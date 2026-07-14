Ветровка больше не про спорт, пиджак не про офис: летние образы резко ушли в контраст

Лето в этом году преподносит погодные сюрпризы, заставляя искать альтернативу легким сарафанам. Верхняя одежда — это уже не просто необходимость, а способ добавить статусности и глубины даже самым простым сочетаниям. В текущем сезоне дизайнеры сделали ставку на подчеркнутую структурность, возвращение к историческим деталям и игру с силуэтами.
Грамотный подбор вещей с идеальным кроем позволит составить гардероб, который не только согреет в прохладную погоду, но и подчеркнет вашу индивидуальность. Мы подготовили обзор ключевых фасонов, ставших доминантами на мировых подиумах.
Мода 80-х триумфально возвращается благодаря массивным подплечникам и подчеркнуто широким линиям. Такие бренды, как Saint Laurent и Bottega Veneta, возвели силуэт "перевернутого треугольника" в абсолют. Подобные модели визуально выравнивают пропорции, добавляя образу маскулинности и уверенности.
Чтобы уравновесить объемный верх, сочетайте такие жакеты с подчеркнуто женственными вещами. Юбка-карандаш, летящее платье-комбинация или укороченные капри станут отличными партнерами. Для вытянутого силуэта обязательно добавьте обувь на каблуке.
"Массивные плечи — это не просто дань моде, это инструмент визуальной коррекции, который мгновенно делает образ более собранным и дорогим при условии идеальной посадки по фигуре", — отметила в беседе с Pravda.Ru Алия Садыкова.
На смену оверсайзу приходит приталенный крой. Дизайнеры переосмыслили классический жакет Bar, предложив модели с выраженной баской и сужением в области талии. Носить такие вещи эксперты советуют исключительно застегнутыми, чтобы подчеркнуть геометрию тела.
Этот тренд требует лаконичности в нижней части образа. Брюки-сигареты или скинни, а также юбки миди станут лучшим дополнением. Избегайте лишнего объема, чтобы не нарушить задумку кутюрье, играющих на контрасте между архитектурным верхом и узким низом.
Гусарские жакеты и кители с металлическими пуговицами стали важным элементом осенне-зимних коллекций. Эту деталь гардероба можно интегрировать в любой стиль: от строгого классического с лоферами до расслабленного гранжа с винтажными джинсами bootcut.
Главное правило для "наполеоновского" стиля — отсутствие "конфликта" акцентов. Сложный декор жакета не терпит конкуренции, поэтому выбирайте максимально простые базовые сочетания.
Укороченные ветровки — универсальный ответ для переменчивой погоды. Этот микро-тренд продолжает оставаться актуальным и летом, позволяя легко комбинировать несочетаемое. Спорт-шик предполагает накидывание технологичной куртки поверх нежных платьев с кружевом или атласных юбок.
Это самый простой способ сбить пафос с вечернего наряда и сделать его пригодным для повседневных прогулок. Такая куртка отлично рифмуется как с классикой, так и с расслабленными спортивными брюками.
Жакеты из натуральной или качественной искусственной кожи — маст-хэв для летних вечеров. В этом сезоне лидируют два направления: хищное тиснение "под крокодила" и благородные винные оттенки.
|Материал/Фактура
|Акцентные цвета сезона
|Крокодиловое тиснение
|Глубокий шоколад, черный
|Гладкая кожа
|Бордо, винный, марсала
"Кожа в прохладный летний сезон — наиболее практичный выбор, который защищает от ветра и создает базу для многослойного образа", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru историк моды Вера Ермакова.
Классика денима меняется: теперь куртка должна иметь узнаваемую деталь. Крупный воротник, приталенный крой или форма бомбера с воротником-стойкой — выбирайте то, что лучше всего вписывается в ваш привычный стиль. Текстура денима отлично "усложняет" даже простой будничный набор вещей.
Жакеты, напоминающие китайское платье ципао, — это способ добавить сто баллов к любому выходу. Воротник-стойка и характерные застежки на пуклях создают уникальный силуэт, который не требует дополнительной бижутерии или активного макияжа.
"Интеграция восточных деталей в современный западный гардероб — это тонкая игра, где минимализм кроя должен преобладать над обилием фурнитуры", — уточнил в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.
Да, дизайнеры это допускают, однако важно следить за совпадением оттенков или играть на качественном контрасте фактур, например, гладкой кожи и тиснения.
Используйте прием контраста: надевайте спортивную ветровку поверх женственного платья или сочетайте ее с элегантными классическими брюками-дудочками.
Массивные плечи подходят многим, так как визуально сужают бедра и придают осанке статичность, но важно выбирать ширину плечевого изделия пропорционально вашему росту.
Да, при условии, что китель выполнен в сдержанной цветовой гамме и не имеет избыточного декора в виде золотых эполет или сложной вышивки.
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