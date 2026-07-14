Низкая посадка снова в топе: 5 правил, как носить этот тренд и выглядеть элегантно

Джинсы с низкой посадкой перестали вызывать скептические улыбки и массово возвращаются в повседневный обиход. Те самые модели, которые годами считались пережитком прошлого, теперь выглядят совершенно иначе благодаря пересмотренному подходу к крою и выбору тканей. Сегодня это не провокационный наряд, а полноценный элемент гардероба, способный добавить образу легкой небрежности без потери достоинства.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стильная девушка у кафе

Почему изменился крой

Основное отличие нынешних моделей кроется в их расслабленности. Если раньше заниженная талия подразумевала максимально узкие штанины, то теперь балом правят широкие формы. Деним больше не впивается в тело, а создает плавную вертикаль, что визуально вытягивает силуэт. Это позволяет носить такие джинсы даже тем, кто ценит строгий и выверенный стиль в одежде.

"Сейчас акцент сместился с демонстрации тела на игру пропорций. Важно выбирать модели, которые сидят на бедрах свободно, словно вы одолжили их из мужского гардероба. Никакого натяжения в области пояса быть не должно", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Тот самый секрет популярности фасона заключается в его универсальности. Прямые брюки, лежащие на бедрах, легче интегрировать в привычный набор вещей. Они хорошо смотрятся как с массивной подошвой, так и с классическими вариантами обуви. Это делает повседневный гардероб более вариативным и адаптивным под разные задачи дня.

С чем сочетать для элегантности

Чтобы избежать ассоциаций с модой прошлых десятилетий, стоит внимательно отнестись к верхней части комплекта. Вместо укороченных футболок лучше использовать объемные рубашки или классические жакеты мужского кроя. Такой контраст между небрежным низом и строгим верхом создает гармоничный и дорогой образ. Важный нюанс: заправлять край рубашки стоит только частично, чтобы сохранить мягкость линий.

"Многие боятся, что заниженная линия талии испортит пропорции, но это решается с помощью длины верха. Используйте блейзеры оверсайз, которые прикрывают пояс — это добавит интриги и лоска", — объяснила специально для Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Аксессуары тоже играют свою роль. Тонкий кожаный ремень или классические лоферы помогут усмирить расслабленность денима. Если смотреть на вещи проще, то секрет успеха в балансе: чем шире и ниже сидят джинсы, тем более структурированным должен быть остальной образ. Это позволяет избежать неаккуратности и подчеркивает вкус обладательницы.

Выбор ткани имеет значение

В текущих коллекциях деним стал более пластичным. Твердые, почти «картонные» ткани уступили место мягким полотнам с хорошей драпировкой. Это критично для низкой посадки, так как ткань должна ложиться естественными складками, а не стоять колом. Темные, глубокие оттенки синего и графитового без лишних потертостей остаются самыми выигрышными решениями для городского стиля.

Характеристика Актуальный выбор Силуэт Широкий, прямой или палаццо Цветовая гамма Однотонный индиго, серый, черный Детали Минимум фурнитуры, отсутствие дыр

На деле же выходит, что правильно подобранный вариант джинсов способен стать базой на несколько сезонов. Качественный деним со временем лишь лучше садится по фигуре, приобретая индивидуальные черты. С этим стоит быть аккуратнее при стирке: высокие температуры могут изменить структуру волокна и лишить вещь той самой мягкой драпировки.

Ответы на популярные вопросы о джинсах с низкой посадкой

Кому больше всего подходит низкая посадка в новом прочтении

Благодаря свободному крою такие модели хорошо смотрятся на разных типах фигур. Прямые штанины скрывают объемы, а заниженная талия в сочетании с удлиненным верхом не искажает пропорции роста.

С какой обувью лучше сочетать такие джинсы

Идеально подходят кроссовки на платформе, лоферы и даже ботильоны с острым мысом. Главное, чтобы штанина частично прикрывала обувь, создавая непрерывную вертикальную линию.

Можно ли носить их в офис

Если в компании нет жесткого дресс-кода, джинсы темного цвета без потертостей в сочетании с классической рубашкой и жакетом будут выглядеть вполне официально и респектабельно.

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