Формула идеального окрашивания: как правильно смешать краску, чтобы перекрыть седину

Попытка вернуться к естественному русому цвету при наличии седины часто оборачивается появлением навязчивого медного отлива. На практике видно, что даже дорогие красители с холодным подтоном не гарантируют желаемого результата, если не учитывать структурные изменения волос.

Фото: Pravda.ru by Анастасия Бурова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с пепельно-русым цветом волос

Проблема кроется в отсутствии природного пигмента в седых прядях, что превращает их в чистый холст, остро реагирующий на любые ошибки в пропорциях. Если смотреть на вещи проще, то обычное бытовое окрашивание не способно создать плотный цвет, который бы не уходил в рыжину спустя пару процедур.

Почему появляется рыжина

Русый оттенок считается одним из самых капризных в колористике, так как требует ювелирного баланса между синим и желтым пигментами. Седой волос лишен меланина, поэтому при воздействии химических составов он охотно принимает теплые тона, содержащиеся в вариант краски, но быстро теряет холодные молекулы.

С этим стоит быть аккуратнее: краски с цифрой "1" после точки (пепельные) часто оказываются слишком прозрачными. Под воздействием бытового освещения и воды холодный нюанс смывается, обнажая фон осветления. В итоге вместо благородной платины или графита в зеркале видна тусклая медь.

"Седина имеет плотную чешуйчатую структуру, которую трудно пробить мягкими составами. Часто женщины выбирают слишком светлые тона, девятого или десятого уровней, которые не имеют достаточной глубины для перекрытия пустого решение", — объяснил в беседе с Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Выбор правильного оксида

Использование агрессивных окислителей — классическая ошибка при работе с седыми волосами в домашних условиях. Применение 9% оксида приводит к тому, что натуральный пигмент, если он остался, выжигается слишком интенсивно. Это создает нестабильную базу, на которой краска не может закрепиться надолго.

Для качественного перекрытия седины оптимально подходит 6% состав. Он обладает достаточной силой, чтобы приоткрыть чешуйки волоса, но при этом действует достаточно бережно. Важный нюанс: время выдержки стоит увеличить на десять минут относительно инструкции, чтобы дать пигменту проникнуть максимально глубоко.

Параметр Рекомендация Оптимальный оксид 6% (20 Vol) Основной тон С натуральным рядом (.0) Корректор Синий или фиолетовый

Формула плотного цвета

Тот самый секрет профессионалов заключается в обязательном смешивании двух типов краски. Нельзя брать просто холодный русый; его нужно соединять с натуральным рядом. Натуральный пигмент (например, 7.0 или 8.0) создает своеобразный каркас и плотность, которые не позволят цвету стать прозрачным.

Для нейтрализации нежелательной желтизны в смесь добавляют пепельный ряд или специальный микстон. На деле же выходит, что пропорция натуральной базы и холодного оттенка должна составлять примерно один к одному. Это единственный надежный процесс получения стойкого результата на пустых волосах.

"Многие забывают про предпигментацию. Если седина очаговая или очень жесткая, на эти участки сначала наносят чистый краситель без оксида, и только потом основную смесь. Это помогает краске зацепиться", — отметила в беседе с Pravda.Ru парикмахер Светлана Козлова.

Как исправить ошибку

Когда рыжина уже появилась, обычным повторным окрашиванием ситуацию не исправить. Наслоение пигмента может сделать волосы темными, но теплый отлив все равно останется. В таких случаях помогают тонирующие средства с синим или фиолетовым пигментом, но они дают лишь временный эффект.

Для радикального исправления стоит использовать корректоры, которые добавляются прямо в красящую смесь при следующем визите к мастеру или самостоятельном подкрашивании корней. Главное — помнить, что русый цвет требует дисциплины в уходе. Без специальных шампуней для холодных оттенков любая, даже самая удачная деталь быстро потеряет лоск.

"Домашнее окрашивание требует обязательного теста на одной пряди. Седина непредсказуема, и лучше потратить тридцать минут на проверку, чем потом маскировать медные пятна по всей голове", — подчеркнула специально для Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Ответы на популярные вопросы о седине

Можно ли закрасить седину безаммиачной краской в русый?

Безаммиачные составы часто работают только на поверхности. Для плотной седины они малоэффективны, так как не могут глубоко внедрить пигмент, что неизбежно приведет к быстрому вымыванию цвета и появлению желтизны.

Почему после окрашивания корни стали светлее и рыжее остальной длины?

Это происходит из-за тепла кожи головы, которое ускоряет работу окислителя. Если нанести смесь сразу на корни и длину, на корнях она сработает активнее, "недожав" холодный пигмент и оставив теплый фон осветления.

Как часто нужно обновлять холодный русый на седых волосах?

Чтобы цвет выглядел опрятно, корни прокрашивают каждые 3–4 недели. По всей длине рекомендуется делать щадящее тонирование раз в полтора месяца, чтобы освежить холодный нюанс без вреда для структуры волос.

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