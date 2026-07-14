Клялись никогда его не носить? Главный тренд 80-х вернулся и стал символом элегантности

Долгое время считалось, что специфический пятнистый узор на аксессуарах неизбежно добавляет возраст и выглядит слишком тяжеловесно. В глазах многих этот принт прочно закрепился за массивными оправами очков прошлых десятилетий, создавая образ строгой учительницы или пожилой дамы. На деле же характерный рисунок просто требовал нового прочтения, которое исключает избыточность в пользу мелких акцентов.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в очках и с коктейлем

Второе дыхание черепахового принта

Черепаховый узор перестал восприниматься как атрибут сугубо взрослого гардероба. Если раньше он часто доминировал в одежде, создавая визуальный шум, то современные тенденции диктуют сдержанность. Дизайнеры перенесли акцент на материалы из смолы, где переливы медового и янтарного смотрятся естественно и благородно.

"Сегодня этот узор воспринимается как изысканный нейтральный цвет. В отличие от золота или серебра, черепаховый принт мягче подсвечивает лицо за счет сочетания карамельных и черных пятен, создавая нужную деталь в образе", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

В глазах стилистов этот принт стал универсальным фоном. Он не спорит с другими цветами, а дополняет их, внося необходимую текстуру в плоские монохромные наряды. Это позволяет использовать аксессуары с таким рисунком и в строгом офисном стиле, и в расслабленных городских прогулках.

Секрет масштаба и цвета

Тот самый секрет актуальности кроется в отказе от крупных форм. Плотные ткани с таким принтом остались в прошлом, уступив место полупрозрачным фактурам. Янтарные и шоколадные тона сегодня ценятся за их способность работать в любой цветовой палитре, будь то пастельные оттенки или глубокий черный.

Преимущество Эффект в образе Цветовая гамма Смягчает черты лица и сочетается с любым подтоном кожи Универсальность Подходит к любому стилю — от джинсов до вечерних платьев Текстура Добавляет объем и сложность простому однотонному наряду

На практике видно, как имитация панциря заменяет привычный пластик. Обычный зажим для волос, выполненный с таким эффектом, выглядит в разы дороже своего монохромного аналога. Это простой способ продемонстрировать вкус, не прибегая к покупке дорогих ювелирных украшений.

Детали, которые решают все

Интерес к эстетике "бабушкиных" вещей привел к тому, что оправы для очков снова стали ключевым элементом стиля. Звезды и инфлюенсеры выбирают именно черепаховый окрас, чтобы подчеркнуть интеллектуальность образа. При этом форма самой оправы может быть современной, что убирает ненужный ретро-эффект.

"Даже простой маникюр с имитацией мраморных разводов черепахового панциря придает рукам ухоженный вид. Земляные тона всегда остаются в фаворе, так как это проверенное временем решение для тех, кто ценит практичность", — отметила специально для Pravda.Ru нейл-эксперт Инна Серова.

Помимо очков и украшений для волос, принт активно используется в дизайне пуговиц, пряжек ремней и даже мелких элементов на обуви. Небольшая вставка на каблуке или носике туфель добавляет нужный акцент, не перегружая силуэт. Это позволяет сохранить легкость, присущую современному прочтению классики.

Что ждать от тренда в будущем

Ошибочно полагать, что этот тренд мимолетен. Черепаховый узор фактически перешел в разряд базовых элементов, которые не выходят из моды, а лишь меняют форму подачи. Теплые шоколадные и карамельные полосы будут актуальны в любом сезоне, так как они максимально приближены к природным оттенкам.

"Классика всегда находит путь обратно. Главное — уметь адаптировать вещь, чтобы она не смотрелась как привет из чулана, а подчеркивала индивидуальный процесс формирования стиля", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

В ближайшее время стоит ожидать появления этого принта в еще более минималистичных проявлениях. Возможно, это будут тонкие элементы отделки сумок или фурнитура верхней одежды. В любом случае, черепаховый узор прочно закрепил за собой статус элегантного нейтрального дополнения.

Ответы на популярные вопросы о черепаховом принте

С какими цветами лучше всего сочетать этот узор?

Идеальными напарниками станут все оттенки белого, бежевого, глубокий синий и черный. Также принт отлично смотрится с приглушенным зеленым и терракотовым.

Может ли черепаховый принт на очках действительно старить?

Только если форма оправы подобрана неправильно. Стоит выбирать более современные, четкие линии, тогда узор будет работать на создание элегантного, а не старомодного образа.

Уместен ли такой принт в вечернем наряде?

Да, в виде небольшого клатча или изящных серег. Он добавит образу текстурности и сложности, выгодно отличаясь от привычного блеска камней.

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