая кожу плотными текстурами", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Техника подразумевает нанесение продукта на скуловую кость с последующей растушевкой к вискам и даже на неподвижное веко. Это обеспечивает французский стиль макияжа, где акцент на естественности сочетается с выверенной эстетикой.

От Дэвида Боуи до подиумов: история возвращения

Автором метода считается легендарный визажист Уэй Бэнди, работавший в 70-х годах. В эпоху диско его клиентами были Мадонна, Шер и Дэвид Боуи. Бэнди верил, что естественная структура лица подчеркивается цветом лучше, чем темной пудрой. В 80-е этот стиль достиг пика экстравагантности, а затем надолго уступил место нюдовому макияжу.

Второе дыхание дрейпинг получил в 2016 году после показа Марка Джейкобса. Сегодня тренд трансформировался: на смену театральной яркости пришла деликатность. Техника стала спасением для обладательниц худощавых лиц, так как она визуально добавляет мягкости и объема там, где классический скульптор может создать болезненный вид.

"Современный дрейпинг отлично интегрируется в вечерние образы, если использовать сатиновые текстуры. Легкое сияние в сочетании с цветом мгновенно стирает следы усталости", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru визажист Анастасия Коршунова.

Технология нанесения: пошаговая инструкция

Для качественного результата понадобятся два оттенка румян одной цветовой гаммы: насыщенный и более светлый. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение кремовым текстурам — они лучше сливаются с кожей, создавая эффект "своего" румянца.

Алгоритм действий следующий:

Подготовьте кожу с помощью базы и легкого тона. Важно, чтобы лицо было ровным, иначе яркий пигмент подчеркнет сосуды или воспаления. Темный оттенок нанесите на верхнюю часть скулы, не опускаясь слишком низко к губам. Светлый оттенок распределите выше темного, растушевывая границы круговыми движениями к вискам. Остатками продукта на кисти пройдитесь по линии роста волос и боковым сторонам лба.

Тип внешности Рекомендованный оттенок Светлая кожа (холодный подтон) Пыльная роза, холодный розовый Оливковая или смуглая кожа Персик, коралл, терракота Темная кожа Ягодные, насыщенные сливовые тона

Типичные ошибки и способы их коррекции

Основная проблема при работе с цветом — недостаточная растушевка. Если границы оттенков видны невооруженным глазом, макияж выглядит неопрятно. Используйте пушистую кисть из натурального ворса или влажный спонж, чтобы "вбить" пигмент в кожу. При этом следите за чистотой инструментов, чтобы не спровоцировать лечение демодекоза в будущем из-за скопления бактерий на ворсе.

"Если вы чувствуете, что переборщили с яркостью, не пытайтесь смыть макияж. Просто пройдитесь сверху кистью с остатками тонального крема — это приглушит цвет и сделает его максимально естественным", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Также важно соблюдать баланс. Дрейпинг сам по себе является сильным акцентом. Если добавить к нему тяжелые черные стрелки или темную помаду, образ станет перегруженным. Лучше оставить губы нейтральными, подчеркнув молодость взгляда легким сиянием светлых румян на веках.

Ответы на популярные вопросы о дрейпинге

Можно ли использовать пудровые румяна?

Да, сухие текстуры отлично подходят для жирной кожи. Однако их сложнее растушевать незаметно. Новичкам лучше начинать с кремовых продуктов, которые легко корректируются пальцами.

Подходит ли техника для зрелой кожи?

Дрейпинг обладает отличным лифтинг-эффектом. За счет того, что румяна наносятся выше, чем обычно, и уводятся к вискам, лицо визуально "подтягивается" вверх.

Как подобрать кисть для этой техники?

Идеально подойдет средняя скошенная кисть или веерная кисть. Тонкий ворс позволяет распределять пигмент вуально, наслаивая его постепенно до нужной интенсивности.

Нужен ли хайлайтер при дрейпинге?

Это не обязательно. Многие современные румяна уже содержат светоотражающие частицы. Если текстура матовая, можно добавить каплю хайлайтера на самую высокую точку скулы для усиления рельефа.

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