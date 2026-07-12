Король принтов сменился: летом 2026 леопард уступил место новому фавориту

Тигровый принт сместил леопардовый узор с позиций лидера в летнем сезоне 2026 года. Дизайнеры предлагают использовать этот активный рисунок не только в вечерних выходах, но и в повседневных комплектах. Актуальные сочетания строятся на балансе между яркой палитрой и спокойными базовыми вещами.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Летний образ с тигровой блузой

Блуза как акцент образа

Тигровая блуза становится функциональным элементом гардероба, если сочетать ее с грубыми фактурами. Стилисты рекомендуют комбинировать легкий верх с джинсовыми бермудами или плотным хлопком. Это снижает градус агрессивности принта и делает наряд подходящим для передвижений по городу.

"Принт под тигра требует чистого фона, поэтому лучше выбирать низ без лишнего декора", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Цветовая гамма сезона 2026 года допускает использование красных аксессуаров вместе с тигровым узором. Сумка насыщенного оттенка или кожаный ремень дополнят теплые тона рисунка, создавая завершенный комплект, который легко адаптировать для осеннего периода.

Юбка мидакси и аксессуары

Юбка длиной мидакси с анималистичным принтом остается основой для сложных летних сочетаний. Чтобы образ не выглядел перегруженным, верх должен быть максимально простым: подойдет обычная футболка или базовый топ. Выбор обуви также играет важную роль в восприятии всего ансамбля.

В этом году популярны золотые вьетнамки и лазурные тона в аксессуарах. Такие детали создают расслабленное настроение. Важно учитывать, что современные плетеные аксессуары отлично дополняют тигровую фактуру, добавляя образу природную мягкость и текстурность.

Обувь и мелкие детали

Тем, кто не готов к крупным принтам, стоит обратить внимание на аксессуарную группу. Обувь с тигровым рисунком может полностью изменить восприятие базовых джинсов и белой майки. Это безопасный способ внедрить тренд в свой стиль без радикальных перемен.

Элемент гардероба Рекомендуемое сочетание Блуза Джинсовые шорты и мюли Юбка миди Голубая футболка и сандалии Жакет Белая рубашка и брюки Платье Золотые украшения и босоножки

Правильно подобранные тренды обуви позволяют сделать акцент на ногах. Тигровый принт на туфлях или кедах выглядит свежо, особенно если остальные элементы одежды выполнены в монохромной гамме.

Жакет в деловом гардеробе

Использование активных принтов в офисе перестало быть табу. Тигровый жакет прямого кроя хорошо сочетается с классическими черными брюками и строгими рубашками. Это решение позволяет сохранить профессиональный вид, добавив в него характер и индивидуальность.

"Жакет с тигровым узором — это долгосрочная инвестиция. Летом он носится с джинсами, а зимой становится центром многослойного образа", — объяснила специально для Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Для создания современного силуэта стоит избегать приталенных моделей. Свободный крой и четкая линия плеча делают принт менее вызывающим и более архитектурным. Правильная посадка важна так же, как и сам рисунок на ткани.

Платья свободного кроя

Платье с тигровым узором — это самостоятельный наряд, не требующий сложных дополнений. В 2026 году актуальны модели простого силуэта без лишних драпировок и разрезов. Это позволяет принту раскрыться в полной мере, не переходя границу вульгарности.

Чтобы не допустить ошибок, стоит изучить антитренды одежды, к которым часто относят избыточный декор на ярких вещах. Лаконичность кроя в сочетании с агрессивным рисунком создает тот самый баланс, который делает женщину заметной и стильной.

"Главное правило при выборе тигрового платья — отсутствие сложной фурнитуры и спокойные аксессуары", — отметила в разговоре с Pravda.Ru fashion-блогер Яна Климова.

Завершить образ помогут нейтральные босоножки и лаконичные головные уборы, если речь идет о дневной прогулке. Золотые украшения подчеркнут теплый подтон ткани и добавят лоска.

Ответы на популярные вопросы о тигровом принте

С чем нельзя сочетать тигровый принт?

Не рекомендуется смешивать в одном образе несколько разных животных принтов, например тигра и леопарда. Также стоит избегать обилия кружева, страз и других декоративных элементов, которые спорят с активным узором.

Подходит ли тигровый принт для офиса?

Да, если он представлен в виде одной детали — например, шейного платка, обуви или жакета в сочетании со строгим деловым костюмом.

Какие цвета лучше всего сочетаются с тигровым узором?

Лучшими напарниками станут черный, белый, песочный, а в качестве ярких акцентов — красный, приглушенный голубой и шартрез.

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