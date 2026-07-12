Анна Кузнецова объяснила необходимость защиты кожи от фотостарения лучами спектра UVA летом

Летнее солнце традиционно считается противопоказанием для использования косметики с активными компонентами. Бытует мнение, что ретинол и кислоты в период высокой инсоляции неизбежно провоцируют гиперпигментацию и ожоги. Однако современные дерматологические данные указывают на то, что полный отказ от этих средств может быть ошибкой, так как именно летом кожа нуждается в усиленной защите от фотостарения.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain уход за кожей утром

Механизм разрушения: как UV-лучи меняют лицо

Основную угрозу для молодости кожи представляют лучи спектра UVA. В отличие от лучей типа B, которые вызывают видимый ожог, UVA проникают в глубокие слои дермы незаметно. Они запускают оксидативный стресс, повреждая клеточные мембраны и ДНК. Параллельно активируются ферменты металлопротеиназы — они разрушают коллаген быстрее, чем кожа успевает его восстанавливать. Результатом многолетнего пренебрежения защитой становятся потеря упругости, глубокие морщины и стойкие пигментные пятна.

"Ретиноиды стимулируют работу фибробластов, отвечающих за синтез коллагена и гиалуроновой кислоты. Поскольку именно солнце подавляет активность этих клеток, использование ретинола становится важным элементом коррекции фотостарения даже в летний период, при условии строгого контроля за фоточувствительностью", — объяснил врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике Анна Кузнецова.

Ретинол летом: риск или необходимость

Ретинол ускоряет обновление клеток, что на первых этапах делает роговой слой тоньше и чувствительнее к ультрафиолету. Однако при постепенном введении и качественной защите он помогает выравнивать тон и поддерживать плотность кожи. Летом рекомендуется использовать ретиноиды исключительно в вечернем уходе. Новичкам стоит начинать с 2-3 раз в неделю, давая коже время на адаптацию. Главное условие — обязательное нанесение SPF каждое утро, даже если погода кажется облачной.

Кислоты, которые не боятся солнца

Не все кислоты агрессивны. Некоторые из них обладают мягким действием и помогают решать специфические летние проблемы, такие как избыточная жирность или обезвоженность.

Кислота Действие и особенности Азелаиновая Универсальна, борется с воспалениями и контролирует меланин. Можно использовать утром. Миндальная Обладает крупной молекулой, действует поверхностно и мягко, не вызывая глубокого раздражения. Молочная Обновляет кожу и одновременно удерживает влагу, что критично при летней пересушенности.

При этом высококонцентрированные домашние пилинги летом лучше исключить. Они могут повредить защитный барьер, что приведет к появлению пятен, от которых придется избавляться месяцами. Дополнительно защитить кожу помогут антиоксиданты: витамин С и ниацинамид, которые блокируют перенос пигмента меланина между клетками.

Критерии надежной защиты

Выбор солнцезащитного крема летом становится приоритетнее выбора активной сыворотки. Качественный препарат должен содержать фильтры как от лучей спектра B (индекс SPF), так и от лучей спектра A (маркировка PA++++ или значок UVA в кружочке). SPF 30 отсекает около 97% излучения, SPF 50 — 98%. Для максимальной надежности лучше выбирать комбинированные средства, сочетающие минеральные (физические) фильтры, отражающие свет, и современные химические фильтры, поглощающие излучение.

"Важно помнить, что ни один крем не дает стопроцентной защиты. Если вы используете ретинол или кислоты, необходимо обновлять слой SPF каждые два часа при пребывании на активном солнце и избегать прямых лучей в пиковые часы. При появлении любого стойкого раздражения или резкого потемнения участков кожи использование активов следует прекратить и обратиться к дерматологу", — подчеркнула эксперт Анна Кузнецова.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.