Баска, бермуды и стиль ампир: летние образы-2026, которые спасут любой силуэт

Подготовительный этап к лету для многих начинается задолго до первых теплых дней. Желание чувствовать легкость в струящихся нарядах или уверенно смотреться на пляже — мощный стимул для работы над собой. Путей к цели множество, но в конце необходимо грамотно обновить гардероб.
Сезон предлагает массу решений, способных выгодно подчеркнуть перемены. Особое внимание стоит уделить элементам "тихой роскоши", где крой играет решающую роль. Платья и топы в технике "платочных" узлов отлично скрывают рельеф кожи, создавая при этом сложные, динамичные драпировки. Хорошей находкой станут широкие бермуды: они возвращают в моду акцентные шорты, позволяющие продемонстрировать ноги, сохраняя при этом сдержанность.
Баска вернулась, но теперь она украшает верхнюю часть одежды, акцентируя талию и обеспечивая комфорт в зоне живота. Что касается нейлоновых вещей в стиле хайкинг — анораков и объемных юбок — они отлично вписываются в городские образы. Эти материалы позволяют выглядеть современно, не перегружая силуэт лишним объемом.
"При выборе одежды на период трансформации фигуры стоит делать ставку на многослойность и драпировки, которые не только корректируют пропорции, но и добавляют образу глубины", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru байер Яна Климова.
Помимо сезонных модных приемов, гардероб нуждается в базе, которая остается актуальной вне зависимости от подиумных веяний. Свободные блузы из натуральных тканей, купальники цельного кроя с эффектом коррекции талии и качественное белье — именно эти покупки станут инвестицией в ваш комфорт. Одно платье правильного фасона легко трансформируется в несколько образов для разных ситуаций.
|Предмет гардероба
|Преимущество для фигуры
|Белая хлопковая юбка
|Держит форму, не липнет, скрывает нюансы
|Ремень из рафии
|Деликатно выделяет талию без дискомфорта
Важно помнить об аксессуарах: яркий пояс, очки или сумка помогут почувствовать обновление внешнего вида, даже если процесс коррекции веса еще продолжается. Тонкие накидки, такие как кимоно или облегченные рубашки, добавят образу завершенности и защитят от солнца.
При подборе вещей важно избегать одежды, которая возвращает к визуально более тяжелым формам. Например, штаны-шаровары с низкой посадкой или платья с заниженной талией в стиле 1920-х годов требуют специфических пропорций, которые могут не гармонировать с изменениями фигуры. Лучше отдавать предпочтение вещам с высокой посадкой, подчеркивающим талию.
"Выбор правильного белья — это база уверенности в себе. Даже самый дорогой костюм будет смотреться хуже без грамотной поддержки силуэта", — отметила в беседе с Pravda.Ru дизайнер одежды Ксения Малышева.
Цветовая гамма также играет роль. Бирюзовые и лиловые оттенки освежают, создавая дорогой курортный вид. При использовании принтов важно следить, чтобы узор не перегружал силуэт. Миниатюрные детали, такие как коррекция бровей или свежий маникюр, помогут завершить образ в стиле высокой эстетики.
"Интеграция винтажных элементов в современный лук должна быть дозированной, чтобы избежать эффекта костюмированного представления", — пояснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.
Используйте модели с акцентом под грудью (ампир), баской или асимметричными драпировками. Такие техники эффективно нивелируют лишний объем.
Нет, лучше начать с базовых вещей — качественного белья, универсальных юбок, аксессуаров и одного-двух трендовых элементов. Остальное удобнее докупать по мере стабилизации новой фигуры.
Крупные, хаотичные узоры могут визуально искажать объемы. Минимализм или геометрический ритм в полоску часто выглядят более выигрышно.
Безусловно. Современный нейлон выглядит премиально и держит форму, скрывая все нюансы, а в сочетании с хлопком или льном одежда становится комфортной для ежедневной носки.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.