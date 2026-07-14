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Магия гладкости: как заставить кожу вокруг глаз забыть о мимических заломах

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Первые тонкие линии в уголках глаз нередко проявляются уже к 25 годам, становясь предвестниками глубоких мимических заломов. Периорбитальная зона лишена выраженной подкожно-жировой клетчатки и сальных желез, что делает ее крайне уязвимой к обезвоживанию и постоянному сокращению круговой мышцы.

морщины вокруг глаз
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
морщины вокруг глаз

Что такое гусиные лапки: анатомический аспект

Под "гусиными лапками" специалисты подразумевают сеть мелких радиальных морщин, расходящихся от внешнего угла глаза. На начальных этапах они носят динамический характер — проявляются исключительно при улыбке или прищуривании. Однако из-за минимальной толщины эпидермиса в этой зоне складки быстро становятся статическими, оставаясь заметными даже в состоянии покоя.

"Кожа век в несколько раз тоньше, чем на щеках, и практически не имеет естественной защиты в виде себума. Постоянная работа круговой мышцы глаза буквально "перетирает" ткани, если они недостаточно увлажнены", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Основные причины образования морщин вокруг глаз

Главным виновником ранних линий является гиперактивная мимика. Ежедневно человек совершает тысячи морганий и зажмуриваний. Если структурный каркас ослаблен, кожа перестает "пружинить" назад. Параллельно с этим после 25 лет снижается естественный синтез коллагена и эластина, что ведет к потере плотности. Нередко межбровная морщина и "лапки" развиваются одновременно из-за общей привычки щуриться при плохом освещении.

Влияние образа жизни и внешних факторов

Состояние век напрямую зависит от водного баланса и защиты от солнца. Ультрафиолет разрушает волокна коллагена, запуская процессы фотостарения. Отсутствие солнцезащитных очков заставляет нас напрягать мышцы лица, закрепляя заломы. Также пагубное влияние оказывает хронический недосып и длительная работа за мониторами гаджетов.

"Морщины в этой зоне часто усугубляются неправильным положением во время сна. Если вы спите лицом в подушку, кожа подвергается механической деформации, которая со временем фиксируется", — отметил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Методы коррекции в домашних условиях

Качественный ревайвинг зоны глаз начинается с грамотного очищения без агрессивных ПАВ. Базовый набор должен включать сыворотки с гиалуроновой кислотой, пептидами-миорелаксантами и витамином С. Регулярный самомассаж по костному краю орбиты помогает улучшить лимфодренаж и снять мышечный зажим. Важно помнить, что даже самое эффективное масло шиповника или дорогая эмульсия не сработают, если наносить их растягивающими движениями или слишком обильно перед самым сном, провоцируя отечность.

Аппаратные технологии и микротоки

Современная бьюти-индустрия позволяет проводить глубокую терапию без посещения клиник. Микротоки и RF-лифтинг сфокусированы на укреплении дермального матрикса и расслаблении спазмированных мышечных волокон. Это помогает не только сгладить рельеф, но и приподнять линию бровей, делая взгляд открытым.

"Аппаратное воздействие в домашних условиях — это отличная альтернатива инъекциям на начальных стадиях. Главное здесь — регулярность и использование специальных контактных гелей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по аппаратной косметологии Андрей Корнеев.

Ошибка в уходе за веками Правильное решение / Результат
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Ответы на популярные вопросы о мимических морщинах

Можно ли полностью стереть "гусиные лапки"?

Полное разглаживание возможно на этапе динамических морщин. Глубокие статические заломы поддаются значительной коррекции (до 70-80%), становясь почти незаметными при регулярном сочетании пептидной косметики и микротоковой терапии.

Помогают ли патчи от морщин?

Патчи дают экспресс-увлажнение и визуально разглаживают мелкую "сетку" за счет насыщения влагой рогового слоя. Однако для борьбы с глубокими причинами старения требуются средства пролонгированного действия.

Когда начинать использовать антивозрастной крем для глаз?

Оптимальный возраст для начала профилактического ухода — 20-25 лет. В этот период упор делается на увлажнение и защиту, а после 30 лет добавляются компоненты, стимулирующие синтез белков.

Влияет ли зрение на состояние кожи век?

Напрямую. Если вы плохо видите и постоянно щуритесь, круговая мышца глаза находится в гипертонусе. Это приводит к быстрому формированию и закреплению глубоких борозд в уголках глаз.

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Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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