Межбровка не про возраст: одна привычка делает эту морщину заметнее с каждым годом

Межбровный залом часто формируется под воздействием активной мимики и накопленного мышечного напряжения. Со временем вертикальные линии перестают исчезать в состоянии покоя, что визуально прибавляет лицу несколько лет и придает ему суровое выражение.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Женщина выполняет упражнения для лица

Механизм появления складки в межбровье

В основе формирования межбровной морщины лежит работа мышц-сморщивателей бровей и мышцы гордецов. При сокращении они стягивают кожу к центру, создавая временные складки. Постепенно из-за снижения выработки структурных белков кожа теряет способность быстро восстанавливать форму. Это приводит к тому, что динамические линии превращаются в статические дефекты.

Помимо естественных процессов, на состояние этой зоны влияет качество эпидермиса. Обезвоженная кожа быстрее поддается деформации. Эффективный антивозрастной уход позволяет сделать ткани более эластичными, что снижает риск закрепления глубоких борозд.

"Межбровный залом часто становится следствием привычки неосознанно хмуриться. Если мышцы постоянно находятся в гипертонусе, даже самые плотные кремы не смогут полностью разгладить залом без работы над расслаблением лица", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Влияние привычек на глубину линий

Состояние области между бровями напрямую зависит от повседневных факторов. Например, плохое освещение или неправильно подобранные очки заставляют человека щуриться, что провоцирует спазм лобных мышц. Длительная работа за монитором также способствует формированию сосредоточенного выражения лица, при котором межбровье остается зажатым часами.

Немалое значение имеет и положение во время сна. Если лицо постоянно прижато к подушке, ткани смещаются, что углубляет существующие заломы. Регулярная защита от солнца помогает избежать фотостарения, которое разрушает поддерживающий каркас кожи.

Доступные способы коррекции дома

Смягчить видимость морщины можно с помощью системного воздействия. Массажные техники и упражнения направлены на снятие мышечного напряжения. Важно выполнять движения плавно, избегая растяжения кожи, и предварительно наносить косметическое масло или увлажняющее средство. Схожие принципы используются, когда нужно убрать носогубные складки в домашних условиях.

"Для работы с этой зоной полезно внедрять многоступенчатое увлажнение. В японском уходе за лицом акцент делается на послойном нанесении легких текстур, что позволяет напитать глубокие слои эпидермиса и сделать морщины визуально менее выраженными", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Использование активных сывороток с пептидами помогает мягко снижать мимическую активность. Хотя домашние средства не заменяют инъекции, при регулярном применении они улучшают структуру кожи.

Профессиональные решения и аппараты

В случаях, когда складка стала глубокой, требуются более радикальные меры. Ботулинотерапия остается основным методом работы с межбровьем, так как она блокирует передачу нервного импульса к мышце, позволяя коже расправиться. Если на месте морщины уже сформировался кожный дефект, косметологи применяют заполнение филлерами или лазерную шлифовку.

Метод коррекции Основное действие Ботулинотерапия Блокировка мимической активности мышц Филлеры Заполнение пустот в структуре кожи Микротоки Улучшение микроциркуляции и тонуса

Профилактика и сохранение результата

Сохранить гладкость лба после процедур или достичь ее естественным путем можно только через контроль мимики. Полезно время от времени проверять состояние межбровья в зеркале: если оно напряжено без видимой причины, это повод для сознательного расслабления. Также важно следить за зрением, чтобы не щуриться при чтении или вождении.

"Грамотный макияж позволяет визуально скрыть глубину тени в области залома. Использование светоотражающих консилеров и отказ от плотных матовых текстур помогают создать омолаживающий эффект без серьезного вмешательства", — подчеркнула специально для Pravda.Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Ответы на популярные вопросы о межбровной морщине

Можно ли убрать глубокую морщину только массажем?

Массаж эффективен для снятия гипертонуса мышц и профилактики, но при наличии глубокого структурного повреждения кожи (когда залом виден в расслабленном состоянии) он может лишь немного уменьшить его выраженность. Для полного разглаживания часто требуются профессиональные процедуры.

С какого возраста стоит начинать профилактику?

Профилактика будет уместна с момента появления первых динамических линий. Если привычка хмуриться заметна в 20–25 лет, стоит начать с контроля мимики и качественного увлажнения. Аналогичного внимания требует и уход за губами, чтобы предотвратить кисетные морщины.

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