Люкс или бюджет? 3 масла для губ, которые создают безупречный глянцевый финиш

Кожа на губах лишена сальных желез, поэтому она первой реагирует на сухой воздух, ветер или переменчивую погоду. Вместо привычных гигиенических помад на полках все чаще появляются масляные составы, которые обещают не только восстановление, но и декоративный эффект. На деле же разница между продуктами из разных ценовых категорий кроется в плотности покрытия и длительности ощущения комфорта.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ухоженная девушка с объёмными губами

Доступный глянец от Divage

Масло Elixir Lip Oil считается одним из самых понятных решений для ежедневного использования без серьезных затрат. Консистенция у него достаточно густая, что позволяет продукту долго оставаться на губах, создавая эффект выравнивания. Это подходящий способ быстро привести лицо в порядок, если на полноценный макияж нет времени.

"Бюджетные масла часто выигрывают за счет плотности, они работают как защитный барьер, не давая нежной коже пересыхать под воздействием внешней среды", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Цена средства колеблется в районе 450–500 рублей. Оно хорошо сочетается с контурными карандашами, не растворяя пигмент и сохраняя четкие границы. Визуально губы выглядят увлажненными, а мелкие трещинки становятся менее заметными под слоем сияющего финиша.

Зеркальный эффект Elian Russia

Для тех, кому важен выраженный объем, подходит Summer Drop Lip Oil от российского бренда. Его формула ориентирована на создание влажного блеска, который напоминает зеркальную поверхность. Несмотря на интенсивное сияние, на губах не остается ощущения тяжести или жирного налета. Это универсальное решение для тех, кто ищет баланс между декоративным продуктом и лечебным бальзамом.

Марка масла Примерная стоимость Divage 457 рублей Elian Russia 817 рублей Clarins 3500 рублей

Оттенки в линейке полупрозрачные, что исключает ошибки при подборе цвета. Стоимость продукта составляет около 820 рублей. При регулярном использовании заметно, что кожа становится мягче, а естественный контур губ выглядит четче.

Люксовый уход с Clarins

Lip Comfort Oil от Clarins давно стало эталоном в своей категории. Его ценят за насыщенный состав, который действительно питает глубокие слои эпидермиса. Аппликатор здесь крупнее стандартных, что позволяет нанести средство одним движением без использования зеркала. Этот вариант часто выбирают для восстановления сильно обветренных губ.

"В формулах высокого сегмента концентрация растительных компонентов выше, что обеспечивает пролонгированный эффект мягкости даже после того, как блеск полностью сойдет", — объяснила специально для Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

В линейке представлено множество натуральных оттенков: от нежно-розового до насыщенного вишневого. Без учета скидок цена достигает 3500 рублей, однако продукт расходуется медленно благодаря густоте. Оно уместно смотрится как самостоятельно, так и в качестве финишного покрытия поверх матовой помады.

Тот самый секрет: как избежать шелушений

Важный нюанс: при серьезной сухости масло может сработать против вас, если наносить его на неподготовленную поверхность. Жировая основа запечатывает текущее состояние кожи. Если губы уже обезвожены, масло создаст барьер, но не даст влаги изнутри. В результате шелушения могут стать только заметнее под блестящим слоем.

Правильная последовательность действий выглядит иначе. Сначала нужно увлажнить губы легким бальзамом или сывороткой, дать им впитаться в течение пары минут, и только потом наносить масло. Такая схема позволяет удержать влагу и добиться максимально ровного покрытия.

"Масло само по себе не является увлажнителем, оно выполняет роль щита и смягчителя рогового слоя, что критически важно в ветреную погоду", — подчеркнула в разговоре с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Ответы на популярные вопросы о масле для губ

Можно ли использовать масло для губ на ночь?

Да, это отличный способ ночного восстановления. Плотная текстура создаст защитный слой, который поможет коже восстановиться к утру, особенно если воздух в помещении пересушен кондиционером.

Будет ли масло растекаться за контур?

Качественные современные формулы обладают достаточной вязкостью, чтобы удерживаться на месте. Однако если губы имеют выраженные возрастные изменения, рекомендуется использовать бесцветный карандаш в качестве барьера.

Как долго масло держится на губах?

Стойкость зависит от состава. Бюджетные средства обычно держатся около полутора часов, люксовые — до трех. После приема пищи любое масло придется обновлять.

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