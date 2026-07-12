Магия карамельных бликов: как выглядеть по-новому, оставаясь верной своей тёмной базе

Брюнетки часто опасаются радикального осветления из-за риска превратить плотные, блестящие волосы в сухую "солому", лишенную природной глубины цвета. Летнее желание освежить образ обычно сменяется прагматичным выбором в пользу здоровья локонов, ведь классический блонд требует агрессивной химии и бесконечных коррекций.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain пряничный блонд

Что такое пряничный блонд и в чем его секрет

Пряничный блонд — это деликатное изменение исходного темного цвета всего на один-два тона. В отличие от медных оттенков, которые часто уходят в навязчивый красный подтон, этот вариант базируется на теплой бежево-карамельной гамме. Название отсылает к хрустящей корочке имбирного печенья: цвет получается уютным, мягким и максимально естественным. Основная задача техники — создать низкий контраст, при котором переходы между прядями практически неразличимы глазу.

"Такое окрашивание идеально подходит тем, кто ценит качество полотна. Мы не выжигаем пигмент, а лишь слегка рассветляем его, сохраняя липидный слой и здоровье волос, что особенно важно в летний период", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Как добиться идеального результата: инструкция по окрашиванию

Для создания гармоничного образа колористы ориентируются на международную шкалу уровней глубины тона. Классическим брюнеткам с насыщенным базовым цветом рекомендуется подниматься до 7-го уровня. Если же природный оттенок изначально светлее (темно-русый), можно экспериментировать с 8-м или 9-м уровнем. Работа с очень темными, почти черными волосами требует особой осторожности: здесь важно сначала деликатно подготовить базу, чтобы избежать эффекта резких "зеброобразных" полос.

"Важно правильно подобрать температурный нюанс. Пряничный блонд должен оставаться теплым, но не рыжим — этот баланс достигается за счет добавления нейтрализующих золотисто-коричневых пигментов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Долговечность и уход: почему это выгодно

Главное преимущество пряничного блонда — его экономичность и автономность. Поскольку контраст с корнями минимален, окрашивание отрастает незаметно, не требуя визитов в салон каждые три недели. В отличие от холодного пепельного блонда, который быстро вымывается и желтеет, "пряник" сохраняет свою эстетику месяцами. Это делает его фаворитом для отпускного сезона, когда воздействие солнца и воды и так нагружает структуру волос.

"При таком окрашивании структура остается целостной, а значит, блеск будет естественным, а не приобретенным за счет силиконов. Это отличный способ обновить имидж без агрессивных манипуляций", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Проблема/Опасение Решение через пряничный блонд Повреждение структуры волос Осветление всего на 1-2 тона сохраняет эластичность Появление дешевой рыжины Использование бежево-карамельных фильтров для благородного отлива Частые визиты к колористу Плавный переход позволяет не обновлять цвет до 3-4 месяцев Потеря природного блеска Теплые оттенки лучше отражают свет, создавая эффект сияния

Ответы на популярные вопросы о пряничном блонде

Можно ли сделать такое окрашивание на очень темных волосах?

Да, но потребуется предварительное мягкое осветление базы. Без этого пряничный нюанс просто не будет виден на глубоком черном цвете. Главное — не стремиться к сильному контрасту.

Будет ли цвет выглядеть рыжим на солнце?

Пряничный блонд имеет теплую природу, поэтому золотистые отблески на солнце — норма. Однако от "ржавого" оттенка его отличает сложная база из коричневых и бежевых пигментов, которые мастер смешивает индивидуально.

Как ухаживать за волосами после процедуры?

Достаточно стандартного ухода для окрашенных волос. В отличие от радикального блонда, здесь не нужны синие или фиолетовые шампуни, которые могут "загрязнить" теплый карамельный оттенок.

Подойдет ли этот цвет для возрастной кожи?

Безусловно. Мягкие теплые тона визуально смягчают черты лица и освежают цвет кожи, в то время как жесткий черный или холодный платиновый блонд часто подчеркивают морщины.

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