Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Война, которая не закончилась со свистком: спустя десятилетия ФИФА пошла на беспрецедентный шаг
Автомобильное сердце Германии забилось с перебоями: Volkswagen уже не может скрывать масштаб проблем
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Плоский живот за 60 секунд: 3 способа сделать вакуум, который реально меняет форму
Это коснется каждого первокурсника страны: четыре дисциплины стали обязательными для всех кафедр
Не из-за нехватки топлива: зачем власти неожиданно остановили экспорт дизеля и чего хотят добиться
Турция преподнесла туристам главный сюрприз сезона: отдых у моря внезапно стал заметно доступнее
Спасаем длину: как превратить ломкие волосы в шелковое полотно за пару недель
Цифровый занавес опускается: Китай готов запереть самый ценный интеллект XXI века за границами

Осторожно, можно влюбиться: почему карандаш для губ — главный герой вашей косметички

Моя семья » Красота и стиль

Многие ошибочно считают карандаш для губ инструментом исключительно для вечернего макияжа или подиумных образов в стиле 90-х. На практике этот продукт решает фундаментальные задачи: от фиксации контура, предотвращающей растекание блеска, до архитектурной коррекции объема без косметологических инъекций.

макияж губ
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
макияж губ

Функции и современные техники нанесения

Карандаш выступает в роли барьера, удерживающего пигмент помады или тинта внутри заданных границ. Это критически важно при использовании высокопигментированных средств, которые имеют свойство "мигрировать" в микрорельеф кожи вокруг рта. Кроме того, полное заполнение губ карандашом служит отличным грунтом, продлевающим жизнь макияжу в два раза.

"Карандаш — это каркас макияжа. Сегодня в тренде мягкие, растушеванные границы, создающие эффект естественного объема, а не жесткие рамки", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru визажист Анастасия Коршунова.

Сегодня актуален метод "зацелованных губ", когда четкий контур намеренно размывается пальцем или кистью. Это придает образу динамику и нивелирует строгость, свойственную классическому макияжу. Важно понимать, что даже при использовании легких текстур, таких как масла для губ, карандаш телесного оттенка поможет структурировать лицо, не перегружая его цветом.

Подготовка кожи к макияжу

Нанесение грифеля на сухую, неподготовленную кожу — главная причина неопрятного вида. Карандаш застревает в шелушениях и подчеркивает микротрещины. Профессионалы рекомендуют начать с мягкой экскулиации: подойдет скраб или легкий массаж мягкой щеткой. Это усилит приток крови и выровняет поверхность.

Следующий этап — увлажнение. Нанесите бальзам или маску в самом начале сборов, чтобы средство успело впитаться. Перед непосредственным использованием карандаша обязательно промокните губы салфеткой. Избыток жира превратит контур в нестабильную субстанцию, которая "поплывет" уже через полчаса.

Пошаговая инструкция для идеальной линии

Забудьте о рисовании контура одной непрерывной линией — это требует хирургической точности. Используйте короткие, штрихообразные движения. Для стабильности руки обопритесь мизинцем о подбородок. Двигайтесь от центра к периферии: сначала проработайте арку Купидона, затем — центральную часть нижней губы, и только потом соединяйте их с уголками.

"Если провести линию чуть выше естественной границы слизистой в центре и тщательно растушевать её внутрь, можно добиться эффекта филлеров без уколов", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Правила выбора оттенка и работы с объемом

Для повседневного образа идеален карандаш, повторяющий естественный цвет ваших губ или на полтона темнее. Это создает натуральную тень. Обладательницам светлой кожи стоит присмотреться к пыльно-розовым и бежевым гаммам. Средний тон кожи гармонирует с карамельными и терракотовыми оттенками. Глубокие винные и шоколадные тона — выбор для смуглой кожи.

Проблема / Ошибка Решение / Результат
Растекание помады в морщинки Восковой карандаш создает барьер
Тонкие губы, недостаток объема Акцент на центр губ и растушевка теней
Нечеткий, "размытый" природный контур Проработка короткими штрихами в тон губ
Быстрое исчезновение цвета Полная штриховка губ как база под помаду

"Выход за контур допустим только в центральной части. Уголки всегда должны оставаться строго на месте, иначе лицо приобретет неестественное выражение", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходовым привычкам Яна Климова.

Ответы на популярные вопросы о макияже губ

Можно ли использовать карандаш вместо помады?

Да, матовые карандаши отлично работают как самостоятельный продукт. Однако предварительно важно хорошо увлажнить кожу, так как карандаши могут подсушивать губы при полной заливке.

Как визуально приподнять уголки рта?

Не доводите контурную линию до самого края уголка нижней губы. Оставьте миллиметр незакрашенным и слегка "подтяните" линию верхней губы кверху с помощью консилера.

Что делать, если карандаш слишком твердый и царапает кожу?

Слегка разогрейте грифель между пальцами или на тыльной стороне ладони. Воски в составе размягчатся, и нанесение станет плавным.

Какой финиш лучше выбрать для возрастного макияжа?

Избегайте слишком сухих матовых текстур. Лучше использовать восковые карандаши с сатиновым или кремовым финишем — они не подчеркивают рельеф и выглядят деликатнее.

Читайте также

Экспертная проверка: визажист Анастасия Коршунова, эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова, эксперт по стилю Яна Климова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Биржевой рынок топлива дошел до катастрофической черты: последствия уже начали разрушать сектор
Сырье
Биржевой рынок топлива дошел до катастрофической черты: последствия уже начали разрушать сектор
Пока белокрылка кружит над кустами, беда уже случилась: один приём поможет не дать ей размножиться
Садоводство, цветоводство
Пока белокрылка кружит над кустами, беда уже случилась: один приём поможет не дать ей размножиться
В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации: западная страшилка не выдержала главного аргумента
Военные новости
В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации: западная страшилка не выдержала главного аргумента
Популярное
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза

Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.

Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза
Эти болезни-всадники приходят без стука: миллионы россиян даже не подозревают, что уже в группе риска
Эти болезни-всадники приходят без стука: миллионы россиян даже не подозревают, что уже в группе риска
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации: западная страшилка не выдержала главного аргумента
Биржевой рынок топлива дошел до катастрофической черты: последствия уже начали разрушать сектор
Биржевой рынок топлива дошел до катастрофической черты: последствия уже начали разрушать сектор
Последние материалы
Не из-за нехватки топлива: зачем власти неожиданно остановили экспорт дизеля и чего хотят добиться
Турция преподнесла туристам главный сюрприз сезона: отдых у моря внезапно стал заметно доступнее
Спасаем длину: как превратить ломкие волосы в шелковое полотно за пару недель
Цифровый занавес опускается: Китай готов запереть самый ценный интеллект XXI века за границами
Вас лишат прав за 5 минут: 3 ошибки в ДТП, которые стоят дороже, чем ремонт машины
Татарстан замер среди ночи: один рейс заставил срочно поднять в небо санитарную авиацию
Чужое сердце под капотом: массовые модели Lada неожиданно получили начинку от дорогого кроссовера
Смертельный вирус снова набирает силу: в Конго тревожно растут цифры, которых боялся весь мир
Лень больше не сможет победить: российский ИИ научился уговаривать людей выходить на пробежку
Крыши взлетели раньше тревоги: в Подмосковье стихия показала силу, которой здесь почти не бывает
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.