Красота требовала разрешения: 6 модных табу, которые приходилось соблюдать каждой в СССР

Советская мода развивалась в условиях жесткого идеологического контроля и дефицита. Внешний вид гражданина считался продолжением его морального облика, поэтому любые отклонения от принятых стандартов воспринимались как вызов устоям общества и государственным интересам.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Советская эстетика красоты

Запрет на яркую индивидуальность

Коллективизм определял не только трудовые будни, но и содержимое шкафов. Яркие цвета, нестандартные стрижки или экстравагантный крой вызывали подозрение. Советская идеология продвигала образ скромного труженика, чья одежда должна была быть чистой, аккуратной и незаметной.

"В те годы одежда служила инструментом дисциплины. Эксперименты с волосами или пирсинг находились за гранью допустимого, так как нарушали принцип единообразия", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Любые попытки выделиться через винтажный стиль или западные аксессуары могли привести к обсуждению на собраниях. Страх перед общественным мнением заставлял женщин выбирать проверенные, традиционные фасоны.

Декольте и короткие юбки

Долгое время подчеркнутая женственность считалась признаком мещанства или западного разложения. Женщина воспринималась прежде всего как боевая единица на производстве или в быту. Короткие юбки регулярно становились объектом критики в сатирических журналах, где их владелиц выставляли в неприглядном свете.

Даже когда мировые подиумы признали мини-юбки, в СССР они проникали с трудом. Глубокие вырезы и короткий подол ассоциировались с отсутствием серьезных жизненных целей. Сегодня многие вещи из бабушкиного сундука кажутся нам целомудренными, но для того времени они были пределом дерзости.

Ограничения бельевого стиля

Популярные сейчас платья-комбинации в советский период считались пригодными только для спальни. Выход на улицу в одежде из шелка с кружевными вставками, напоминающей нижнее белье, гарантировал грандиозный скандал. Это воспринималось как грубое нарушение норм приличия.

"Домашний костюм и уличный гардероб были разделены четкой границей. Нарушение этой дистанции трактовалось обществом как распущенность", — подчеркнула специально для Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Публичное пространство требовало строгости. Даже самые смелые модницы не решались демонстрировать элементы белья под верхней одеждой, опасаясь порицания. Сейчас эти советские вещи переосмыслены мировыми дизайнерами.

Прозрачные материалы и топы

Ткани, через которые просвечивало тело, считались вызовом общественной морали. Одежда должна была скрывать фигуру, а не демонстрировать ее. Чрезмерная открытость могла стать поводом не только для косых взглядов, но и для визита в отделение милиции за "неподобающий вид".

Предмет гардероба Статус в СССР Прозрачные блузы Строгий запрет на публичное ношение Открытые топы Приемлемы только для пляжа или спорта Мини-юбки Объект критики и порицания

Женщины часто использовали домашние рецепты, чтобы поддерживать аккуратный вид, уделяя внимание не яркости образа, а его опрятности и соответствию регламентам учебных заведений и рабочих мест.

Кроссовки вне стадионов

Для советского человека кроссовки и кеды были экипировкой для физкультуры, но никак не повседневной обувью. Появление в них в театре, ресторане или офисе выглядело нелепо и неуважительно по отношению к окружающим. Женский стандарт предполагал наличие туфель или сапог на устойчивом каблуке.

"Спортивная обувь в повседневном гардеробе стала нормой лишь в конце 80-х. До этого классическая форма обуви была обязательным атрибутом горожанки", — отметила в беседе с Pravda.Ru историк моды Вера Ермакова.

Даже в условиях дефицита женщины старались найти нарядные модели, жертвуя комфортом ради соответствия социальному статусу. Сегодняшнее смешение стилей показалось бы жителю СССР немыслимой ошибкой.

Пляжный этикет и бикини

Отдых у воды также регулировался негласными правилами. Раздельные купальники с высокой посадкой плавок были пределом дозволенного. Слишком откровенные бикини воспринимались как символ чуждого западного образа жизни. На общественных пляжах за порядком следили не только спасатели, но и бдительные граждане.

Скромность диктовала выбор закрытых моделей, которые считались наиболее эстетичными и достойными советской женщины. Глубокие вырезы на плавках или слишком тонкие бретели нередко становились поводом для замечаний администраторов пляжных зон.

Ответы на популярные вопросы о моде СССР

Почему мини-юбки долго критиковались в СССР?

Короткие юбки ассоциировались с западным влиянием и считались непрактичными для женщины-труженицы. Дизайнеры и идеологи продвигали длину миди как наиболее достойную и функциональную.

Какая одежда считалась самой престижной?

Наибольшим спросом пользовались импортные вещи из стран соцлагеря или изделия, сшитые на заказ по выкройкам из модных журналов, которые позволяли соблюсти нормы и сохранить индивидуальность.

Можно ли было носить брюки женщинам?

Брючные костюмы долго пробивали дорогу в дамский гардероб. До 70-х годов появление в брюках в официальных учреждениях могло вызвать серьезные возражения со стороны руководства.

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